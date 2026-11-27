Getty Images El dolor lumbar es una de las principales causa de discapacidad en el mundo, según la OMS.

Nuestra columna vertebral es una maravilla de la evolución: no solo provee la estructura ósea que nos permite pararnos y caminar, sino que a lo largo de ella descienden millones de nervios que son los que conectan al cerebro con el resto del cuerpo.

Es una parte tan fundamental de nuestro cuerpo que, la mayor parte del tiempo, ni siquiera pensamos en ella. Pero todo eso cambia el día en el que nos agachamos a recoger algo del piso y nos quedamos "pegados" a la mitad de camino.

Esta experiencia no es rara. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020 la lumbalgia afectó a 619 millones de personas en todo el mundo, y es una de las principales causas de discapacidad del planeta.

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"El dolor, sobre todo el dolor lumbar, es la segunda causa de consulta a nivel mundial", le dice a BBC Mundo la médica fisiatra colombiana Victoria Morales.

Parte del problema viene precisamente de ese proceso evolutivo que ya mencionábamos, la transición de una especie que camina en cuatro patas a dos: el caminar erguidos hace que la columna tenga que balancear el peso del cuerpo completo y la hace sensible a cualquier desbalance muscular pronunciado.

Victoria Morales La doctora Victoria Morales es fisiatra con especialidad en medicina física y rehabilitación.

El fisioterapeuta Pierre Ahmar Lawand, del Koru Center en la ciudad de Miami, explica que el sedentarismo de la vida moderna ha hecho que esos desbalances sean más comunes y que la columna presente mayores riesgos.

"Estando de pie, constantemente estamos luchando contra la gravedad", le explica a BBC Mundo.

"Si no tengo la capacidad, a nivel de fuerza y a nivel biomecánico, de contrarrestar esa fuerza, ahí es donde vienen las compensaciones: la escoliosis, el cuello hacia adelante, la columna hacia abajo".

El pasar mucho tiempo sentados debilita músculos clave para el movimiento correcto de nuestra columna y cuando necesitamos hacer movimientos específicos, como levantar una caja del piso, los forzamos y ponemos en riesgo nuestra espalda.

En BBC Mundo, consultamos con los expertos para conocer cuáles son esos movimientos que más le pasan factura a tu columna, y lo que puedes hacer para protegerla.

1. Agachar la cabeza para mirar el celular

Getty Images El peso de nuestra cabeza incrementa dependiendo del grado de inclinación en el que la sostenemos.

Lo ves en aeropuertos, en las salas de espera, en los centros comerciaes: cabezas inclinadas sobre una pantalla. Es lo que los especialistas llaman el "cuello tecnológico".

"Cada vez vamos flexionando muchísimo más el cuello, y esa flexión pronunciada va aumentando la carga de nuestra cabeza sobre el cuello y lo va dañando", explica Morales.

Un estudio de 2014 del cirujano de columna estadounidense Kenneth Hansraj calculó que una cabeza adulta pesa unos 5 kg en posición neutral, pero que al inclinarla 60 grados, la fuerza sobre la columna cervical llega a unos 27 kg.

Según Morales, con el tiempo eso puede generar artrosis, mientras los músculos del cuello y los hombros se tensionan cada vez más, "hasta que el dolor se vuelve permanente".

El problema, dice, es que ignoramos las señales.

"Nuestro cuerpo nos empieza a avisar cuando algo no está bien, porque empieza a generar dolor y molestia. Sin embargo, aguantamos otro ratico, otro ratico, 'ya me falta poquito', y vamos haciendo un daño importante".

2. Levantar peso del suelo "con la espalda"

Recoger una caja del piso, una bolsa del mercado, un niño. Para Ahmar Lawand, este es uno de los movimientos que más afectan a la mayoría de la población.

"Te levantas con la espalda y no utilizas tus piernas", explica. "La columna se encorva tanto que, al hacer el esfuerzo de levantarte en esa posición, el núcleo del disco vertebral se desplaza hacia atrás, y es donde se producen las hernias discales".

Y no hay que estar en un gimnasio para correr el riesgo.

"Queremos que [los hijos] se nos queden chiquitos, y ya están de 5 años y los seguimos levantando. Ya es una carga alta", dice Morales.

En el gimnasio, el ejercicio con peor reputación es el peso muerto: levantar una barra con pesas desde el piso. Pero Morales asegura que la culpa no es del ejercicio.

