Gentileza Ariadna Morales Ariadna Morales: "Yo creo que los murciélagos son criaturas fascinantes".

"La primera vez que tuve un murciélago en las manos ya no quise estudiar nada más", dice Ariadna Morales a BBC Mundo.

La bióloga evolutiva mexicana es una de las autoras de un estudio que no solo desafía lo que se pensaba sobre el origen de los murciélagos, también detalla cómo estos animales podrían ayudar a combatir desde enfermedades virales hasta el cáncer en humanos.

La investigación es la más grande de su tipo hasta la fecha. Más de 130 científicos investigaron tanto fósiles como genomas completos que representan todas las familias biológicas de murciélagos en la actualidad.

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"Este trabajo requiere un grupo interdisciplinario, desde biólogos de campo a especialistas de laboratorio, bioinformáticos para ensamblar los genomas, biólogos evolutivos y también paleontólogos para estudiar los fósiles", explica Morales, quien tras investigaciones posdoctorales en Francia asumirá en breve el cargo de profesora en el City College de Nueva York.

Hay unas 1.500 especies de murciélagos, y uno de sus grandes misterios es por qué, si bien son reservorios de virus letales, ellos mismos no se enferman.

¿Qué hay en su genoma que los hace inmunes?

Ariadna Morales explicó a BBC Mundo qué reveló el estudio y por qué los murciélagos son seres tan fascinantes como esenciales para los ecosistemas.

Sarah Olson/Wildlife Conservation Society Canada Los murciélagos son reservorios de virus letales pero ellos mismos no se enferman. En la imagen: Murciélago frugívoro de cabeza de martillo (Hypsignathus monstrosus).

"Como una bolita de algodón con alas"

Lograr secuenciar genomas de murciélagos ha sido un esfuerzo de al menos dos décadas, desde que se comenzó a preservar su ADN en nitrógeno líquido.

El nuevo estudio forma parte de una iniciativa global más amplia conocida como Bat1K, puesta en marcha en 2017, que busca secuenciar los genomas de todas las especies de murciélagos existentes.

El genoma es el conjunto completo de instrucciones genéticas de un organismo y contiene toda la información necesaria para su desarrollo, funcionamiento y reproducción.

Tomar muestras de ADN de murciélagos es una tarea delicada y requiere superar el primer desafío: atraparlos.

Morales explica que se usan distintos métodos para diferentes especies.

"Uno de ellos es entrar a las cuevas y atraparlos. Otro es con redes de niebla, que son similares a las que se utilizan para atrapar algunas aves. Son redes con hilos muy, muy finos".

"A veces para los mismos humanos es difícil verlas y ha pasado que uno va caminando y se estampa en la red", continúa la científica.

Gentileza Ariadna Morales La bióloga durante una expedición en la selva amazónica peruana, retirando un murciélago de una red de niebla.

Los murciélagos frugívoros no detectan las redes de niebla, pero especies con ecolocalización más especializada sí lo hacen, explica la bióloga.

La ecolocalización, agrega, es como un sonar que permite a los murciélagos "ver" en la oscuridad. Emiten ondas de sonido de muy alta frecuencia por la boca y la nariz, que al rebotar contra los objetos y regresar a sus oídos les permiten crear un mapa en su cerebro.

Las especies con ecolocalización sofisticada solo pueden ser atrapadas con otro tipo de redes.

"Usamos las redes de arpa. Se llaman así porque literalmente es como instalar un arpa que tiene diferentes paneles".

"Entonces con las redes arpa pueden esquivar 1, 2, 3 paneles, y a veces solo en el cuarto caen en una bolsa. Estos son los murciélagos insectívoros y a veces hay que dejar la trampa por varias noches".

"Es uno de los métodos que a mí más me gusta, pero también ir a las cuevas y agarrar a los murciélagos es una experiencia única y extraordinaria".

Los murciélagos deben ser manipulados con mucho cuidado, continúa.

"Tienen huesos frágiles, con alas muy delgaditas. Uno tiene que ser muy cuidadoso para extender las alas".

"Hay unas especies muy chiquitas que muerden, pero no lastiman. Hay otras con dientes más grandes que sí pueden llegar a lastimar un poquito más. Es como tener en las manos una bolita de algodón con alas".

