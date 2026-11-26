Getty Images

A los 30 años, la brasileña Isabella Pertsch decidió recurrir a la justicia para intentar eliminar de sus documentos el registro de una persona que, a su juicio, nunca le brindó cuidado, presencia ni cariño.

Isabella ya no quería llevar el apellido de su padre biológico, a quien describe como alguien ausente durante toda su vida.

Para la joven ―‍que desde hace una década reside en Alemania, está casada y planea tener hijos―‍no se trata solo de una cuestión burocrática. Es un intento de cerrar una historia marcada por el abandono afectivo y económico: "Solo quiero ponerle punto final a esto".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Historias como la de Isabella están en el centro de un debate relativamente nuevo en el derecho brasileño: la posibilidad de retirar el nombre de uno de los progenitores del acta de nacimiento y de otros documentos oficiales.

No existe una ley específica en Brasil que contemple este tipo de modificación, pero decisiones judiciales recientes han abierto la puerta a solicitudes basadas en situaciones de abandono afectivo, violencia o la ruptura total de los vínculos familiares.

Según Isabella, su padre biológico nunca participó realmente en su crianza ni en la de su hermana, no pagó la pensión alimenticia de manera regular y mantuvo una relación intermitente con la familia.

El temor a que él pudiera, en el futuro, exigir que sus hijas se hicieran cargo de él durante su vejez fue uno de los motivos de su decisión.

"Vi en internet un caso en el que un padre emprendió acciones legales contra sus hijos a pesar de haber estado ausente toda la vida y me aterrorizaba la idea de que mi progenitor pudiera hacer lo mismo", cuenta.

Pero también existe un aspecto simbólico: cada vez que tenía que escribir el nombre de su padre en un formulario o incluso indicar su apellido paterno en documentos oficiales, Isabella cuenta que sentía como si estuviera reviviendo un vínculo que prefiere dejar atrás.

"Cuando mi marido y yo decidimos que queríamos ser padres, una de las primeras cosas que me vino a la mente fue que mi progenitor aparecería en el árbol genealógico de mi hijo. No quiero eso bajo ningún concepto", explica.

El objetivo de Isabella es sustituir el apellido de su padre por el apellido materno. El proceso está en curso, en la fase de presentación de pruebas y toma de declaraciones a testigos.

BBC News Brasil contactó a la defensa del padre de la joven para solicitar aclaraciones sobre el proceso y conocer su versión de los hechos, pero este manifestó que no desea hacer ninguna declaración por el momento.

Según el abogado a cargo, su cliente "esperará a ver cómo evoluciona el proceso y a conocer el pronunciamiento final del juzgado correspondiente".

"No es una cuestión de capricho, es por dolor"

Gustavo Silva, abogado de familia que representa a Isabella, explica que la posibilidad de solicitar la eliminación de los nombres de los progenitores de los registros públicos es fruto de la evolución del concepto de filiación socioafectiva.

"Si es posible reconocer como padre a alguien sin vínculo biológico, también es justo que alguien pueda dejar de ser reconocido como padre cuando no existe ningún vínculo afectivo", afirma.

Para la abogada Patricia Gorisch, directora del Instituto Brasileño de Derecho de Familia (IBDFAM), el cambio refleja una transformación más amplia en la forma en que el Poder Judicial concibe la familia.

Ella sostiene que el nombre ha dejado de ser un mero indicador de pertenencia familiar para convertirse en una parte central de la identidad individual.

"Hoy en día muchas personas divorciadas, por ejemplo, eligen conservar el apellido de su expareja porque ya se identifican con él, sin que esto signifique que sigan casadas", señala Gorisch.

Según su criterio, obligar a alguien a conservar el nombre de un padre o una madre que le causó sufrimiento puede suponer revivir traumas una y otra vez a lo largo de su vida.

"No es una cuestión de capricho, es una cuestión de dolor", afirma.

Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda simplemente eliminar el nombre de sus padres de los documentos o solicitar la supresión de un apellido concreto. La Justicia analiza cada caso de forma individual, basándose en la jurisprudencia.

Es decir, no existe una ley o norma específica que contemple estas posibilidades. No obstante, han surgido casos en todo el país fundamentados en decisiones adoptadas por tribunales superiores en los últimos años.

El precedente más antiguo data de 1997, según el propio Superior Tribunal de Justicia (STJ). En la resolución, el organismo autorizó la supresión del apellido paterno debido a una situación de abandono y su sustitución por el apellido de la abuela paterna.

El año pasado en un caso incluso se reconoció por primera vez la posibilidad de la extinción total del vínculo de paternidad; es decir, la eliminación del nombre del progenitor de los documentos personales.

"En este contexto, la posibilidad de suprimir un apellido ―‍especialmente en situaciones de abandono afectivo―‍ resulta compatible con el papel central que desempeña el afecto en las familias contemporáneas y con la protección del libre desarrollo de la personalidad", señaló el STJ en su boletín informativo.

"Por el contrario, imponer el mantenimiento de un apellido con el cual el interesado no guarda ningún vínculo afectivo vulnera su derecho de la personalidad, al representar una identificación que no se corresponde con la realidad vivida", agregó.

