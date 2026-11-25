AFP via Getty Images La mexicana Claudia Sheinbaum figura entre los presidentes latinoamericanos que recientemente se reunieron con su par chino, Xi Jinping.

Ecuador acelera su comercio con China. Argentina renueva un pacto de monedas con el país asiático por US$19.000 millones. El dueño chino de TikTok proyecta un centro de datos en Brasil por un monto mayor. Y la presidenta de México habla de "una nueva era" en la relación con Pekín.

De distintas formas, y a veces con bajo perfil, China ha logrado sostener una presencia trascendental a lo largo de América Latina mientras Estados Unidos busca limitarla y ganar un mayor control de la región.

Algunos ejemplos de esa situación se vieron en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) la semana pasada en la ciudad china de Shenzhen.

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El presidente anfitrión, Xi Jinping, mantuvo allí encuentros bilaterales con sus pares Claudia Sheinbaum (México), José Antonio Kast (Chile) y Keiko Fujimori (Perú).

Después, esos mandatarios latinoamericanos se pronunciaron a favor de ampliar el vínculo de sus países con China en diversas áreas, aunque México cuenta con un tratado de libre comercio con EE.UU. y tanto Kast como Fujimori son aliados de derecha de Washington.

"Represento al Estado, no a un sector político", explicó el presidente chileno, cuyo país tiene a China como principal socio comercial, al igual que Perú y varios más en la región.

Esto refleja la gran influencia que el gigante asiático ganó en Latinoamérica durante las últimas décadas, con intereses tan ensamblados a las economías locales que son difíciles de eliminar o ignorar.

Y plantea dudas sobre el alcance de la estrategia del presidente Donald Trump para contrarrestar a China y afirmar a EE.UU. como potencia sin rival en el continente, mediante acuerdos con otros países o amenazas, sanciones y hasta el uso de la fuerza militar para defender sus intereses.

"No hay indicios reales de que la presencia económica en particular de China haya disminuido de forma tan considerable en la región", dice Margaret Myers, una experta en las relaciones entre América y China en la universidad estadounidense Johns Hopkins, en diálogo con BBC Mundo.

¿Cómo ha conseguido Pekín esto?

Bajando el perfil

China procesa hoy un debate sobre el vínculo que debe mantener con una América Latina que le plantea complicaciones, ya sea por sus dinámicas internas o por motivos geopolíticos, explica Myers, quien también es asesora de Diálogo Interamericano, un centro de análisis en Washington.

De hecho, la región ha perdido cierta prioridad para Pekín en términos de inversiones extranjeras directas respecto a otras partes del mundo, o de proyectos de infraestructura a gran escala.

Pero eso no responde necesariamente a Trump ni supone que China se retire de Latinoamérica, agrega la analista, sino que ahora sus intereses se concentran más en áreas como manufacturas de alta gama, energías renovables o transmisión eléctrica, sin llamar demasiado la atención de EE.UU.

AFP via Getty Images Los autos eléctricos son uno de los productos que China ha exportado de forma creciente a Latinoamérica.

"En vez de involucrarse en acuerdos de alto perfil orquestados con los gobiernos centrales, China trabaja mucho a nivel provincial, estatal e incluso municipal para participar en una amplia gama de proyectos de diferentes industrias y sectores", señala Myers.

Fabricantes chinos de autos eléctricos, por ejemplo, han entablado acuerdos con estados brasileños para producir localmente.

Por otro lado, ByteDance, la creadora china de TikTok, construye en Ceará (noreste de Brasil) su primer centro de datos en América Latina, el mayor fuera de China, con una inversión total estimada en US$39.000 millones para un gran complejo a realizarse en varias etapas.

Eso quizás responda a la apertura que el gobierno izquierdista de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tiene para las inversiones chinas.

Pero gobiernos de la región conservadores y políticamente alineados con EE.UU. también se han aproximado a Pekín recientemente.

Además de Kast y Fujimori, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, visitó este año a Xi y ambos coincidieron en promover la cooperación bilateral en comercio, tecnología e inversiones.

Getty Images El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, un aliado de Washington, visitó China y se reunió con Xi en agosto.

Ecuador vio a China afianzarse como su segundo mayor socio comercial (luego de EE.UU.) por un tratado bilateral de libre intercambio que entró en vigor en 2024: sus exportaciones al país asiático crecieron un 23% en el primer semestre de este año respecto al mismo período de 2025, y sus importaciones desde el mismo 29%.

