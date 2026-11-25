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En una antigua fábrica de relojes en el centro de Londres, una hilera de congeladores blancos zumba sin cesar. En su interior: decenas de pequeñas cajas con tubos de vidrio con código de barras, que contienen en conjunto cien mil millones de genes. Tan solo dos cajas podrían contener diez veces más información que todo el texto de internet, afirma el Dr. Oliver Vince, cofundador del centro.

Su empresa, Basecamp Research, planea recolectar la mayor cantidad de ADN posible para crear una inteligencia artificial que pueda hablar el lenguaje de la biología, del mismo modo que las empresas tecnológicas estadounidenses y chinas han recopilado material escrito en línea para crear Grandes Modelos de Lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés), la base de los sistemas de IA actuales.

Vince, al igual que muchos en el mundo empresarial y la investigación académica, cree que la IA impulsará enormemente la investigación científica. Sin embargo, cada vez más, también genera controversia.

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En septiembre, OpenAI, creadora de ChatGPT, anunció haber resuelto uno de los grandes problemas matemáticos sin resolver, relacionado con las famosas ecuaciones de Navier-Stokes. La compañía afirmó que sus agentes de IA lo habían resuelto en 88 horas.

El organismo que otorga un premio a quien logre solucionar el problema declaró que, aparentemente, el caso ya estaba resuelto, pero que su revisión llevaría tiempo.

Pero horas antes del anuncio, Tristan Buckmaster, matemático de la Universidad de Nueva York, hizo públicas sus preocupaciones. Formó un equipo independiente con Levent Alpöge, matemático que trabajaba para la empresa rival Anthropic.

Ambos habían estado trabajando para lograr el mismo objetivo y guardaban sus borradores en Codex, la herramienta de codificación de OpenAI.

Buckmaster comentó que su compañero de investigación había recibido información sobre sus avances, aunque no especificó cómo. Preguntó si su investigación, almacenada en Codex, podría haber servido de base para el trabajo de OpenAI, aunque recalcó que no estaba acusando a nadie de nada.

BBC El Dr. Oliver Vince, fundador de Basecamp, afirma que solo dos cajas pueden contener 10 veces más información que todo el texto de Internet.

OpenAI afirmó que nadie en la empresa, ni seres humanos ni IA, vio el trabajo de los otros equipos antes de su publicación.

Inicialmente, declaró que, si bien era improbable, no podía descartar que los datos anonimizados derivados del uso de sus productos hubieran contribuido a mejorar sus modelos. Días después, afirmó que las indicaciones del Codex de Buckmaster de los dos meses previos al anuncio "no pudieron haber influido en el sistema de ninguna manera".

Es una historia compleja; aún no sabemos con certeza qué sucedió. Pero pone de relieve un problema creciente sobre el uso de la IA en la ciencia.

Por lo general, estas palabras nos hacen imaginar robots creando terribles virus modificados genéticamente o armas químicas para aniquilar a la humanidad. Sin embargo, existe un problema más sutil que no ha acaparado la misma atención mediática: que la IA podría socavar la confianza en el proceso científico, planteando dudas sobre la novedad y la precisión de la investigación.

Y existe otra preocupación. Es bien sabido que los chatbots de IA como Claude o Gemini a veces pueden generar alucinaciones que simplemente no son ciertas. Te hablan de una película que nunca existió o de una cita que nunca se pronunció. Ahora hay indicios de que esto ocurre cada vez con más frecuencia en la ciencia.

Se teme que, con el tiempo, será difícil distinguir entre los verdaderos descubrimientos científicos y la ficción generada por la IA.

Y todo esto podría amenazar con erosionar, si no con hacer estallar, el pilar sobre el que se asienta la investigación científica: la confianza.

Un "momento decisivo"

Una de las amenazas recae sobre las revistas científicas, guardianas de la integridad científica, que parecen estar fracasando en su intento de hacer frente a un tsunami de distorsiones generadas por la IA.

"La IA generativa ha trastocado prácticamente todo el proceso científico", declara Dalmeet Singh Chawla, periodista científico que ha dedicado una década a informar sobre malas prácticas en la investigación.

En conversación con la BBC, explica que el personal de control de integridad de las editoriales —las personas que revisan los artículos para verificar su exactitud y fiabilidad— tendrá que "aumentar drásticamente [en número y esfuerzo] si quiere tener alguna posibilidad de éxito". Añade: "Ahora mismo, parece que no la tienen".

A primera vista, la IA parece la herramienta ideal para impulsar la investigación científica. Los científicos manejan enormes cantidades de información. Los telescopios y aceleradores de partículas, por ejemplo, recopilan miles de millones de datos, una cantidad inabarcable para el cerebro humano. La IA puede extraer los hallazgos científicos más relevantes.

