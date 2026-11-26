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La llegada de millones de inmigrantes en los últimos años ha elevado la población de España hasta un máximo histórico.

Con ello, ha transformado su economía y su sociedad, además de convertirse en uno de los asuntos centrales del debate político y social, especialmente de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El país europeo alcanzó los 49.935.642 habitantes, según el recuento provisional del pasado mes de octubre del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Son casi 2,5 millones más que hace cinco años, y 3,4 millones más que hace diez.

Aproximadamente una de cada cinco personas que hoy vive en España nació en el extranjero, frente a una de cada ocho hace una década.

El crecimiento de la población foránea se produce en un país cuya sociedad envejece y donde, desde hace años, mueren más personas de las que nacen.

América Latina tiene un papel cada vez mayor en esta transformación, con Colombia y Venezuela entre los principales países de origen de quienes llegan a España para trabajar, reunirse con sus familias o buscar mejores perspectivas de futuro.

La inmigración ha aportado empleados a sectores clave como la construcción, la agricultura, la hostelería o el cuidado de mayores y ha contribuido al crecimiento de la economía española.

Getty Images La hostelería da empleo a muchos inmigrantes en España, tanto en bares y restaurantes como en hoteles.

El aumento de población también ha elevado la demanda de vivienda y servicios públicos, incrementando la competencia por ambos en un país que apenas ha sido capaz de ampliar su oferta.

A esto se suman los debates sobre seguridad, integración y las condiciones que deben cumplir quienes llegan para establecerse en España.

Así, la inmigración se ha convertido así en uno de los grandes temas de las elecciones generales del próximo domingo.

Mientras el gobierno y los partidos de izquierda apuestan por mantener los actuales flujos migratorios, destacando el impacto positivo que la llegada de extranjeros ha tenido en la economía española, las fuerzas opositoras de derecha proponen medidas más restrictivas, achacando el problema del acceso a la vivienda y el deterioro de los servicios públicos al aumento de la población registrado en los últimos años

Los que han hecho crecer a España

En España cada vez hay menos bebés: aunque repuntaron un 1,2% el último año, los nacimientos han caído casi una cuarta parte en una década, de unos 420.000 en 2015 a 321.000 en 2025.

Ese año se registraron unas 121.000 defunciones más que nacimientos.

Pese a ello, el país ganó unos 468.000 habitantes por la llegada masiva de migrantes, según los datos provisionales del INE.

La inmigración a España ha pasado por varias fases en lo que llevamos de siglo, según explica a BBC Mundo Carmen González Enríquez, catedrática de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La académica sitúa una primera etapa de crecimiento intenso entre 2000 y 2008, seguida del frenazo de la crisis económica.

La fase más intensa, sin embargo, llegó a partir de 2017, "frenada brevemente en el periodo de la pandemia y con un nuevo incremento de las llegadas desde 2022".

El censo de 2025 refleja ese repunte: de los residentes nacidos en el extranjero a comienzos de aquel año, casi uno de cada cuatro había llegado en los dos anteriores.

Hablamos de 2,3 millones de personas, que situaron a España como el destino europeo número uno de inmigración permanente en el período 2023-24, por encima de los 2,2 millones de Alemania, según datos de Eurostat.

Pero, ¿por qué tantas personas querrían instalarse en un país con salarios inferiores y un desempleo más elevado que en otros países occidentales?

La tasa de paro española ronda el 10,3% frente al 4,1% de Alemania, mientras el salario medio bruto anual es un 51% inferior al alemán, un 28,9% al francés y un 50% al británico, según datos de la OCDE de 2025 al tipo de cambio actual en euros.

"Comparada con los países de origen, la situación española es atractiva. Además, aquí se han generado puestos de trabajo para la mayoría de los que han llegado, además de seguridad y el acceso a la sanidad y la educación públicas", explica González Enríquez.

Estas condiciones también se dan en otros países europeos, por lo que un factor decisivo, apunta la académica, es "el idioma español, que es algo muy importante para quien viene de América Latina".

Getty Images Los inmigrantes latinoamericanos contribuyen de manera decisiva a la economía española, además de integrarse con mayor facilidad en los barrios y comunidades.

A comienzos de 2025, unos 4,7 millones de residentes nacidos en el extranjero procedían de América Latina, casi la mitad del total, según el INE.

De ellos, cerca de 1,3 millones habían llegado en 2023 o 2024, con Colombia y Venezuela entre los principales países de origen.

Por países de nacimiento, el grupo más numeroso era el de Marruecos, con cerca de 1,2 millones de residentes.

Para muchos latinoamericanos, el idioma compartido y las redes de familiares y conocidos también facilitan la llegada y la instalación en el país.

En octubre de 2026 había unos 3,7 millones de trabajadores de nacionalidad extranjera afiliados a la Seguridad Social, casi 600.000 más que un año antes y el 16,4% del total.

Sus cotizaciones contribuyen a financiar las pensiones y otras prestaciones.

