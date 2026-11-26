Getty Images Los riffs de guitarra de Andy Taylor caracterizaron algunas de las canciones más conocidas de Duran Duran.

Andy Taylor, guitarrista del grupo pop Duran Duran, murió a los 65 años.

Nacido en Tynemouth, en el noreste de Inglaterra, Taylor coescribió algunos de los mayores éxitos del grupo, como Save A Prayer, Rio y Girls On Film; y trabajó con artistas como Robert Palmer, Rod Stewart y Belinda Carlisle.

En un comunicado, sus compañeros de banda informaron que Taylor libró "una larga y valiente batalla contra el cáncer de próstata" y que "falleció tranquilamente en su casa, rodeado de su familia, el lunes 23 de noviembre".

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Su esposa, Tracey, afirmó que el músico era "el pilar de nuestra familia" y añadió: "Lo extrañaremos todos los días".

Taylor era hijo de un pescador. Aprendió a tocar la guitarra, el bajo y la batería de forma autodidacta y comenzó a tocar profesionalmente a los 13 años.

Tocó con varias bandas por todo Reino Unido antes de responder a un anuncio en una revista musical que buscaba un "guitarrista con mucha energía", lo que le llevó a audicionar para Duran Duran en Birmingham en abril de 1980.

El grupo alcanzó la fama mundial gracias al movimiento New Romantic, que combinaba un synth-pop melódico y elegante con videoclips ambiciosos y una apariencia impecable.

Getty Images Duran Duran fusionó los sonidos del pop, el funk, la música disco, el punk y la new wave con un sonido que permanece indisolublemente ligado a la década de 1980.

Las líneas de guitarra de Taylor, llenas de riffs potentes y cristalinos, solían sobresalir en sus canciones, desde la enérgica introducción de Girls on Film hasta el sonido áspero de Hungry Like The Wolf.

"Andy estuvo desde el principio de nuestra historia", dijeron sus compañeros de banda Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor y Roger Taylor (que no tenían parentesco con Andy, a pesar de compartir el mismo apellido).

"Desde el momento en que llegó a Birmingham procedente del noreste con una guitarra y una fe inquebrantable en lo que podíamos llegar a ser, aportó un fuego y una audacia imborrables a nuestra música", sostuvieron.

"Su forma de tocar dio vida a las canciones que nos llevaron por todo el mundo, y con un ingenio sutil que solo era comparable a su maravillosa y pragmática visión de la vida, nos mantuvo con los pies en la tierra y le dio a la banda su chispa durante los extraordinarios años que siguieron.

"Nuestros pensamientos están con su esposa, Tracey, sus hijos Georgina, Isabella, Bethany y Andrew, y su nieto, Albie. Todos lo querían profundamente y pedimos que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles".

PA Taylor abandonó Duran Duran en la cima de su fama en 1985, pero se reincorporó a la banda varias veces en la década de 2000 y contribuyó en su álbum más reciente, Danse Macabre.

Más allá de Duran Duran

Duran Duran fue uno de los grupos de pop más importantes de la década de 1980, y sus cinco miembros se convirtieron en ídolos mundiales.

Sus estribillos pegadizos y sus videoclips con retoques digitales encontraron un lugar ideal en la recién estrenada MTV, lo que impulsó enormemente su carrera en Estados Unidos.

De hecho, se hicieron tan populares en EE.UU. que la prensa los calificó como los líderes de una "segunda invasión británica" de las listas de éxitos, junto con grupos como Spandau Ballet, Human League y Eurythmics.

Durante un paréntesis en 1984, Andy y John Taylor reclutaron a Robert Palmer para su exitoso pero efímero proyecto paralelo, The Power Station.

Al año siguiente, el guitarrista decidió abandonar Duran Duran tras una experiencia desastrosa actuando en el multitudinario concierto humanitario Live Aid.

"Habíamos tocado fondo y no teníamos absolutamente nada que decirnos", escribió en su autobiografía, Wild Boy.

"Condujimos hasta el lugar del concierto por calles repletas de fanáticos del rock entusiasmados, pero dentro del autobús el ambiente era como si fuéramos camino a un funeral".

Posteriormente participó en el álbum Addicted To Love de Robert Palmer y lanzó un álbum en solitario, Thunder, en 1987.

Tras un periodo dedicado a componer y producir álbumes para otros artistas, se reincorporó a Duran Duran en el año 2000, aunque solo participó en un álbum (Astronaut, de 2004) antes de separarse de nuevo.

En 2022, cuando la banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Taylor estuvo notablemente ausente de la ceremonia, a pesar de los planes públicos para una reunión.

Cuando el grupo subió al escenario, el cantante Simon Le Bon leyó una carta del guitarrista, en la que revelaba su diagnóstico de cáncer de próstata metastásico en etapa 4.

No obstante, contribuyó al álbum Danse Macabre, con temática de Halloween, publicado al año siguiente, lo que supuso su última colaboración con la banda.

Getty Images Taylor (segundo de izquierda a derecha) se casó con Tracey en el hotel Chateau Marmont de Los Ángeles en 1982.

"Andy nunca optó por el camino fácil en la música", dijo Le Bon en una declaración personal con motivo del fallecimiento de su amigo.

"Su energía desbordante nos impulsó a convertirnos en la única banda de funk/rock/punk del movimiento New Romantic, con canciones que aún perduran décadas después", señaló.

"Hay un enorme vacío en mi corazón, con la forma de Andy Taylor. Jamás se cerrará; no lo permitiré. Lo extrañaré y lo amaré por siempre".

Taylor deja a su esposa, Tracey, una estilista a la que conoció durante los inicios de Duran Duran y con quien se casó en 1982.

"A pesar de todas las increíbles experiencias que la música le brindó, la familia siempre fue lo primero", escribió Tracey en su comunicado.

"Nada le hacía más feliz que tenernos a todos juntos, y por mucho que la música le llevara lejos, su corazón siempre estaba en casa".

Y agregó: "Andy afrontó los últimos años con mucho coraje y determinación. Nunca se rindió, luchó hasta el final y nunca perdió su amor por la vida".

"La amabilidad y el apoyo que le mostraron sus seguidores de todo el mundo durante su enfermedad le brindaron un inmenso consuelo y fortaleza, y por ello siempre estaremos agradecidos".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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