"El peso muerto tiene una pésima fama, pero no es por el ejercicio en sí, sino por la técnica y el peso que le ponen".

Sus recomendaciones para levantar cualquier peso desde el piso:

Poner los pies separados al ancho de los hombros, bien plantados en el suelo.

Doblar las rodillas y bajar la cadera: el glúteo, dice, es uno de los músculos más potentes del cuerpo.

Acercar la carga al tronco: cuanto más pegada al cuerpo, menos pesada se siente.

3. Levantar algo y girar al mismo tiempo

Getty Images La doctora Morales explica que los músculos abdominales laterales sirven para movimientos rápidos y explosivos, y sufren con la carga.

Si levantar peso con la espalda encorvada es malo, hacerlo mientras giras el torso es peor.

"Imagínate si combinas esa inclinación con una rotación. Es aún más complicado", dice Ahmar Lawand. El riesgo es todavía mayor, añade, para quienes llevan una vida sedentaria.

La doctora Morales explica que tiene que ver con el diseño de nuestros músculos.

"La carga la levantan los músculos de adelante y los de atrás", dice. Los de los costados, que nos permiten girar, "me sirven para movilidad y para velocidad", no para cargar peso.

Por eso, dice, bailar y mover el tronco de lado a lado no es un problema. Girar con una caja pesada en las manos, sí.

Y aunque solemos pensar en huesos y discos, lo primero que sufre casi siempre es el músculo.

"El músculo es uno de los que más trabaja y es la Cenicienta: nadie lo tiene en cuenta", advierte Morales. "Una lesión muscular te saca de circulación bastante rato".

Es por eso que ambos especialistas son enfáticos a la hora de decir que la mejor manera de evitar problemas de espalda es manteniendo una espalda fuerte con ejercicios de peso, realizados de una manera adecuada.

4. Pasar horas en la misma postura

No todo lo que le hace daño a tu espalda es un movimiento. A veces es justo lo contrario: no moverse.

Según Ahmar Lawand, pasar tanto tiempo sentado debilita la musculatura abdominal y aumenta la curvatura de la zona lumbar.

El resultado es lo que los especialistas llaman "abdomen globoso": una barriga que se proyecta hacia adelante.

"A veces no solamente es gordura, a veces también es debilidad abdominal", explica.

Lo engañoso es que el daño no se nota de un día para otro.

"Un día no te va a pasar nada, pero en un lapso de tiempo tu cuerpo empieza a compensar, empiezas a modificar tu postura. Y ahí es donde viene la gran mayoría de los problemas".

Ambos expertos recomiendan hacer pausas activas: cada 45 minutos, levantarse, mover el cuello, los hombros y la espalda, y estirar un poco las caderas.

Cómo proteger tu columna

Getty Images La recomendación de los expertos es hacer ejercicios de peso, de manera correcta, para fortalecer los músculos de la espalda.

Para Ahmar Lawand, la prevención se sostiene sobre tres pilares, siendo el primero la fuerza.

"No es para sacar los músculos ni los cuadritos, sino tener una buena masa muscular que soporte cualquier movimiento", explica. Para la zona lumbar recomienda la plancha, mantenida entre 40 segundos y un minuto.

También es importante enfocarse en la movilidad, y aquí advierte que no se trata solo de estirar, sino de llevar las articulaciones a su máxima amplitud.

Posturas de yoga como la del niño (child’s pose) ayudan a soltar la zona lumbar.

También es clave ayudar a la liberación de tejidos, explica el fisioterapeuta; usar rodillos de espuma, pistolas de masaje o simplemente una pelota de tenis contra la pared ayuda a soltar los "nuditos" en la espalda y los glúteos.

Pero el consejo más importante no requiere un gimnasio.

"Mantente en movimiento", dice Ahmar Lawand. "No digo que entrenes seis días a la semana ni que te mates entrenando dos horas al día, sino por lo menos 20 minutos al día de estiramiento, de movilidad, un poco de fuerza".

"Uno termina de trabajar, se sienta en el mueble y ahora son 45 minutos de Instagram haciendo scrolling. Todo el mundo lo hace, yo me incluyo", admite.

"Pero si uno toma ese hábito de mantenerse en movimiento, créeme que va a tener una columna sana".

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