Getty Images Los críticos del proyecto afirman que la extensa red satelital perjudicaría la capacidad de estudiar y observar el cielo nocturno, y aumentaría la posibilidad de colisiones orbitales.

Los reguladores estadounidenses han dado luz verde a SpaceX para lanzar un millón de satélites a la órbita terrestre con el fin de construir centros de datos en el espacio; se trata de la primera aprobación de este tipo.

La empresa, propiedad de Elon Musk, quiere utilizar la luz solar para alimentar satélites que procesarán datos para inteligencia artificial y enviarán los resultados de vuelta a la Tierra.

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) declaró el miércoles que el proyecto, conocido como Starmind, "respaldaría la floreciente economía de la superinteligencia de Estados Unidos".

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Sin embargo, la empresa rival Amazon lo ha criticado calificándolo de "una ambición desmedida más que un plan real", mientras que los astrónomos estadounidenses afirmaron que la medida "socavaría significativamente" la capacidad del público para estudiar y observar el cielo nocturno.

Existe una creciente oposición a los centros de datos en todo el mundo, incluso en Estados Unidos, donde los expertos afirman que fueron un factor en las grandes derrotas de los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

SpaceX sostiene que los "centros de datos orbitales" son la forma más rentable y eficiente en términos de energía para satisfacer la creciente demanda de capacidad de procesamiento de inteligencia artificial (IA) que va más allá de las "capacidades terrestres".

Getty Images SpaceX es una empresa aeroespacial que construye cohetes y naves espaciales, además de ofrecer servicios satelitales.

El director de la FCC, Brendan Carr, declaró que el proyecto "abre una nueva y audaz frontera para la infraestructura informática necesaria para impulsar el liderazgo y el crecimiento de Estados Unidos".

"Este es el tipo de ingenio estadounidense que puede unir nuestras fortalezas en el espacio y la tecnología avanzada, reforzar nuestro liderazgo económico y expandir la prosperidad aquí en casa", dijo Carr.

En respuesta al anuncio, Musk escribió en X: "Muchas gracias. Esto será un gran activo para Estados Unidos y el mundo".

Constelación de satélites

Según la licencia de la FCC, el despliegue de los satélites debe comenzar a más tardar en noviembre de 2033. SpaceX tendrá que haber desplegado el 10% para noviembre de 2035, porcentaje que aumentará al 50% para noviembre de 2038.

La compañía ya ha anunciado que quiere lanzar su primer satélite Starmind el año que viene.

No está claro si realmente se lanzarán un millón de satélites o si SpaceX ha solicitado autorización para un número mayor al que utilizará.

Al igual que la actual red Starlink de SpaceX, que proporciona internet de alta velocidad a través de más de 10.000 satélites, los satélites de Starmind operarán en la órbita terrestre baja, a altitudes que oscilan entre los 500 y los 2.000 km.

Los satélites de Starmind se comunicarán con los de Starlink y luego retransmitirán los datos a la Tierra.

Getty Images Hay una creciente oposición en todo el mundo contra la contrucción de enormes centros de datos terrestres por el exceso de energía y agua que requieren para funcionar.

En declaraciones al programa Today de BBC Radio 4, el profesor Martin Sweeting, fundador y presidente ejecutivo de Surrey Satellite Technology Ltd, afirmó que, si bien la idea de centros de datos en el espacio parecía "técnicamente factible", aún es necesario analizar si "tiene sentido a gran escala".

Según añadió, la posibilidad de obtener los datos de la red de satélites dependería de poder utilizar enlaces láser desde tierra hasta ellos.

"Aún no se ha perfeccionado lo suficiente como para soportar la enorme cantidad de datos que probablemente se transferirán en ambas direcciones", afirmó.

Mientras tanto, la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS) declaró estar "desalentada y consternada" por la decisión.

Según el comunicado, la propuesta "socavaría significativamente décadas de inversión federal en instalaciones astronómicas", así como "la capacidad de los astrónomos y del público para disfrutar y estudiar el cielo nocturno".

Señaló que el proyecto "involucra objetos más grandes (y por lo tanto más brillantes) y más numerosos", lo que significa que los satélites "serían visibles como objetos extremadamente brillantes durante períodos más largos en el cielo nocturno".

Jan Hasselman, abogada sénior de la organización sin ánimo de lucro Earthjustice, declaró: "La drástica expansión de los satélites en el espacio tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas, así como en el futuro de nuestro planeta".

Amenaza de colisiones

Otras empresas, como Google y Blue Origin, también están explorando el concepto de centro de datos en órbita, presentándolo como una alternativa más ecológica a los centros tradicionales, que requieren enormes cantidades de energía para funcionar y agua para la refrigeración.

El uso cada vez mayor de la computación basada en inteligencia artificial ha provocado un aumento masivo en la cantidad de datos que deben almacenarse y procesarse en todo el mundo.

Se siguen construyendo nuevas instalaciones, pero cada vez es más difícil encontrar terrenos donde ubicarlas. Los centros de datos son grandes y extensos, consumen enormes cantidades de energía y agua para la refrigeración, y cada vez más residentes locales no quieren que se construyan cerca.

Un experto declaró anteriormente a la BBC que lanzar hardware a la órbita sigue siendo costoso y que la infraestructura para protegerlo, refrigerarlo y alimentarlo puede ser compleja, mientras que la creciente cantidad de basura espacial pone en riesgo el hardware físico.

Por otra parte, se advirtió que el creciente número de objetos en órbita baja aumenta la posibilidad de colisiones, lo que podría dañar las máquinas o provocar que los materiales caigan de vuelta a la Tierra.

Starlink ha sido acusada de generar congestión en el espacio, algo que Musk niega. También ha rechazado las afirmaciones de que sus satélites ocupan demasiado espacio y desplazan a la competencia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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