ESA El asteroide antes (izquierda) y después, donde se ve el cráter dejado por el impacto de una nave espacial.

Las primeras imágenes del asteroide impactado deliberadamente por la NASA muestran un cráter del tamaño de un estadio en su superficie.

Los extensos daños fueron causados cuando una nave espacial de la NASA impactó contra el asteroide Dimorphos en 2022.

El asteroide no representaba ninguna amenaza, pero se trataba de una prueba de nuestras defensas planetarias para comprobar si era posible desviar la trayectoria de una roca espacial.

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Cuatro años después, una nave espacial de la Agencia Espacial Europea (ESA) llamada Hera está inspeccionando la zona para evaluar completamente las consecuencias de la colisión.

"El cráter es casi tan grande como el propio cuerpo celeste, lo cual es realmente espectacular", dijo la doctora Sabina Raducan, científica planetaria que forma parte del equipo científico de Hera.

"Es difícil describir con palabras la emoción que sentí al ver finalmente lo que sucedió. Y, como amante de los cráteres, también puedo decir que es hermoso", añadió.

Modificar la trayectoria

La prueba de choque original de 2022 fue realizada por una nave espacial de la NASA llamada Dart que impactó contra Dimorphos a 22.000 km por hora.

Fue un choque tan grande que la estela de escombros, de unos 10.000 kilómetros de longitud, fue detectada por telescopios terrestres y espaciales.

Dimorphos tiene unos 150 metros de ancho y fue elegido como objetivo, en parte porque forma parte de una pareja de asteroides: orbita alrededor de una roca espacial más grande llamada Didymos de unos 730 metros de ancho.

El impacto demostró que fue posible cambiar la trayectoria del asteroide más pequeño.

Antes de la colisión, Dimorphos tardaba 11 horas y 55 minutos en orbitar alrededor de Didymos. Tras el choque, la duración de su órbita se redujo en unos 33 minutos.

ESA La misión ha enviado nuevas imágenes del Dimorphos más pequeño orbitando alrededor de Didymos.

La llegada de la nave espacial Hera está ayudando a los científicos a responder muchas más preguntas.

La colisión no solo alteró la forma de Dimorphos, sino que también cambió su manera de moverse.

"Antes del impacto del Dardo, Dimorphos se parecía más a nuestra propia Luna, por lo que siempre le mostraba la misma cara a Didymos y se comportaba bastante bien", explicó Raducan.

"Ahora es todo un caos, un descontrol total. Imagina un barril que tiras por las escaleras y el barril rueda y se mueve. Básicamente, eso es lo que Dimorphos está haciendo ahora mismo alrededor de Didymos", agregó.

Hera también tomó imágenes detalladas de Didymos, revelando su superficie con todo detalle.

"La gravedad en la superficie de Didymos es unas 40.000 veces menor que la gravedad en la Tierra", dijo Naomi Murdoch, miembro del equipo de la misión Hera.

"Ya podemos observar una geología fascinante y compleja. Podemos ver regiones con grandes rocas", explicó.

"Los detalles más pequeños que podemos distinguir en estas imágenes miden unos tres metros. Esto significa que todas las rocas que se ven a simple vista tienen al menos tres metros de tamaño, y algunas llegan a medir hasta 10 metros. Lo que vemos aquí son rocas del tamaño de autos y autobuses sobre un mundo prácticamente sin gravedad", detalló Murdoch.

Cuáles son los efectos

La misión Hera dedicará los próximos seis meses al estudio de Dimorphos y Didymos, enviando más imágenes tomadas desde más cerca y con mayor resolución.

"Hera es una especie de inspector Colombo que regresa al lugar del accidente para investigar las consecuencias del impacto", dijo Patrick Michel, investigador principal de la misión Hera de la ESA.

La nave espacial está llena de instrumentos y también lleva a bordo dos satélites del tamaño de una caja de zapatos, que pueden estudiar de cerca el lugar del impacto y luego aterrizar en el asteroide.

Pero las primeras imágenes captadas por Hera también han revelado un nuevo desafío.

Dimorphos y Didymos viajan por el espacio rodeados de cientos de rocas que varían en tamaño desde decenas de centímetros hasta rocas de un metro de diámetro.

NASA/Hubble Space Telescope El telescopio espacial Hubble detectó una larga estela de escombros que surgieron de la colisión.

Esto hará que sea especialmente difícil operar las naves espaciales y los nanosatélites a través de este campo de rocas.

Una tarea fundamental consiste en medir la masa de Dimorphos para determinar la eficacia del impulso de la nave espacial.

Esta información sería vital si alguna vez detectamos un asteroide en dirección de colisión con la Tierra.

"Nos ayudaría a predecir qué ocurriría si tuviéramos que impactar contra otro asteroide", dijo el profesor Simon Green, científico planetario que forma parte del equipo científico de Hera.

"Podríamos medir sus propiedades y decir: necesitamos esta masa de nave espacial, viajando a esta velocidad, en tanto tiempo, para desviarla lo suficiente como para que no impacte contra la Tierra".

NASA/Johns Hopkins APL Esta fue la última imagen de Dart antes de que chocara con Dimorphos en 2022.

La amenaza de los asteroides

Los asteroides representan una amenaza significativa para nuestro planeta.

El más grande –que mide más de un kilómetro de diámetro– podría causar una devastación global. Los asteroides medianos, de dimensiones similares a las de Dimorphos, podrían arrasar una ciudad.

"Todos sabemos lo que les pasó a los dinosaurios y no queremos que nos pase lo mismo", apuntó Carolyn Ernst, del Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins, quien ha trabajado en las misiones Dart y Hera.

"La buena noticia para nosotros es que hay muchas menos amenazas potenciales en el Sistema Solar que hace millones de años. Pero sí hay objetos ahí fuera".

Ernst dice que los asteroides más grandes ya han sido avistados y que ninguno se dirige hacia la Tierra.

"Las cosas más pequeñas no representan una gran amenaza porque nuestra atmósfera nos protege", añadió.

"Pero existe un rango de tamaños intermedio donde desconocemos su ubicación exacta. Y, si se viera afectado, podría causar problemas a la humanidad. Si podemos averiguarlo y conocerlo, sin duda intentaríamos evitarlo", señaló.

Los científicos quieren recopilar la mayor cantidad de información posible sobre las rocas espaciales para estar lo mejor preparados posible para afrontar cualquier cosa que el universo nos depare.

En 2027 se lanzará una nueva misión para rastrear asteroides potencialmente peligrosos: un telescopio espacial llamado NEO Surveyor (Near-Earth Object Surveyor).

También hay previstas más visitas a asteroides, incluyendo uno llamado Apophis, que mide unos 450 metros de largo.

Apophis fue descubierto en 2004. En un principio se pensó que podría impactar la Tierra el 13 de abril de 2029. Pero ahora los científicos comprenden mejor su órbita y afirman que no impactará contra la Tierra durante al menos los próximos 100 años.

En lugar de estrellarse en 2029, pasará a "tan solo" 32.000 km sobre nuestra superficie. Esto les puede dar a los científicos la rara oportunidad de estudiar una roca espacial de cerca.

Dos naves espaciales se dirigirán a Apophis, entre ellas la Osiris-Apex de la NASA, la cual anteriormente recogió una muestra de otro asteroide llamado Bennu, y Ramses, una misión conjunta entre la ESA y la Agencia Espacial Japonesa (JAXA).

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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