Getty Images Los presuntos vínculos entre el presidente Santiago Peña y Ueno Bank están bajo escrutinio.

Cuando Ueno Bank celebró su transformación en banco a finales de 2023, sus directivos presumían de sus cifras.

Aseguraban que la entidad, que era relativamente nueva, ya contaba con más de 500.000 clientes y que habían logrado incorporar al sistema financiero a unas 140.000 personas que anteriormente no tenían cuenta bancaria.

Era un logro notable para una institución que apenas dos años antes era una pequeña financiera especializada en tecnología.

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"Esto recién está empezando", se jactó Juan Manuel Gustale, entonces presidente de Ueno Bank, durante las celebraciones en la Ueno SND Arena en Asunción.

Menos de tres años después de aquella afirmación, la historia da un giro inesperado.

Este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de disolución de Ueno Bank tras determinar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.

La noticia tomó por sorpresa a muchos. Apenas unas semanas antes de la intervención, Ueno Bank se presentaba como la gran historia de éxito del sistema financiero paraguayo.

El caso ha sacudido no solo al sistema financiero paraguayo, sino también a las más altas esferas del poder político. Tanto el presidente Santiago Peña como el titular del Banco Central, Carlos Carvallo Spalding, han quedado bajo escrutinio por sus vínculos pasados con el banco y su grupo empresarial.

La crisis escaló el miércoles, cuando legisladores de la oposición dieron un nuevo impulso a sus intentos de destituir a Peña, a quien responsabilizan por el colapso de Ueno Bank, que dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas.

Los opositores acusan al presidente de incurrir en conflictos de intereses, permitir el uso indebido de fondos de pensiones y encubrir irregularidades en la gestión de la crisis bancaria.

Este jueves, la Cámara de Diputados someterá a voto si admite la acusación contra Peña y da paso a un juicio político por su presunta responsabilidad en el caso. Para que el proceso avance al Senado, se necesitan dos tercios de los votos de los diputados presentes.

En una mala noticia para el actual mandatario, Horacio Cartes, expresidente de Paraguay y líder del gobernante Partido Colorado, anunció que la formación oficialista respaldará el juicio político en su contra.

"No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados, debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado. Acompañamos el juicio político al presidente de la República, Santiago Peña, a los efectos de volver a reencauzar la institucionalidad de la República", dijo en un comunicado

En septiembre de 2026, Ueno Bank aseguraba tener más de tres millones de clientes en un país de 6,5 millones de habitantes, lo que equivaldría a casi dos de cada tres paraguayos.

También afirmaba procesar más de tres millones de transacciones al día.

Su disolución ahora abre interrogantes sobre cómo una entidad que experimentó un crecimiento tan acelerado en tan poco tiempo terminó en esta situación.

Orkun Saka, profesor e investigador de economía financiera en City St George’s, University of London, sostiene que el caso de Ueno Bank va mucho más allá de la mala gestión de una entidad financiera.

"Seamos claros sobre lo que ocurrió. Un banco perteneciente a un solo conglomerado empresarial terminó concentrando los ahorros de la mayoría de los adultos del país, además de cientos de millones de dólares de fondos de pensiones", le dice a BBC Mundo.

Getty Images Este miércoles se celebró una sesión extraordinaria del Congreso Nacional para debatir un posible juicio político contra el presidente Santiago Peña. En los escaños de la oposición se podían ver carteles con la consigna: "¡Juicio político ya!".

Saka señala que el Banco Central ya había advertido, meses antes del colapso, sobre los "préstamos excesivos que el banco concedía a empresas vinculadas a sus propios propietarios".

"Y, aun así, siguieron llegando fondos públicos. Esto no es simplemente la historia de un banco mal gestionado. Es un sistema en el que el banco, el organismo regulador y la Presidencia estaban tan estrechamente vinculados que ninguno parecía capaz de poner límites a los demás", añade.

BBC Mundo contactó a la Presidencia de Paraguay para solicitar comentarios sobre el caso, pero no había recibido respuesta al momento de publicar este artículo.

1. Los orígenes de Ueno Bank

Los orígenes de Ueno se remontan a 1976, con la fundación de Financiera El Comercio.

Tras 45 años de operaciones, la financiera fue adquirida por el Grupo Vázquez en abril de 2021, una operación que fue autorizada por el BCP en septiembre de ese año.

Dos años después obtuvo la autorización para convertirse en Ueno Bank, incorporándose así al sistema financiero paraguayo.

El naciente banco se consolidó en 2024 con la absorción de Visión Banco, una operación que incorporó a su cartera más de un millón de clientes, una extensa red de sucursales y una de las mayores bases de depósitos del sistema financiero paraguayo.

Reuters Sede de Ueno Bank en Asunción, Paraguay.

Ueno Bank aún es controlado mayoritariamente por el Grupo Vázquez, uno de los conglomerados empresariales e industriales más importantes de Paraguay, presidido por el empresario Federico Miguel Vázquez Villasanti, quien se puso a disposición de las autoridades judiciales el martes después de que la Fiscalía ordenara su captura.