En general, las ventas de China a Latinoamérica han aumentado más que sus compras a la región en esta década, señal de su búsqueda de diversificar mercados para colocar los bienes de distinto tipo que produce y encuentran barreras en países desarrollados.

Un caso notorio del pragmatismo latinoamericano con China es Javier Milei, quien antes de ser presidente argentino declaró en referencia a ese país: "No hacemos pactos con comunistas".

Sin embargo, Argentina amplió este año su swap de monedas con China por el equivalente a US$19.000 millones que ayuda a su estabilidad financiera, aprobó un régimen para importar millares de autos eléctricos del país asiático con arancel cero y Milei definió este año en Davos a Pekín como "un gran socio comercial".

"El margen de maniobra de los gobiernos de derecha, de centro-derecha y de derecha radical en relación con China es muy estrecho", le dice a BBC Mundo Carlos Malamud, investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano, con sede en Madrid.

Un equilibrio delicado

Desde que volvió a la Casa Blanca hace casi dos años, Trump ha buscado "restablecer la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental", como indica la Estrategia de Seguridad Nacional que el país publicó en diciembre.

"Queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la apropiación de activos clave", señala el documento.

Eso fue ampliamente visto como una reacción a la influencia que China ganó en América Latina, sin nombrar directamente al país asiático.

EE.UU. lo definió como el "corolario Trump" de la doctrina Monroe: una actualización de la política del siglo XIX que el entonces presidente James Monroe aplicó para impedir la intromisión de potencias externas en el continente.

"El dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado", declaró Trump el 3 de enero, cuando atacó militarmente a Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, para enjuiciarlo en Nueva York por presunto narcotráfico.

Esa acción impactó indirectamente a China, que tenía varios acuerdos con Maduro e inversiones en Venezuela, donde ahora EE.UU. controla la producción petrolera.

Por otro lado, en medio de presiones de Washington, Panamá canceló los contratos con una empresa china que operaba los puertos a ambos extremos de su canal interoceánico.

Tras esa medida judicial panameña, China detuvo en sus puertos una cantidad extraordinaria de buques mercantes con bandera del país latinoamericano para inspecciones.

AFP via Getty Images La justicia de Panamá cesó las operaciones que una empresa china tenía en puertos del canal interoceánico de este país, en medio de presiones de EE.UU.

EE.UU. logró además, mediante sanciones y advertencias sobre presuntos riesgos de seguridad, que Chile suspendiera un proyecto chino para tender un cable submarino de fibra óptica entre Valparaíso y Hong Kong.

Trump ha tejido una coalición con gobiernos aliados de la región, el Escudo de las Américas, que surgió para combatir al narco pero que en septiembre declaró que iba a "defender" sus economías con más cooperación, control de inversiones y protección del suministro de minerales críticos.

Así, los países latinoamericanos buscan un equilibrio entre evitar irritar a Washington con proyectos sensibles en materia estratégica o de seguridad con China, y al mismo tiempo mantener vínculos económicos cruciales con el país asiático.

"Las empresas estadounidenses e inclusive las europeas, que básicamente se mueven por criterios de rentabilidad, no pueden competir con las empresas chinas en determinadas áreas porque el criterio de inversión es estratégico, a largo plazo y marcado por el Partido Comunista y no por los accionistas", señala Malamud.

Getty Images El chileno José Antonio Kast es otro de los presidentes latinoamericanos que recientemente viajó a China y se reunió con Xi.

Incluso en términos de imagen, China parece volverse un competidor de EE.UU. en una América Latina que solía ser más proclive a Washington.

El informe anual de la encuesta regional Latinobarómetro publicado en octubre indicó que por primera vez más latinoamericanos consideran positiva la influencia de China (65%) que la de EE.UU. (57%).

Esto coincide con un rechazo de tres de cada cinco entrevistados al modo en que Trump maneja los asuntos internacionales.

"Lo que se observa en el estudio es un desencuentro entre lo que Trump cree que es América Latina y lo que América Latina es hoy día: una región abierta donde China ha penetrado, no sólo en lo comercial", le dice Marta Lagos, directora de Latinobarómetro, a BBC Mundo.

"China, particularmente en esta arremetida de EE.UU. en América Latina, se ha quedado callada, no hay tensión ni crispación verbal, (y) de alguna manera se ve como un socio muy amable", agrega.

"Es impresionante cómo Xi Jinping ha logrado aplanar los negativos de la dictadura comunista, que ya casi nadie menciona".

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