Representaban un tercio de los asalariados afiliados en hostelería, cerca de tres de cada diez en agricultura y construcción, y la mitad en el empleo doméstico.

La incorporación es especialmente relevante para una sociedad que envejece: el 40,6% de los cotizantes de fuera de la Unión Europea tenía menos de 35 años, frente al 24,6% de los españoles.

Cómo ha cambiado la economía

Entre finales de 2019 y el primer trimestre de 2026, casi dos de cada tres empleos que se generaron en España correspondieron a trabajadores de nacionalidad extranjera o con doble nacionalidad, según BBVA Research.

Su incorporación "aporta mano de obra esencial en sectores con fuerte escasez de trabajadores, favoreciendo la movilidad de los nativos hacia puestos más cualificados", explica a BBC Mundo la profesora Dolores Jiménez Rubio, del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Granada.

"Además, en línea con la evidencia internacional, ha tenido un impacto muy limitado sobre el empleo de la población autóctona y ha contribuido de forma significativa al crecimiento del PIB", agrega, tomando como referencia datos del Informe Anual del Banco de España 2025.

Getty Images El sector primario es fuente de empleo de muchos inmigrantes en España.

Por ejemplo, algunos economistas señalan que la llegada de trabajadores extranjeros a los sectores del transporte y la logística ha ayudado a las empresas que dependen de esos servicios a crecer y contratar más personal cualificado.

La inmigración también ha cambiado el panorama del emprendimiento: en diez años, el número de extranjeros registrados como autónomos en la Seguridad Social prácticamente se duplicó, de unos 279.000 en octubre de 2016 a 557.000 en octubre de 2026.

En telecomunicaciones y programación informática, uno de cada tres autónomos tiene nacionalidad extranjera.

Según el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) España 2025-2026, que estudia la creación de empresas, las personas de origen migrante "muestran una propensión al emprendimiento superior a las nativas" y empiezan a trabajar por cuenta propia a edades más tempranas.

Entre los nacidos en territorio español, sin embargo, es más frecuente estar al frente de un negocio que lleva más de tres años y medio en marcha.

Según un estudio del Banco de España, los nacidos en el extranjero aportaron cerca de una cuarta parte del crecimiento del PIB real español entre 2022 y 2024, que alcanzó un promedio del 2,9% anual.

Getty Images Los trabajadores extranjeros suplen, en parte, la carencia de mano de obra joven por el envejecimiento poblacional de España.

Sin embargo, los sueldos siguen siendo un problema.

Carmen González Enríquez señala que buena parte de quienes llegan se incorporan a "sectores intensivos en mano de obra, que pagan salarios bajos".

En la hostelería, por ejemplo, el salario medio anual fue de unos 17.650 euros (unos US$18.500) en 2024, un 40% por debajo de la media nacional, según el INE.

Y con esos sueldos hay que pagar una vivienda, en un momento en el que tanto los precios de compra como de alquiler se han disparado y la oferta es escasa en las ciudades que concentran el empleo.

En 2025 España sumó unos 240.000 hogares y solo se terminaron 92.000 viviendas, según el Banco de España.

Los cambios sociales

En las maternidades españolas es cada vez más frecuente que un bebé y su madre hayan nacido en países distintos.

En 2015 ocurría en el 22,9% de los nacimientos; diez años después, la proporción había subido al 34,4%, algo más de uno de cada tres, según el INE.

Para la académica González Enríquez, el cambio se aprecia sobre todo en la vida cotidiana de las grandes ciudades, donde "continuamente estamos interrelacionándonos con personas que proceden de otros orígenes".

Madrid, Barcelona y Valencia ganaron población gracias a las llegadas desde el extranjero en 2024, pese a que en las tres ciudades fueron más los vecinos que se mudaron a otros municipios españoles que los que llegaron de ellos.

Y en la llamada "España vaciada" la llegada de familias jóvenes ayuda a frenar el envejecimiento: en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, uno de cada cuatro niños menores de 13 años tiene una madre extranjera, según el Consejo Económico y Social.

En las aulas se dan dos tendencias a la vez: en el curso 2025-26 aumentó el número de alumnos de nacionalidad extranjera en primaria, mientras que el total de escolares en esa etapa cayó en casi 49.000, según el Ministerio de Educación.

Para los barrios que ganan vecinos, sin embargo, el reto es abrir aulas o consultas médicas al ritmo que crece la población, algo que no siempre sucede, aumentando la presión sobre estos servicios.

Y, ¿qué ha pasado con la seguridad? En 2025 se registraron 15,3 adultos condenados por sentencia firme por cada 1.000 residentes adultos de nacionalidad extranjera, frente a 6,1 entre los españoles, según el INE.

BBC Mundo habló con el sociólogo Jesús Javier Sánchez Barricarte, de la Universidad Carlos III de Madrid, quien estudió los delitos con condena entre 2007 y 2023.