Entre los detenidos figuran además Juan Manuel Gustale, presidente de Ueno Bank; Julio Rey Fernández, vicepresidente; Mariana Torres Rubiani, directora titular; y los miembros del directorio Diego Duarte Schussmuller y Alejandro Gómez Abente, Diana Leticia Mongelós González, vicepresidenta segunda de la entidad, y Miguel Ángel Almada Frutos, ejecutivo vinculado a Ueno Seguros y al Grupo Vázquez.

2. Sus vínculos con el gobierno

Muchos críticos han puesto el foco en los vínculos entre Ueno Bank y sectores del poder político, especialmente en la relación del presidente Santiago Peña con empresas vinculadas al grupo que controla la entidad bancaria.

Peña figuraba como accionista de Ueno Holding, integrado por compañías como Ueno Seguros, itti y el Grupo Vázquez, principal accionista de Ueno Bank.

A principios de 2025, el presidente paraguayo afirmó que había dejado de ser accionista del holding y negó cualquier vinculo con el banco.

"Yo fui inversor, yo soy economista, me especialicé en Finanzas, hice una inversión hace seis años en la casa de Credi Centro, que se convirtió eventualmente en Ueno Holding, nunca fue el banco Ueno, yo no tengo ninguna vinculación con el banco Ueno", declaró a un grupo de periodistas en abril de 2025.

Getty Images Clientes de Ueno Bank se enfrentaron a la policía durante una protesta en el centro de Asunción, el martes, tras la decisión del Banco Central de Paraguay de intervenir la entidad.

Muchos también cuestionan el papel de Carlos Carvallo Spalding, quien ofreció su renuncia como presidente del Banco Central del Paraguay en medio de la controversia.

Antes de asumir ese cargo en agosto de 2023, Carvallo había sido presidente de la Financiera Ueno.

El economista Orkun Saka advierte de que este tipo de vínculos pueden minar gravemente la credibilidad de las instituciones de un país, incluso cuando no se ha demostrado que haya habido irregularidades.

"La regulación depende de que la sociedad confíe en la imparcialidad de quien debe supervisar. Cuando el presidente del Banco Central dirigió anteriormente el banco que ahora le corresponde vigilar y el presidente del país fue socio empresarial de sus propietarios, esa confianza se rompe. En ese contexto, incluso si las decisiones fueron técnicamente correctas, será difícil que la gente crea que lo fueron".

Saka añade que la pérdida de confianza puede ser una de las consecuencias más costosas y duraderas de una crisis financiera como esta.

3. Rápida transformación

El proceso de transformación de Ueno en banco culminó en noviembre de 2023, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP), presidido por Carlos Carvallo Spalding, la aprobó.

Esta decisión llegó apenas tres meses después de que Carvallo asumiera el cargo y de la llegada de Santiago Peña a la presidencia.

Getty Images El presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo Spalding, quien presentó su renuncia esta semana en medio de la crisis, también se encuentra en el ojo del huracán.

La relación de confianza entre ambos quedó patente en varias ocasiones. Una de ellas fue durante el acto de toma de posesión de Carvallo, cuando el entonces ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, lo elogió públicamente y afirmó que "no solo es buena persona y buen profesional, es sobre todo un gran amigo".

"Ni yo ni el presidente Peña podemos pensar en mejores manos para encargarse del BCP de aquí en adelante y hacer todo lo que queremos y debemos hacer por todos los paraguayos en estos cinco años", añadió.

4. Transferencia de fondos públicos

Poco después de su entrada en el mercado bancario, Ueno Bank comenzó a captar depósitos de organismos públicos.

Para el momento de su intervención, Ueno administraba alrededor de US$850 millones en fondos públicos. Entre ellos figuraban recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), incluidos fondos destinados a jubilaciones, pensiones y otros beneficios sociales

Desde la oposición se afirma que los vínculos merecen mayor escrutinio.

El senador opositor Rafael Filizzola ha tildado el caso como "la estafa desde el poder político más grande de la era democrática".

"Se trata de un banco creado desde el poder político, para usar dinero público en negocios particulares, vinculados al poder político, con el presidente de la República a la cabeza", le dijo a la radio 1020 AM.

Asimismo, aseguró que el monto en el caso podría ser "algo así como US$3.000 millones, según lo que sabemos".

Mientras tanto, los clientes de Ueno Bank siguen el caso con preocupación. Algunos han salido a las calles a protestar, mientras esperan saber cuándo y cuánto podrán recuperar de sus ahorros.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228,3 millones de guaraníes (unos US$38.000) por ahorrista.

Las autoridades afirmaron que el primer pago, de hasta 121,7 millones de guaraníes, ya comenzó a tramitarse, pero los que tienen depósitos superiores a esa cantidad siguen esperando saber cuándo y cómo podrán recuperar el resto de su dinero.

Saka advierte de que las consecuencias de esta crisis podrían extenderse mucho más allá de las próximas semanas.

"La verdadera prueba no está en lo que ocurra en los próximos días, sino en cómo se gestione la crisis en los próximos años", afirma.

"Si las medidas adoptadas sirven para proteger a los ahorristas y a los contribuyentes o si terminan beneficiando, una vez más, a quienes tienen conexiones con el poder".

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