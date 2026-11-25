129. Ese es el número de mujeres y niñas que son asesinadas al diariamente en el mundo, según las Naciones Unidas.

Para revertir esta situación en 1999, el organismo internacional declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La efeméride, declarada por la ONU en reconocimiento de que "las mujeres no disfrutan plenamente de todos sus derechos humanos ni de sus libertades fundamentales", tiene una especial carga simbólica para América Latina y, en particular, para República Dominicana.

La fecha no fue elegida al azar. Se estableció en memoria de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, tres hermanas dominicanas cuyos cadáveres destrozados fueron hallados ese día de 1960 en el fondo de un barranco en La Cumbre, una zona montañosa del país caribeño, dentro de un vehículo.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las mujeres, conocidas como "Las Mariposas", fueron asesinadas por esbirros del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961), cuyo régimen combatieron abiertamente.

Getty Images Bustos de las tres hermanas en República Dominicana.

El origen de "Las Mariposas"

Las mujeres, que en realidad eran cuatro hermanas, nacieron en el seno de una familia acomodada de la provincia dominicana de Salcedo (actual provincia Hermanas Mirabal), dedicada a la agricultura y al comercio.

Con estudios universitarios, casadas y con hijos, acumulaban cerca de una década de activismo político cuando fueron asesinadas.

Por su participación en el Movimiento 14 de Junio, una red clandestina que distribuía panfletos y organizaba células de resistencia, bautizada en honor a la fallida expedición armada del 14 de junio de 1959 procedente de Cuba, Minerva y María Teresa ya habían pasado tiempo en prisión en varias ocasiones.

"Tenían una trayectoria larga de conspiración y resistencia, y mucha gente las conocía", le explicó en su momento a BBC Mundo Luisa de Peña Díaz, directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD).

En términos similares se pronunció Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo de Venezuela y quien dirigió el equipo que redactó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que incorporó la figura del femicidio en la legislación venezolana.

"A ellas no las mataron por una vendetta contra sus maridos, sino porque ellas eran cabecillas y militantes activas contra la dictadura de Trujillo", explicó.

Bettmann via Getty Images El dictador Trujillo se habría encaprichado con Minerva Mirabal y el rechazo de esta habría provocado su ira.

La incursión en la política de Minerva, la segunda de las hermanas, comenzó tras escuchar el relato de una compañera de estudios que le confesó haber presenciado el asesinato de su padre por orden de Trujillo, según contó Bélgica Adela "Dedé" Mirabal, la menor del clan y única sobreviviente de las cuatro hermanas, en sus memorias "Vivas en su jardín". Dedé falleció en 2014.

Su amistad con el dirigente izquierdista Pericles Franco, quien estuvo exilado en Chile, también habría influido en su decisión de enfrentar a la dictadura, según sus biógrafos.

Los mensajes y comunicados políticos que redactaba contra el régimen eran firmados por Minerva con el seudónimo de "Mariposa", un apodo que pronto se extendió también a sus hermanas Patria y María Teresa, según reseñó el capítulo español de Amnistía Internacional en un artículo.

Getty Images Las tres hermanas son un símbolo de la lucha contra la violencia que enfrentan las mujeres en el mundo.

La fiesta que lo cambió todo

La posición de la familia Mirabal les abrió las puertas para asistir a una fiesta en la que estaría Trujillo, en junio de 1949. Durante esa velada, el dictador se fijó en Minerva, cuya belleza era ampliamente conocida.

Semanas después, la familia fue invitada por las autoridades para un baile organizado con motivo del 12 de octubre. El gobernante bailó y conversó en repetidas ocasiones con Minerva, quien no solo puso freno al cortejo de Trujillo sino que le pidió que "dejara tranquilo a ese joven tan inteligente y preparado que era Pericles Franco", aseguró su biógrafo William Galván.

Otras fuentes aseguran que cuando la joven no mostró interés en él, Trujillo le preguntó: "¿Y no te interesan mis ideas políticas o es que no te gustan?", a lo que ella respondió: "No, no me gustan". Trujillo replicó: "¿Y si envío a mis seguidores a conquistarte?", reseña la Enciclopedia Britannica.