Para obtener el ADN "se toma un círculo muy pequeño en medio del ala para extraer el tejido, se corta un pedacito y hay que ser muy rápido y muy preciso para no lastimarlos".

Daniel Whitby Murciélago de herradura grande (Rhinolophus ferrumequinum). "Tienen huesos frágiles, con alas muy delgaditas. Uno tiene que ser muy cuidadoso para extender las alas".

Origen

La secuenciación de los genomas reveló cómo cambió el árbol evolutivo de los murciélagos.

"Las relaciones de algunas familias se movieron. Por ejemplo, uno de los hallazgos más grandes es que una familia de murciélagos que sólo se encuentra en Madagascar y que se pensaba que estaba relacionada con familias que ahora viven en el neotrópico, ahora están relacionadas con otra familia con una distribución más global".

Otro hallazgo es que la ecolocalización y el vuelo pudieron haber evolucionado al mismo tiempo. "Este era un debate que existía hace varios años, qué evolucionó primero. Entonces esto es muy trascendental".

El estudio determinó que los murciélagos no se habrían originado en Norteamérica, como se pensaba, sino en Europa, hace entre 60 y 65 millones de años.

Elizabeth Clare El murciélago pálido (Antrozous pallidus) puede ser hallado en México y Cuba. "Los murciélagos no son especies agresivas. El miedo asociado a ellos es más por estereotipos".

El estudio publicado en Nature se basó en 103 genomas de murciélagos pertenecientes a 21 familias, así como en 44 fósiles encontrados en diversas partes del mundo.

El fósil mejor preservado en el que se basaron los científicos fue hallado en Francia, e indica que el vuelo y la ecolocalización ya están en la base del árbol evolutivo.

"Hay una probabilidad muy alta de que los primeros murciélagos como los conocemos ahora estaban en Europa", explica Morales.

"Pero aquí quiero ser muy cuidadosa, ya que esto es un resultado que pudiera cambiar si encontramos otro fósil más antiguo".

Gentileza Ariadna Morales Ariadna Morales: "La primera vez que tuve un murciélago en las manos ya no quise estudiar nada más".

El misterio de la inmunidad

El estudio permitirá comprender mejor las adaptaciones genéticas de los murciélagos y buscar respuesta a un gran interrogante: cómo evolucionaron para ser tan resistentes a enfermedades.

Estos animales son reservorios de virus letales como el ébola, o el Marburg, pero ellos mismos no sucumben ante ellos.

Un estudio de 2025, del que Morales también es autora, reveló que los primeros ancestros de los murciélagos ya tenían adaptaciones en los genes relacionados con el sistema inmunológico.

"En ese estudio comparamos genomas de murciélagos con los de otros mamíferos".

"Y encontramos que en la base del árbol donde se diversificaron todos los murciélagos, hay cambios genéticos asociados al sistema inmune que sólo se encuentran en los murciélagos".

Brock Fenton Murciélago de la fruta de nariz corta (Cynopterus sphinx). La ecolocalización es como un sonar que permite a los murciélagos "ver" en la oscuridad.

Una de las hipótesis es que debido al vuelo, algunas de las rutas moleculares que se asocian a inflamación se perdieron en el caso de los murciélagos.

"El vuelo es una actividad que requiere mucha energía y un metabolismo elevado. Esto puede generar estrés celular y daño molecular que, a su vez, pueden activar respuestas inflamatorias", explica Morales.

"Una de las hipótesis es que, durante la evolución del vuelo, los murciélagos perdieron o desactivaron los mecanismos para regular estas respuestas y evitar una inflamación excesiva. Sin embargo, es importante aclarar que los murciélagos sí tienen algunas vías inflamatorias, pero algunas se regulan de manera diferente a las de otros mamíferos".

"Esto es aún una hipótesis. La relación evolutiva entre el vuelo y estas adaptaciones todavía se está investigando".

El siguiente paso, señala la científica, es comparar los genomas de especies de murciélagos que pueden ser infectadas por determinados virus con los de otras especies que no son susceptibles a esas infecciones.

"Hay que buscar cuáles podrían ser los cambios genéticos asociados a eso y cómo esto se podría aplicar eventualmente para diseñar terapéuticos en humanos".

Gentileza Ariadna Morales Morales examina especímenes en el Museo de Historia Natural en Nueva York como parte de sus investigaciones sobre la diversidad y evolución morfológica de los murciélagos.

