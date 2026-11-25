Reuters Decenas de personas permanecen retenidas en el éxito del sector de La Castellana en Cartagena.

Fuerzas Especiales del Ejército y la Policía de Colombia irrumpieron en un supermercado en Cartagena, en la Costa Caribe colombiana, y lograron rescatar a unas 20 personas que un grupo de hombres armados mantenía como rehenes.

El presidente Abelardo de la Espriella se desplazó a la ciudad mientras la crisis estaba en curso y se reunió con los mandos de seguridad en el lugar de los hechos.

"En una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, todos los rehenes fueron rescatados", afirmó el mandatario.

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Antes de que las fuerzas de seguridad entraran en el edificio se escucharon varias explosiones, informó la agencia AFP.

También se pudo ver un helicóptero policial sobrevolando a baja altura el edificio, justo antes de que comenzara el asalto. Todos los atacantes fueron detenidos, excepto uno que murió en la operación.

Reuters Las calles cercanas al supermercado estaban tomadas por la policía

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, señaló en un acto público que el objetivo de los hombres armados era robar un camión de traslado de valores.

Cuando las cámaras de seguridad los detectaron y la policía reaccionó, se refugiaron en el supermercado y secuestraron a 30 personas que estaban adentro, entre clientes y empleados, dijo el mandatario.

El ministro de Defensa y toda la cúpula de la Policía también se encontraban en la ciudad dirigiendo la operación para rescatar a los rehenes, en coordinación con el Ejército y la Armada.

En imágenes grabadas desde fuera del supermercado se veía a un grupo de mujeres sentadas frente a la ventana mientras un hombre pertrechado con un arma larga y el rostro cubierto caminaba detrás de ellas.

En otro video, se veía a agentes de la policía sacar alzada a una mujer de las inmediaciones del supermercado luego de que fuera liberada.

Según el presidente, los hechos no corresponden a un acto terrorista, sino de delincuentes comunes, que al verse sorprendidos y sin escapatoria, optaron por tomar rehenes.

Reuters La toma de rehenes en el supermercado en Cartagena no se adjudica por el momento a ningún grupo armado conocido.

El supermercado estuvo rodeado en todo momento de agentes y vehículos de las autoridades, según muestran videos de los medios locales y usuarios espontáneos en las redes sociales.

El alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, llamó a la calma a la ciudadanía, pero las largas horas de espera e incertidumbre de las familias de las víctimas generaron un ambiente de zozobra.

En una entrevista con El Tiempo, la nieta de una de las víctimas liberadas señaló: "Esto demuestra que no estamos seguros en ningún lugar".

De la Espriella se refirió inicialmente a los hechos desde Villavicencio, donde hubo un atentado contra las instalaciones de la gobernación en la noche del lunes que dejó 23 heridos.

Previamente, se presentaron otros dos ataques contra instalaciones militares en Cúcuta y Curumaní, Cesar, según informó el gobierno.

La toma de rehenes en el supermercado en Cartagena no se adjudica por el momento a ningún grupo armado conocido.

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