A pesar de que Brasil todavía está construyendo esta jurisprudencia, el país ha adoptado un enfoque considerado relativamente innovador al fundamentar estas decisiones, asegura Gorisch.

De acuerdo con la abogada, algunas jurisdicciones permiten modificaciones similares ―‍como ciertos estados estadounidenses, entre ellos California―‍, las cuales emiten nuevos registros civiles en situaciones específicas.

No obstante, la tendencia predominante a nivel mundial sigue siendo preservar los vínculos registrales de origen, aún cuando existan mecanismos para el cambio de apellido o la adopción.

"Cuando participo en foros internacionales, muchos representantes de otros países se sorprenden porque Brasil resulta ser un gran pionero en este ámbito", afirma Gorisch.

Marcello Casal Jr/Agência Brasil "Imponer el mantenimiento de un apellido con el cual el interesado no guarda ningún vínculo afectivo vulnera su derecho de la personalidad", señaló el STJ de Brasil en un caso.

¿Cómo funciona el proceso?

Los procesos para la extinción del vínculo de paternidad o maternidad, o para la supresión de un apellido, no son sencillos, según los abogados consultados para este reportaje.

Es necesario demostrar ante la justicia el abandono ―‍ya sea económico o afectivo―‍ o los abusos sufridos. Para ello, además de pruebas materiales, se requieren testigos creíbles.

Dado que los casos se analizan de forma individual, no es raro que las solicitudes sean rechazadas en las instancias inferiores.

Según Silva, esto sigue ocurriendo porque la legislación brasileña sobre registros públicos, creada en la década de 1970, se concibió bajo la premisa de que los registros civiles son inmutables.

"Algunos jueces aún mantienen una visión más conservadora al respecto, basándose más en la ley que en la nueva jurisprudencia", afirma el abogado de familia, quien en el pasado ha visto cómo se denegaban las solicitudes de sus clientes.

Los críticos de los cambios argumentan que la eliminación de los vínculos familiares de los registros podría generar problemas de seguridad jurídica y de identificación, dado que este tipo de información se utiliza para determinar derechos sucesorios, obligaciones alimentarias e impedimentos para contraer matrimonio.

Gorisch discrepa y sostiene que la supresión del nombre del padre o de la madre no implica la exclusión de los nombres de los abuelos (maternos o paternos) del acta. Asimismo, el registro civil conserva todo el historial familiar en un libro específico ―‍que no es de acceso público―‍, el cual puede ser consultado por la persona interesada y por las autoridades judiciales.

"Si una persona va a contraer matrimonio, por ejemplo, el notario o funcionario del registro consultará los libros para verificar si existe alguna incompatibilidad. Esto es algo que ya ocurre desde hace años en los casos de adopción", cuenta.

Gorisch explica también que la eliminación del apellido del progenitor o incluso la supresión del vínculo familiar, no implican necesariamente que cese la obligación de pagar una pensión ni la pérdida de los derechos sucesorios.

Isabella, sin embargo, desea quedar excluida de cualquier posibilidad de herencia o de futuras obligaciones respecto a su padre.

"Ya había intentado contactar a mi progenitor para firmar un contrato que me excluyera de su herencia y me librara de la preocupación de tener que cuidarlo en su vejez. Él se negó, así que decidí iniciar este proceso", explica.

Getty Images Para la abogada Patricia Gorisch, obligar a alguien a conservar el nombre de un padre o una madre que le causó sufrimiento puede suponer revivir traumas.

¿Y el abandono materno?

Los casos de solicitudes para la supresión de filiación que llegan a la justicia involucran mayoritariamente a padres y no a madres.

"Todos los casos que he visto ser juzgados y que han prosperado eran casos de padres, de supresión de la paternidad. La supresión de la maternidad, al menos en mi experiencia, nunca la he encontrado", dice Silva.

Gorisch atribuye esta diferencia principalmente a factores culturales. Para ella, estas solicitudes reflejan una realidad histórica en la que el abandono parental se asocia con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres.

"Está muy relacionado con la cultura brasileña, latinoamericana, con el machismo, ¿verdad? Es mucho más común el abandono por parte del padre que por parte de la madre, aunque también se dé por parte de las madres", afirma.

A pesar de ello, un caso que ha dado gran visibilidad de este tema en Brasil tiene que ver con el deseo de anular la maternidad legal.

Se trata de la historia de Heloísa Rodrigues, de 28 años. En sus redes sociales, la joven relata que sufrió violencia física, maltrato y abusos sexuales durante su infancia y adolescencia, y sostiene que mantener el nombre de su madre en los documentos oficiales la obliga a revivir constantemente ese pasado.

En 2024 logró que la justicia le permitiera cambiar su nombre y eliminar los apellidos maternos de sus documentos. Sin embargo, se le denegó la solicitud más amplia de excluir también la filiación materna de sus registros civiles.

Su defensa presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia de Sao Paulo, y ella aguarda ahora una nueva resolución.

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más