Getty Images La imagen del diablo que tenemos hoy es el resultado de una construcción que demoró siglos.

Ojos "llameantes", "como destellos de fuego", y una voz "intensamente ronca". Así es como el papa Francisco describió al diablo en su diario personal, cuya edición en inglés fue publicada el pasado 24 de noviembre pasado por Image, un sello editorial de Penguin Random House. El fallecido pontífice afirma haber visto a esta figura tres veces a lo largo de su vida.

En "Diario privado del papa Francisco", editado por el cardenal Víctor Fernández, jefe del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el jefe de la Iglesia católica, fallecido en 2025, relata tres apariciones: dentro de un auto, durante una misa y en una reunión con autoridades del Vaticano.

También cuenta que, en junio de 2018, cuando se disponía a dormir, "vio las puertas del infierno" y tomó el rosario "como un arma".

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Llama la atención lo que falta en el relato: no hay piel roja, cuernos, cola ni tridente, la imagen que para muchos es sinónimo del diablo.

Según los expertos consultados por BBC News Brasil, esta figura tardó siglos en configurarse. Gran parte de sus rasgos fueron tomados prestados precisamente de los dioses de las religiones a las que el cristianismo quería combatir.

De hecho, la representación más antigua de los demonios de la que se tiene constancia tampoco tiene nada de eso.

En una biblioteca de la ciudad de Tréveris (Alemania), se conserva un manuscrito elaborado probablemente entre los años 800 y 825 con el texto del libro bíblico del Apocalipsis. El documento está totalmente ilustrado con miniaturas.

"Una de las miniaturas muestra la lucha del arcángel Miguel contra los ángeles rebeldes", afirma Edin Sued Abumanssur, profesor del departamento de Teología y Ciencias de la Religión de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo (Brasil).

"En esa ilustración hay dos grupos de ángeles: los rebeldes y los que se mantuvieron fieles a Dios. Lo interesante es que no hay ninguna distinción entre ambos grupos, solo la posición de cada uno en la imagen", agrega.

"Esta es, quizás, la representación más antigua de los 'demonios' de la que se tiene constancia", remata.

"En ella, el diablo aparece representado como un enorme dragón, pero sus compañeros rebeldes y caídos son iguales a los ángeles que los hicieron caer: tienen alas, túnicas largas y cabello rizado. Lo único que les falta es la aureola", describe la periodista y escritora italiana Paola Giovetti en el libro L’Angelo Caduto (El ángel caído).

Según Abumanssur, a lo largo de la historia se observa una correlación entre los momentos políticos y sociales y las representaciones del diablo.

"En el ámbito de las artes —ya sean pictóricas, escultóricas o literarias—, el intento de trazar una evolución cronológica de la imagen del diablo difícilmente dará buenos resultados. Existen contradicciones y elementos constantes en las diferentes formas de representarlo, que se superponen sin ningún criterio claro y comprensible", afirma el profesor.

Archivo de la Biblioteca de Tréveris Un manuscrito conservado en Alemania es, quizá, la representación más antigua de los demonios.

Hasta el siglo XI, señala el investigador, casi siempre se le representaba con aspecto humano.

En Occidente, a partir del año 1000, el diablo comienza a representarse con un aspecto grotesco y monstruoso, a medio camino entre lo humano y lo animal.

"En la Edad Media, los procesos imaginarios no eran homogéneos. Grandes grupos de población, dispersos por extensos territorios, en una época en la que las comunicaciones y los intercambios culturales eran lentos, fragmentados y de escasa densidad, hacían que coexistieran de forma recíproca diferentes interpretaciones e ideas sobre el diablo", afirma el investigador.

"Podemos afirmar con cierto margen de seguridad que, a partir del siglo XI, las características no humanas de la figura del demonio comienzan a adquirir cierta hegemonía entre la población, aunque por aquella época aún perduran representaciones de ángeles caídos que mantienen una cierta proximidad con la figura del hombre", remata.

El escritor y semiólogo italiano Umberto Eco abordó esta cuestión en el libro Historia de la fealdad.

"No es hasta el siglo XI cuando empieza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, perilla caprina, dedos, patas y cuernos, adquiriendo además alas de murciélago", escribió.