Acto seguido, la familia se retiró del evento. El desaire colocó a Minerva y a su familia en la mira del gobierno.

Días después de la fiesta, el patriarca del clan, Enrique Mirabal, fue detenido. Esto, a pesar de que un gobernador le aconsejó disculparse por lo ocurrido. Y poco después Minerva misma sería arrestada.

La persecución y las constantes detenciones que sufrió en los años siguientes golpearon la salud del padre, quien falleció en 1953.

"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte", llegó a decir desafiante Minerva en una ocasión.

Del "accidente" al homenaje

Para 1960, las hermanas eran muy conocidas por las autoridades dominicanas como conspiradoras y, por ello, no solo habían entrado y salido varias veces de prisión, sino que también habían recibido todo tipo de amenazas.

"Quizá lo que tenemos más cerca es la muerte, pero esa idea no me amedrenta: seguiremos luchando por lo justo", declaró María Teresa Mirabal.

Los temores se cumplieron el 25 de noviembre de 1960, cuando las tres hermanas fueron interceptadas por agentes de seguridad junto a su chófer, Rufino de la Cruz, mientras regresaban de visitar a sus esposos encarcelados.

Los agentes asesinaron a las mujeres y a su acompañante, colocaron sus cadáveres dentro de un vehículo y lo precipitaron por un barranco en un intento de presentar el crimen como un accidente.

Jair Cabrera/NurPhoto via Getty Images En América Latina, se registraron 11 feminicidios diarios en 2024, de acuerdo con la ONU.

Sin embargo, esa versión fue cuestionada desde el principio y, años después, uno de los perpetradores confesó lo ocurrido.

"Después de apresarlas, las condujimos al sitio cerca del abismo, donde ordené a Rojas Lora que cogiera palos y se llevara a una de las muchachas. Cumplió la orden en el acto y se llevó a una de ellas, la de las trenzas largas (María Teresa)", afirmó Ciriaco de la Rosa.

"Alfonso Cruz Valerio eligió a la más alta (Minerva), yo elegí a la más bajita y gordita (Patria) y Malleta, al chofer, Rufino de La Cruz. Ordené a cada uno que se internara en un cañaveral a orillas de la carretera, separadas todas para que las víctimas no presenciaran la ejecución de cada una de ellas", agregó.

El asesinato de las hermanas contribuyó de inmediato a consolidar la resistencia tanto en el país como en el extranjero. Ante la creciente presión de todos los frentes, Trujillo perdió el apoyo de los militares y fue asesinado el 30 de mayo de 1961, menos de siete meses después de la muerte de las hermanas Mirabal.

La historia de las hermanas cobró nueva vida en 1994 con la publicación de la novela de Julia Álvarez "En el tiempo de las mariposas". Álvarez nació en Estados Unidos, hija de exiliados dominicanos, cuyo padre fue miembro de la resistencia.

"En 1981, un grupo de feministas latinoamericanas reunidas en Bogotá propuso declarar el 25 de noviembre como un día para honrar a las víctimas de violencia de género en honor a las hermanas", recordó Ramírez a BBC Mundo.

"Yo creo que el 25 de noviembre es más importante incluso que el Día de la Mujer, porque la violencia en contra de la mujer, sobre todo a nivel latinoamericano, está tan extendida y generalizada", agregó.

Los datos confirman lo señalado por la exdefensora del Pueblo de Venezuela.

En 2024, unas 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por su pareja u otro familiar, según datos de la ONU. De esta cifra, 3.828 murieron en América Latina, lo cual implica que ocurrieron 11 feminicidios por día.

No obstante, en los últimos años se han producido avances en la región. Hoy 20 países latinoamericanos cuentan con legislaciones que penalizan el feminicidio.

*Con información de Lorena Arroyo y Juan Francisco Alonso

*Este artículo se publicó originalmente en 2014 y ha sido actualizado

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más