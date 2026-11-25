Getty Images Más de una de cada tres mujeres (37%) afirmó haber visto pornografía en el último año.

Un importante estudio revela que los británicos, especialmente los adolescentes y los adultos jóvenes, tienen pocas o ninguna relación sexual en comparación con las generaciones anteriores, pero muchos ven pornografía y practican el sexting.

Es la primera vez que la investigación de la Encuesta Nacional de Actitudes y Estilos de Vida Sexuales (Natsal, por sus siglas en inglés), que indaga sobre la vida sexual del público en general, incluye preguntas sobre comportamientos en línea.

Según el reporte, la mitad de las personas de entre 16 y 24 años han enviado o recibido imágenes sexuales en su teléfono móvil durante el último año.

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Una de cada dos mujeres jóvenes y casi nueve de cada diez hombres jóvenes afirman haber visto pornografía.

Sin embargo, un tercio de este grupo de edad nunca ha tenido relaciones sexuales, frente a una quinta parte en el último estudio realizado hace 12 años.

Los adultos menores de 45 años también tienen menos relaciones sexuales: en promedio, dos veces al mes, frente a una vez por semana en 1990.

¿Menos sexo y más porno?

BBC La mitad de las personas de entre 16 y 24 años han enviado o recibido imágenes sexuales en su teléfono móvil durante el último año.

Más de una de cada tres mujeres (37%) afirmó haber visto pornografía en el último año.

En el caso de los hombres, la cifra rondaba los cuatro de cada cinco (81%).

Entre los jóvenes de 16 a 24 años, la mitad de las mujeres y la mayoría de los hombres jóvenes (86%) dijeron haberlo visto.

El uso de pornografía y la masturbación eran menos comunes entre las personas que nunca habían tenido relaciones sexuales. Según los autores, esto podría significar que la actividad en solitario y en línea no está reemplazando el sexo en persona.

El uso de la inteligencia artificial y las relaciones virtuales con chatbots románticos no fueron incluidas en esta ocasión, pero los investigadores dijeron que probablemente deberían hacerlo la próxima vez.

"Cuando hicimos nuestro trabajo de campo entre 2022 y 2024, aquello parecía un poco de ciencia ficción", aseguró Soazig Clifton, miembro del equipo Natsal y del University College de Londres.

"En el futuro podríamos estar analizando el impacto de la IA en el comportamiento sexual de las personas y en sus relaciones, pensando en cosas como los compañeros con IA".

Mayor apertura para hablar sobre el consentimiento

La profesora Wendy Macdowall, coinvestigadora del estudio y perteneciente a la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), afirma que, si bien puede resultar tentador culpar al tiempo que se pasa frente a las pantallas de la disminución de la actividad sexual, es probable que intervengan muchos otros factores, "especialmente en el caso de los jóvenes".

Entre ellos, está el hecho de que los jóvenes consumen menos alcohol que las generaciones anteriores y que un mayor número de ellos vive en casa con sus padres.

El aumento de los índices de problemas de salud mental también podría influir, junto con la pandemia de covid-19, que impidió que la gente saliera de sus casas.

Según Macdowall, un debate más abierto sobre el consentimiento también podría significar que los jóvenes se sientan más capaces de decidir si tener relaciones sexuales y cuándo hacerlo.

Pero a algunos les preocupa su vida sexual.

Una de cada siete mujeres (14%) manifestó sentir resentimiento constante hacia otras personas por cosas que les hicieron en su pasado sexual.

La misma proporción de hombres declaró sentir vergüenza por algunos de sus pensamientos y deseos sexuales.

Esperando el sexo

BBC Casi dos de cada cinco mujeres jóvenes (38%) y más de uno de cada cuatro hombres jóvenes (28%) afirman no haber tenido nunca relaciones sexuales.

Esta cuarta encuesta de Natsal revela tendencias, pero no puede explicarlas completamente.

El estudio anterior, de 2010, sugería que tener relaciones sexuales demasiado pronto era el mayor arrepentimiento de los jóvenes que perdían la virginidad.

Ahora, parece que cada vez son más los que esperan más tiempo.

Casi dos de cada cinco mujeres jóvenes (38%) y más de uno de cada cuatro hombres jóvenes (28%) afirman no haber tenido nunca relaciones sexuales. Esta cifra es superior a la de aproximadamente uno de cada cinco registrada en las encuestas anteriores de 1990, 2000 y 2010.

Entre todos los adultos que tienen relaciones sexuales, la mayoría lo hace con menos frecuencia. El promedio solía ser una vez por semana. Ahora es cada dos semanas.

Los últimos resultados, publicados en la revista médica británica The Lancet y basados en una encuesta realizada a 6.700 personas de entre 16 y 59 años seleccionadas al azar en todo Reino Unido, revelan que:

Tres cuartas partes de los adultos han tenido relaciones sexuales en el último año.

El número promedio de parejas sexuales a lo largo de la vida es cinco.

En promedio, las mujeres tienen relaciones sexuales una vez al mes y los hombres dos veces al mes.

Los informes de relaciones sexuales con una pareja del mismo sexo han aumentado tanto entre hombres como entre mujeres, pero no está claro en qué medida.

BBC Adultos menores de 45 años tienen menos relaciones sexuales: en promedio, dos veces al mes, frente a una vez por semana en 1990.

Sexo sin protección, pero cada vez menos personas desean tener hijos

Según las cifras, muchos británicos, sobre todo los jóvenes, mantienen relaciones sexuales sin protección, lo que puede provocar embarazos e infecciones de transmisión sexual (ETS).

Además, el uso de la píldora anticonceptiva oral ha disminuido entre las mujeres jóvenes.

Cada vez son más las mujeres que afirman no querer tener hijos; esta cifra se ha duplicado en la última década, pasando del 8% al 17% entre las mujeres de 16 a 44 años.

"Comprender qué factores impulsan esta situación —ya sea la inseguridad económica, la ansiedad climática o el cambio en las prioridades vitales— debería ser ahora una prioridad para la investigación y las políticas futuras, ya que tiene implicaciones reales para la planificación de los servicios de salud, atención y familia", afirma la investigadora Dra. Laura Oakley de la LSHTM.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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