Rojo y con cuernos

"Parece obvio, también por motivos tradicionales, que el diablo deba ser feo", destacó Eco.

"Lo feo, en su forma aterradora y diabólica, hace su aparición en el mundo cristiano con el Apocalipsis de San Juan Evangelista", señaló.

"No es que faltaran menciones al demonio y al infierno en el Antiguo Testamento y en los demás libros del Nuevo Testamento, pero en esos textos se hace referencia al diablo sobre todo a través de las acciones que lleva a cabo y de los efectos que produce (las descripciones de los endemoniados en los Evangelios, por ejemplo), a excepción del Génesis, donde adopta la forma de serpiente", explicó el semiólogo.

"Nunca aparece con la evidencia 'somática' con la que se le representará en la Edad Media", remató.

La descripción más emblemática del demonio —ser rojo, con cola, cuernos y tridente— es una construcción lenta y gradual.

"A partir del siglo XI se inicia un proceso de sistematización dogmática de la figura del Diablo que intenta reunir en una síntesis tanto la teología como las representaciones del imaginario social de la época y que, al mismo tiempo, venga en ayuda de las necesidades políticas de un orden medieval que comienza a desmoronarse", señala el sociólogo Abumanssur.

"La extensa iconografía del diablo da testimonio de la lucha teológica y política, a menudo violenta, de la que surge poco a poco la figura de un señor terrible, que somete a hombres y mujeres a la maldad", indica el experto.

"La imagen soberana, señorial y majestuosa, incluso inhumana, del diablo, surge lentamente en el proceso de consolidación del poder papal y de la figura del rey autocrático, como torres de fortaleza capaces de resistir a un dios de la maldad cada vez más poderoso y enemigo de la paz y el orden", apostilla.

Esta figura es el resultado de la fusión entre la cultura erudita de los monjes y teólogos medievales y la cultura popular, marcada por supersticiones y elementos paganos.

"El hambre, las pestes y el lento desmantelamiento del sistema feudal contribuyeron a que el diablo adquiriera sus características inhumanas a partir del siglo XI", afirma Abumanssur.

"La asimilación de la cultura griega y sus dioses por parte del cristianismo aportó elementos como los cuernos, las patas de cabra y la cola, características del dios Pan. La llegada del cristianismo a los países celtas, en el norte de Europa, contribuyó a reforzar esta imagen cercana al dios Cernu, o Cernunno", dice.

Getty Images El cristianismo le incorporó a la imagen del diablo características de dioses grecorromanos como Pan.

Por su parte, el teólogo Volney Berkenbrock, profesor de Ciencias de la Religión en la Universidad Federal de Juiz de Fora, recuerda que la versión caricaturesca del diablo como un ser rojo y con cuernos es consecuencia de aquello contra lo que el cristianismo intentaba luchar en un principio, es decir, las creencias grecorromanas.

"En los choques entre culturas —y, en este caso concreto, entre religiones—, los símbolos de la religión ajena se presentan como algo extremadamente malo y malévolo. De este modo, Satanás adquirió los rasgos de aquel contra quien se luchaba", explica.

"Concretamente: el cristianismo, al combatir la religión griega —y también la romana—, le pone cuernos al diablo inspirándose en el dios griego Pan, una figura representada como mitad hombre, mitad carnero con cuernos, que seducía a las jóvenes. Del mismo modo, utiliza el tridente para combatir a Poseidón, el dios griego de los mares —Neptuno para los romanos—, ya que el tridente era el símbolo de esa deidad", añade.

Esta dicotomía persiste hasta hoy, señala el investigador.

"Un ejemplo típico es cómo algunas iglesias cristianas identifican la figura de Exú, procedente de la religión africana de los yoruba, como el demonio", señala.

En la cultura

Las representaciones culturales de la figura de Satanás son recurrentes desde la Edad Media. En la actualidad, ese imaginario sigue muy presente en la cultura popular, desde el cine hasta los cómics.

"En el cine, la película El exorcista, de 1974, supuso un punto de inflexión. Marcó la filmografía posterior", opina Abumanssur.

De origen hebreo, la palabra "Satanás" significa "acusador" o "adversario". Sus primeras apariciones, por lo tanto, no aluden a una figura opuesta a Dios, y mucho menos a algo que personifique el mal.