El ejemplo paradigmático de la IA científica es la empresa británica Google DeepMind, que en 2020 resolvió uno de los mayores problemas de la biología: cómo se pliegan las proteínas de los seres vivos para adoptar sus formas precisas.

Puede sonar aburrido, pero las proteínas son las diminutas máquinas que hacen posible la vida, y las formas en que se pliegan determinan lo que pueden hacer; desde construir células y combatir infecciones hasta ayudar a formar los tejidos y órganos del cuerpo.

Antes de la IA, los científicos tenían que realizar experimentos laboriosos en el laboratorio. Google DeepMind desarrolló un modelo de IA llamado AlphaFold que predijo con precisión 200 millones de pliegues de proteínas en tan solo un año.

El trabajo experimental equivalente habría requerido cientos de millones de años en laboratorios. La empresa cedió los resultados gratuitamente a los investigadores. Tanto el director de DeepMind como el científico principal del proyecto recibieron el Premio Nobel de Química.

Hubo muchos abrazos por todas partes.

El Dr. Pushmeet Kohli, quien dirige el trabajo científico de DeepMind, me dijo que AlphaFold podría considerarse un "momento decisivo".

Dudas sobre el trabajo de la IA

Pero en otros ámbitos, el uso de la IA en la ciencia ha venido acompañado de acusaciones de exageración. Algunos modelos informáticos son acusados de sobrestimar la importancia de sus hallazgos, y los investigadores humanos que los supervisan terminan creyendo algunas de las afirmaciones sin el suficiente escepticismo.

Tras el éxito obtenido con AlphaFold, por ejemplo, DeepMind centró su atención en predecir la estructura de nuevos materiales. Este trabajo podría conducir al desarrollo de mejores baterías, células solares más económicas y componentes electrónicos que no dependan de elementos de tierras raras. (En teoría, nadie tendría que volver a discutir sobre derechos mineros y Groenlandia estaría a salvo de invasiones).

Jose Sarmento Matos/Bloomberg via Getty Images El director ejecutivo de DeepMind, Sir Demis Hassabis, celebró el uso que hace su empresa de la IA para resolver uno de los mayores problemas de la biología.

Un modelo de DeepMind generó, según la empresa, más de dos millones de nuevas estructuras cristalinas, anunciadas como "el equivalente a casi 800 años de conocimiento" publicado de una sola vez.

De esas, unas 380.000 se consideraron lo suficientemente prometedoras como para ser sintetizadas en un laboratorio.

Pero entonces llegó una señal de alerta de dos químicos de la Universidad de California.

Anthony Cheetham y Ram Seshadri analizaron una muestra aleatoria de los supuestos nuevos cristales. En un artículo publicado en la revista Chemistry of Materials, concluyeron que aún no habían encontrado ningún compuesto realmente novedoso, argumentando que muchos eran simples adaptaciones de materiales conocidos.

Su veredicto no fue que el método fuera erróneo, sino que los resultados necesitaban un análisis más exhaustivo y la validación de químicos.

DeepMind rechaza la acusación, afirmando que analizó cada compuesto para detectar su novedad. La empresa argumenta que descartar una nueva estructura por parecer familiar no tiene sentido: muchos de los materiales más útiles de la actualidad, desde componentes de teléfonos hasta protectores solares, se obtuvieron mediante el intercambio de un solo átomo.

"Basura" de investigación

En esos casos, al menos, la ciencia era en gran parte válida y el problema radicaba simplemente en que la IA podría estar exagerando su importancia.

Podría decirse que lo más preocupante es el creciente riesgo de que las revistas científicas se contaminen con lo que se denomina "basura" generada por IA, donde es una computadora, y no un científico humano, quien escribe la investigación, lo que da lugar a citas falsas y artículos fantasma.

En 2024, el científico informático Prof. Dmitry Kobak, de la Universidad de Gante, buscó en más de un millón de artículos de investigación biomédica palabras clave preferidas por los sistemas de gestión de la vida (SVL) que generan textos mediante IA.

Su equipo descubrió que, en diciembre del año pasado, casi el 90% presentaba indicios de haber sido generados por IA.

La tecnología de detección de IA no es perfecta; algunas versiones del software han etiquetado la Constitución de Estados Unidos, escrita en la década de 1780, como "generada por IA".

Aun así, Kobak afirmó estar sorprendido por la magnitud del aparente uso de la IA. Existe el riesgo, según le dijo a la revista Nature, de que "cualquier sesgo que pueda tener el SVL se extienda repentinamente por la literatura científica".

Kobak es uno de los muchos investigadores a quienes les preocupa que la IA esté acabando poco a poco con las revistas científicas.

