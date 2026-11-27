Getty Images

El asesinato de Verónica, una mujer de 32 años en Murcia, el pasado 25 de noviembre, llevó la violencia machista al centro del debate electoral en España, a pocos días de las elecciones, del próximo domingo.

Su muerte, ocurrida el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, abrió un enfrentamiento entre los candidatos sobre cómo combatirla.

Se cree que Verónica fue asesinada a puñaladas por su pareja en la vivienda en la que vivía con sus dos hijas, de 10 y 15 años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Ada Colau, candidata de Frente Amplio (izquierda), fue la primera en abordar el presunto feminicidio durante el debate. Lo condenó y aprovechó su intervención para reivindicar la lucha contra la violencia machista como uno de los temas centrales de la campaña electoral.

"Como mujer candidata, no puedo empezar el debate sin condenar la violencia machista y sin dejar muy claro que las mujeres no vamos a parar hasta que la violencia sea cero", aseguró.

Colau también destacó el peso del voto femenino y afirmó: "Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue la violencia machista pueda gobernar".

El presidente del gobierno y candidato del Partido Socialista (PSOE, izquierda), Pedro Sánchez, también condenó el asesinato y defendió la necesidad de "perseverar en el avance" de las políticas contra la violencia machista.

Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP, derecha), se sumó a la condena del crimen.

"Condenamos cualquier tipo de violencia. La violencia machista, esos hombres que asesinan a sus parejas o a sus mujeres, hay que condenarlos de forma contundente", aseguró.

Sin embargo centró su primera intervención en cuestionar la gestión del gobierno de Sánchez y reclamar explicaciones por los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo: "El señor Sánchez no contesta nada, solo huye".

El Ministerio de Igualdad de España condenó este jueves, en un comunicado, los presuntos asesinatos por violencia de género de Verónica, en Murcia, y de Gloria Vallejo, de 44 años, cuyo cadáver fue encontrado el pasado 18 de octubre en una playa de Chiclana de la Frontera, en Cádiz.

La confirmación de ambos casos eleva a 49 el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España en lo que va de 2026 y a 1.390 desde 2003, cuando comenzaron a recopilarse las estadísticas oficiales.

Además, 40 menores han quedado huérfanos por violencia de género en España este año.

Desde 2013, cuando comenzaron a contabilizarse estos casos, la cifra asciende a 550.

Abascal se niega a condenar el asesinato

Getty Images Abascal se negó a condenar el asesinato de Verónica: "No voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren".

El líder de Vox (extrema derecha), Santiago Abascal, protagonizó uno de los momentos más tensos del debate al ser el único candidato que no condenó el asesinato de Verónica.

En su primera intervención, Abascal habló de la inseguridad en los barrios y aseguró que estos son cada vez más peligrosos, "precisamente para las mujeres", pero no hizo ninguna referencia al crimen.

Cuando Colau le pidió que condenara el asesinato, el líder de Vox se negó y respondió: "No voy a hablar de lo que la señora Colau y el señor Sánchez quieren".

Abascal aprovechó entonces para criticar a la izquierda, a la que acusó de "importar violadores", y afirmó que "el principal machismo que hay en España es el que ustedes han importado".

Ada Colau le respondió acusando a Vox de decir "muchos bulos sobre inmigración".

"Se inventan que la inmigración está vinculada a la delincuencia. La inmigración ha aumentado en los últimos años y, en cambio, la delincuencia ha bajado", afirmó.

La vivienda y la inmigración

El debate también estuvo marcado por otros dos temas centrales: la vivienda y la inmigración.

En materia de vivienda, Alberto Núñez Feijóo, del PP, prometió construir un millón de viviendas nuevas, mientras que Santiago Abascal, de Vox, aseguró que su prioridad sería atender a quienes más dificultades tienen para acceder a un hogar.

Abascal vinculó la crisis de la vivienda con la inmigración y aseguró que "los precios de la vivienda se deciden en los puertos, en los aeropuertos y en las fronteras".

"Es una estafa hablar de la vivienda sin hablar del problema de la inmigración masiva en España", añadió.

Getty Images Pedro Sánchez con una camiseta roja y en medio de la multitud durante un acto de campaña en el recinto ferial de Los Berrocales, el 27 de noviembre de 2026.

Vox ha propuesto dar prioridad a los españoles frente a los extranjeros en el acceso a la vivienda social y a las ayudas para alquilar o comprar una casa, así como a otras prestaciones sociales.

Ada Colau, por su parte, reclamó una mayor presión fiscal sobre los grandes propietarios y los fondos de inversión inmobiliaria, a los que acusó de beneficiarse de la crisis habitacional.

También preguntó a Abascal si, cuando hablaba de extranjeros, se refería a los fondos buitre que especulan con la vivienda en España. Abascal luego calificó a Pedro Sánchez de "gran buitre" por haber impulsado "la inmigración masiva".

Sánchez reconoció que el encarecimiento de la vivienda es uno de los mayores desafíos de España y reivindicó las medidas de su gobierno para proteger a los inquilinos vulnerables y limitar los precios del alquiler.

También apostó por ampliar el parque de vivienda protegida y rehabilitar inmuebles.

La crisis de la vivienda llevó a miles de personas a salir a las calles en septiembre.

Las protestas tuvieron como detonante el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que falleció posteriormente en el hospital. La mujer no podía hacer frente a la triplicación del alquiler que pagaba por su vivienda en Madrid.

En las elecciones de este domingo, el PP se perfila como el partido más votado, aunque por un estrecho margen, por lo que podría necesitar el apoyo de Vox, que ocupa el tercer lugar en las encuestas, para formar gobierno.

BBC News Mundo La British Broadcasting Corporation (Corporación Británica de Radiodifusión) es el servicio público de radio, televisión e internet de Reino Unido, con más de nueve décadas de trayectoria. Es independiente de controles comerciales y/o políticos y opera bajo un estatuto real que garantiza dicha independencia. La BBC cuenta con una red de más de 250 corresponsales en territorio británico y más de 100 ciudades capitales de todo el mundo. Ver más