"Era simplemente el acusador, casi lo que hoy se podría llamar un fiscal", compara el teólogo Berkenbrock.

"La idea de Satanás como personificación del mal entró en el judaísmo probablemente a través de la influencia babilónica, más concretamente de la religión de Zoroastro (el mazdeísmo), que conoce una figura opuesta a Dios (Ahura Mazda), llamada Ahriman. Así, el judaísmo pasó —ya en la época de Jesús— a adoptar la imagen de una figura opuesta a Dios, utilizando para ello la palabra 'Satanás’", indica.

Las palabras "diablo" y "demonio" son un legado de la influencia griega sobre el cristianismo. "Demonio" (o daimon) significa fuerza o impulso, y pasó a identificarse como una fuerza negativa. "Diablo" (diabolos) es el que divide, aquel que causa división.

Getty Images El diablo tiene un lugar importante en la cultura popular y es representado constantemente.

En su libro El Cristo Pantocrátor, la investigadora Wilma Steagall De Tommaso, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y del Museo de Arte Sacro de Sao Paulo, y miembro de la Sociedad Brasileña de Teología y Ciencias de la Religión, destaca que el contexto de la Edad Media fue propicio para la creación de la imagen de Satanás.

"La vida humana se encontraba siempre bajo amenaza. Las cargas cotidianas eran pesadas. La muerte era una presencia constante y los moribundos se preguntaban si podrían esperar la vida eterna tras la muerte o las torturas del infierno", afirma.

"El miedo al más allá era tan presente y tan físico que iba acompañado de un profundo temor religioso. Nadie podía escapar del Juicio Final, pero se daba por sentado que había que trabajar durante la vida para alcanzar la salvación", explica.

"Fue así como el tema del Juicio Final se convirtió en el favorito de los tímpanos —arcos situados sobre la entrada de la iglesia—, convirtiéndolos en un gran elemento monumental, una gran invención del arte románico", agrega la investigadora.

La contraposición entre Dios y el diablo se convirtió en un elemento central del imaginario religioso de la época. El temor constante a que el mal se apoderara de las personas marcaba la vida cotidiana.

"Los sermones de los sacerdotes tenían como objetivo infundir miedo, describiendo la condición humana con colores vivos, a veces de forma exagerada, y representando artísticamente el destino en las paredes pintadas", explica Tommaso.

"El Juicio Final", no en vano, se considera el fresco más importante de la carrera del renacentista Miguel Ángel. Entre 1535 y 1541, el artista toscano pintó en la Capilla Sixtina, en el Vaticano, la representación artística del juicio de los muertos a cargo de Dios, narrado en el libro bíblico del Apocalipsis.

Museo del Vaticano La representación del Juicio Final de la Capilla Sixtina, es considerada una de las grandes obras de Miguel Ángel y en él el artista también se imaginó al maligno.

Otras representaciones

En el libro Historia de la fealdad, Umberto Eco recuerda otras representaciones de la figura del mal.

"En diversas culturas existían varios tipos de demonios", escribió. En el antiguo Egipto, por ejemplo, estaba el monstruo Ammut, un híbrido de cocodrilo, leopardo e hipopótamo. La cultura mesopotámica, por su parte, tenía referencias a seres de rasgos bestiales.

"En cuanto a la cultura hebrea, que influye directamente en la cristiana, es el diablo, que adopta la forma de serpiente, quien tienta a Eva en el Génesis", afirmó Eco.

"También en la Biblia encontramos menciones a Lilith, un monstruo femenino de origen babilónico que, en la tradición hebrea, se transforma en un demonio femenino con rostro de mujer, larga melena y alas", añadió.

Lilith, una diosa venerada en Babilonia y Mesopotamia, se asociaba con los vientos que, según se creía en aquella época, traían enfermedades y muerte.

En la antigua tradición judía, aparece como un demonio nocturno. Para los musulmanes, Lilith fue la primera mujer del personaje bíblico Adán, y acabó siendo acusada de haber sido ella la serpiente que indujo a Eva a comer el fruto prohibido.

Este reportaje se publicó originalmente en agosto de 2018 en BBC News Brasil.

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