Y es importante: los artículos de investigación son la base del progreso científico. Cuando se publica un descubrimiento, otro equipo en otra parte del mundo puede obtener financiación para desarrollar aún más los resultados.

Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images Los púlsares, un tipo inusual de estrella de neutrones, representados arriba por un artista, fueron descubiertos en la década de 1960 en parte gracias a una intuición de los científicos.

El proceso de revisión por pares, en el que los artículos de investigación son revisados por otros científicos antes de su publicación, también se está viendo comprometido.

Un equipo liderado por Weixin Liang y James Zou en la Universidad de Stanford analizó los informes de los árbitros presentados a cuatro importantes conferencias de informática y descubrió que hasta el 17% del texto había sido modificado sustancialmente por un modelo de lenguaje.

Un aspecto fundamental de la integridad de un artículo científico es que los científicos principales citen investigaciones previas para demostrar que su trabajo es realmente novedoso.

Un equipo independiente de la Universidad de Cornell descubrió que los investigadores estaban utilizando inteligencia artificial para recopilar citas y que esta estaba generando investigaciones falsas, con alrededor de 147.000 estudios ficticios citados el año pasado.

Si la IA continúa distorsionando la integridad del proceso académico de esta manera, los investigadores se verán abocados a callejones sin salida, se malgastará el dinero público y los frutos de una investigación válida, como nuevos fármacos o tecnologías verdes, se retrasarán o no se materializarán en absoluto.

IA a la altura

Algunas editoriales de revistas científicas, como Elsevier, están tomando medidas para evitar esta creciente crisis de confianza.

El equipo de integridad de la investigación de Elsevier desarrolló unas 100 señales que indican que un artículo requiere una revisión humana más exhaustiva. Las revistas de Nature prohíben las imágenes generadas por IA y le dicen a los revisores que nunca suban un manuscrito a un sistema de IA. El sitio web arXiv, donde los científicos comparten sus resultados preliminares, suspende durante un año a los investigadores que presenten referencias inventadas.

La profesora Sarah Main, vicepresidenta de Elsevier, es una de las personas de la empresa que intenta determinar cómo utilizar la IA de forma responsable en la investigación.

"Lo que llamamos IA de grado de investigación se centraría en garantizar que el investigador tenga el control", aclara.

A medida que los agentes de IA procesan la enorme cantidad de datos que surgen de los aceleradores de partículas, el cosmos y el mundo natural, ¿cómo sabemos que lo están haciendo bien?

Y surge otra pregunta preocupante: ¿cómo sabemos que los agentes de IA no descartan un resultado importante como una anomalía?

Los descubrimientos de la penicilina, la radiactividad y las extrañas estrellas llamadas púlsares surgieron de resultados inusuales que fácilmente podrían haberse descartado. Las intuiciones humanas los convirtieron en algunos de los momentos científicos más importantes del siglo pasado.

¿Puede la IA replicar realmente esa sensación de serendipia e ingenio humano?

Daily Herald Archive/SSPL/Getty Images El científico escocés Sir Alexander Fleming descubrió la penicilina en la década de 1920.

Kohli, de DeepMind, no cree que la solución sea darle la espalda a la IA. Eso sería "como decir que deberíamos calcular sin usar calculadoras", me comentó. Pero reconoce que debe haber controles humanos: "Los sistemas actuales son imperfectos. Alguien tiene que asumir la responsabilidad".

"Hay que entender lo que ha hecho el agente y asumir la responsabilidad. No basta con especificar el problema y dejar que la máquina redacte el informe y lo presente como cierto".

La profesora Andrea Pauli, del Centro de Biociencias de Viena (Austria), ha seguido de cerca esa prueba. Dedicó casi diez años a una pregunta que nadie había podido responder: cómo un espermatozoide penetra en un óvulo. El uso responsable de la IA la ayudó a encontrar una respuesta.

Su laboratorio descubrió una proteína en la superficie de los óvulos de pez cebra que apuntaba a un mecanismo de llave-cerradura que permite la entrada del espermatozoide.

Su caso es un motivo de esperanza, en medio de un mar de pseudociencia sobre la IA. Demuestra que la IA puede ayudar.

Pero esta es también una historia sobre seres humanos. Poco después de la creación de Basecamp —el laboratorio que visité en una antigua fábrica de relojes de Londres—, su cofundador, Oliver Vince, enfermó de leucemia en el hospital (de la que se recuperó). Esto lo motivó a desarrollar un sistema de IA con mayores probabilidades de curar el cáncer. Puede que no funcione, dice, pero vale la pena intentarlo.

"Tenemos una vía técnicamente viable para curar el cáncer", afirma.

No es una promesa de Vince, sino una hoja de ruta. La gran pregunta es si la IA impulsará el progreso científico o si, silenciosamente, erosionará los cimientos sobre los que se asienta.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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