Algunas especies de murciélagos son además muy longevas para su tamaño, con escasos signos de envejecimiento o cáncer.

En términos generales, existe una relación entre el tamaño corporal y los años de vida de los mamíferos, señala la científica.

"Las especies más grandes tienden a vivir más tiempo que las pequeñas. Por ejemplo, un ratón vive unos pocos años, mientras que un elefante puede vivir varias décadas".

"Hay registros de especies de murciélagos que se piensa que han vivido hasta 41 años, que son especies muy chiquitas. Otras especies de murciélagos viven el tiempo normal, que es 2, 3 o 4 años".

La bióloga señala que la información genética que se pueda obtener de los murciélagos podría servir como modelo en el futuro para estudiar tratamientos contra el cáncer.

Matthew F Jones Un fósil de murciélago hallado en esquistos bituminosos en Messel, Alemania, con una antigüedad de unos 47-48 millones de años.

El estigma de Drácula

Morales espera que compartir la importancia de estudiar a los murciélagos también ayude a protegerlos.

Una de las principales amenazas que enfrentan es la destrucción de su hábitat por actividades humanas. Otra es la persecución y caza por parte de los humanos, asociada a estigmas muy negativos arraigados en la cultura popular con imágenes como la de Drácula, señala la científica.

El cambio climático es también una seria amenaza. Las olas de calor extremas han causado mortalidad masiva por deshidratación y colapso metabólico, especialmente en algunas especies, como los zorros voladores (Pteropus spp.).

Manuel Ruedi El murciélago de orejas grandes de Nicéforo (Trinycteris nicefori) se encuentra en América Central y Sudamérica.

Morales espera que el nuevo estudio sobre los genomas pueda ayudar además a combatir una enfermedad a la que sí sucumben los murciélagos y que ha tenido un impacto devastador.

El síndrome de la nariz blanca es una infección causada por hongos que fue identificada por primera vez en 2006 y a la que se atribuye la muerte de más de cinco millones de murciélagos en América del Norte.

"Hay especies en Europa que son resistentes a esa enfermedad, mientras que no lo son en Norteamérica", señala Morales.

Comparar los genomas de poblaciones afectadas con los de especies resistentes podría ayudar a identificar qué adaptaciones permiten a los murciélagos de Europa no enfermarse.

Preservar a los murciélagos es aún más urgente cuando se tiene en cuenta que sus poblaciones se recuperan en forma muy lenta, ya que suelen tener solo una cría al año.

"Las especies que tienen dos crías son raras por el costo energético para la mamá al volar con una cría chiquita. Y ese costo se incrementa si tiene que volar con dos".

Getty Images Una hembra de zorro volador de Lyle (Pteropus lylei) con su cría. La mayoría de los murciélagos solo tienen una cría al año.

"Criaturas fascinantes"

Morales cree que es importante difundir el papel positivo y esencial que los murciélagos tienen en los ecosistemas.

"Hay estudios que muestran que, especialmente los murciélagos frugívoros, dispersan semillas y ayudan a la regeneración de ecosistemas de manera igual o a veces mayor que algunas especies de aves".

También tienen un papel importante en el control de plagas agrícolas, ya que consumen insectos que pueden causar daños a cultivos de importancia económica.

"Hay especies insectívoras que en una sola noche pueden llegar a consumir su mismo peso, o sea, 10 gramos de insectos".

"Y además polinizan plantas. Por ejemplo en México, son de las principales especies polinizadoras de agave. Gracias a nuestros murciélagos tenemos tequila y mezcal".

Desde que atrapó por primera vez un murciélago en una cueva en Michoacán, Ariadna Morales mantiene su pasión por estos mamíferos. Y alienta a investigadores jóvenes a que consideren estudiarlos.

"Hay mucha información de la historia natural de los murciélagos que todavía no conocemos", dice la bióloga mexicana a BBC Mundo.

"Son los únicos mamíferos que vuelan y han evolucionado diferentes adaptaciones para explotar estos ambientes aéreos de noche, lo cual es muy intrigante. Yo creo que los murciélagos son criaturas fascinantes".

Daniel Whitby Murciélago falso vampiro menor (Megaderma spasma). A pesar de su nombre popular, es un animal completamente inofensivo para los humanos y se alimenta de insectos.

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