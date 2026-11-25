Getty Images Kilmar Ábrego fue deportado por error por el gobierno de EE.UU. en medio de su ofensiva contra los indocumentados.

Kilmar Ábrego García, cuya deportación de Estados Unidos a El Salvador el año pasado desencadenó una amarga batalla legal con la administración Trump, ha llegado a España.

Ábrego cobró relevancia después de que el gobierno de EE.UU. admitiera que lo había enviado erróneamente a su país de origen. Abrego García fue devuelto a territorio estadounidense para enfrentar cargos por tráfico de personas, que posteriormente fueron retirados.

Eso lo convirtió en su símbolo de la lucha de las personas indocumentadas en EE.UU. en contra del acoso gubernamental.

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La administración Trump continuó entonces sus intentos de enviarlo a otros países, entre ellos Uganda y Ghana.

Su deportación y posterior regreso se convirtieron en un punto álgido del debate sobre la agenda migratoria del presidente Donald Trump.

Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense y residente en Maryland, había llegado ilegalmente a EE.UU. desde El Salvador cuando era adolescente.

El senador Chris Van Hollen, demócrata por Maryland, visitó a Ábrego García mientras este se encontraba en la controvertida prisión Cecot, en El Salvador, en 2025, y abogó por su liberación.

"Hace un año y medio, la administración Trump quería dejar que Kilmar Ábrego García se consumiera en un gulag salvadoreño", afirmó Van Hollen en un comunicado el martes.

"Hoy, Kilmar viaja al país que ha elegido, como un hombre libre, ileso y con dignidad".

En un comunicado, el abogado de Ábrego García señaló que su salida era "temporal", ya que todavía tenía "muchas opciones de regresar a Estados Unidos".

"No esperamos que eso ocurra bajo esta administración, que sabemos que nunca le dará un trato justo, pero esperamos que la próxima administración priorice la reunificación de esta familia y su regreso a Maryland", señaló el comunicado.

"El lugar al que vaya a partir de ahora, y donde decida establecerse durante los próximos dos años mientras espera el final de esta administración, será una decisión suya, no de la administración".

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La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para solicitar comentarios.

Ábrego García fue arrestado en 2019 junto a otros tres hombres y detenido por las autoridades federales de inmigración. En ese momento, un juez le concedió protección contra la deportación a El Salvador, al considerar que corría riesgo de persecución por parte de una pandilla en ese país.

En marzo de 2025, la administración Trump lo deportó a El Salvador, donde fue recluido en Cecot, una prisión conocida por sus duras condiciones y donde fue maltratado y golpeado, de acuerdo a lo que dijo en declaraciones posteriores.

Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno facilitar su regreso.

La administración reconoció que había sido deportado por error y lo trasladó nuevamente a EE.UU. para que enfrentara cargos de tráfico de personas. Un juez federal desestimó el caso al considerar que Ábrego García había sido acusado por motivos políticos.

Durante meses, mantuvo una disputa con el gobierno por su posible deportación.

Ábrego García había manifestado repetidamente que estaba dispuesto a ser deportado a Costa Rica, y el gobierno costarricense había aceptado recibirlo como refugiado y otorgarle estatus legal.

Después de que surgieran informes de que la administración estaba considerando enviarlo a Uganda, un juez prohibió al gobierno deportar a Ábrego García a un tercer país.

En un momento dado, la administración Trump solicitó que el juez levantara esa orden para que Ábrego García pudiera ser deportado a Liberia, según informó CBS.

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