"La delincuencia se concentra en los varones y en los adultos jóvenes, y la población extranjera es más joven y tiene más varones", afirma Sánchez Barricarte.

Explica que, al comparar ambos grupos como si tuvieran la misma composición por edad y sexo, la diferencia entre sus tasas de delitos con condena se reduce casi a la mitad.

En cuanto a los orígenes, el sociólogo señala que "ajustadas por edad y sexo, las tasas de delitos con condena de chinos, indios, filipinos, pakistaníes o estadounidenses son claramente inferiores a la española; las de italianos, malienses y alemanes, algo inferiores o similares; las de marroquíes, franceses o colombianos, entre el doble y el triple, y las de ecuatorianos y argelinos, superiores al triple".

En todo caso, la mayoría de los expertos sostienen que no hay una relación directa entre inmigración e inseguridad.

La académica Carmen González Enríquez destaca que la convivencia con los inmigrantes en España es, "en líneas generales, buena, muy buena".

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Por qué la inmigración es clave en las elecciones del 29N

El 29 de noviembre los españoles elegirán un nuevo Parlamento que deberá investir a un presidente.

De los apoyos que reúna cada candidato en el Congreso dependerá si el socialista Pedro Sánchez (PSOE) puede seguir al frente del gobierno con el respaldo del izquierdista Frente Amplio y otras fuerzas, o si el conservador Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), logra formar una mayoría que podría incluir a su derecha a Vox.

Una de las grandes diferencias entre las propuestas de ambos bloques es qué hacer con quienes ya viven en España sin permiso de residencia.

El gobierno de Sánchez abrió en abril un proceso extraordinario para regularizar su situación que en poco más de dos meses recibió 1,17 millones de solicitudes, dos de cada tres de ellas de personas de América Central o del Sur.

El Frente Amplio, que aglutina a partidos de izquierda, propone hacer permanente esa vía.

Por otro lado, el PP quiere prohibir las regularizaciones masivas y fijar cada año cuántos trabajadores pueden llegar y para qué sectores, según los puestos sin cubrir y la capacidad de acogida.

Vox, considerado por sus rivales como un partido de extrema derecha, plantea, entre otras medidas, expulsar a quienes permanezcan en el país en situación irregular y a los extranjeros que cometan delitos graves o delitos leves de forma reiterada.

También defiende el concepto de "prioridad nacional", que consiste en dar preferencia a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a "vivienda pública, plazas de guardería, bonos de comedor o transporte, ayudas, prestaciones y servicios sociales", según su programa electoral.

Getty Images Vox, el partido con propuestas más duras en este ámbito, propone la "remigración", un plan para promover el regreso a sus países de origen de los inmigrantes que "no contribuyan o vivan de subsidios públicos".

La campaña llega, además, pocos meses después de la crisis de Ceuta.

A finales de julio, decenas de miles de personas cruzaron en dos días la frontera que separa a Marruecos de esta ciudad española en el norte de África, causando graves alteraciones en la vida cotidiana que en parte persisten hasta hoy.

Mientras, en las islas Canarias sigue la llegada de migrantes por el mar: alrededor de 24.000 en lo que va de año hasta mediados de noviembre

¿Y qué peso tendrá todo esto en el resultado de las elecciones?.

A comienzos de noviembre, la encuestadora 40dB pidió a los españoles que eligieran hasta dos asuntos que, a su juicio, estaban en juego en los comicios.

Uno de cada cuatro señaló la inmigración, que quedó en tercer lugar detrás de la vivienda y de las pensiones y servicios públicos.

Eligió esta opción casi la mitad de quienes votaron a Vox en 2023, frente al 30% de los votantes del PP y el 15% de los socialistas.

En ese mismo sondeo, Vox fue el partido más citado al preguntar cuál estaba mejor preparado para gestionar la inmigración.

"El tema de la inmigración favorece más el voto a la derecha, ya que ha hablado más del tema, de propuestas de cambio, que la izquierda", afirma la catedrática González Enríquez.

Entre quienes acudirán a las urnas también hay españoles que en su día llegaron como inmigrantes. ¿Qué sabemos de su voto?

Un estudio publicado el año pasado analizó cómo vota este colectivo.

Entre los inmigrantes de primera generación que dijeron a quién habían votado, el 59% eligió a la izquierda y el 41% a la derecha, según el trabajo de los economistas Santiago Pérez-Nievas y Carles Pamies, que analizaron cuatro encuestas realizadas entre 2013 y 2023.

Sin embargo, entre sus hijos, nacidos ya en España, el panorama cambiaba.

"En la segunda generación la distribución del voto a partidos de izquierda y de derecha es similar a la observable entre los nativos", escriben los autores.

Lo que es seguro es que este domingo 29 de noviembre la inmigración pesará en las urnas, tanto entre los nacidos en España como entre quienes un día llegaron al país y ahora comparten la responsabilidad de decidir el futuro del país.

Gráficos por el Equipo de periodismo visual de BBC Mundo.

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