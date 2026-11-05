Getty Images "La razón por la que perdimos es la guerra", escribió Vance en X.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, causó conmoción en Washington el miércoles al culpar directamente a la guerra con Irán de la derrota de su partido en las elecciones de mitad de mandato, en lo que fue ampliamente interpretado como un intento de distanciarse del presidente Donald Trump de cara a una posible candidatura a la Casa Blanca en 2028.

En una declaración cuidadosamente elaborada de 600 palabras publicada en X, el Vance reconoció que los votantes de Trump en 2024 habían abandonado a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato.

"La razón por la que perdimos es la guerra", escribió. "El propio presidente lo dijo anoche".

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En entrevistas concedidas a última hora del martes y el miércoles, Trump defendió la guerra, pero reconoció que influyó en que los demócratas arrebataran el control de la Cámara de Representantes y del Senado de Estados Unidos.

La postura de Vance sobre la guerra en Irán es un secreto a voces en Washington. Si bien ha respaldado repetidamente el conflicto desde que Estados Unidos e Israel atacaron Teherán en febrero, según se informa, ha expresado su oposición en reuniones privadas con funcionarios del gobierno.

Pero esos desacuerdos se habían mantenido ocultos al público, hasta ahora.

Getty Images Vance ha expresado su oposición a la guerra en Irán en reuniones privadas con funcionarios del gobierno.

Horas después de que Trump y su partido sufrieran una dura derrota electoral, Vance dejó claro que consideraba que la decisión de ir a la guerra había sido un claro error político.

"Si quieren argumentar que valió la pena, que perder el Senado durante los próximos seis años mereció la pena, háganlo. Argumenten que fue un precio que valió la pena pagar. Estén de acuerdo o no, al menos es honesto", dijo Vance.

Fue una declaración impactante, y sin precedentes recientes: es difícil recordar un momento similar en la historia política reciente de Estados Unidos en el que un vicepresidente en ejercicio haya roto tan drásticamente con el presidente en un tema clave de política exterior.

Luego vino una sorpresa aún mayor: Trump, quien suele exigir lealtad inquebrantable a sus asesores principales, coincidió con Vance en que las elecciones de mitad de mandato se decidieron "en gran medida" por la guerra. Añadió que lo haría de nuevo si tuviera que elegir.

Fue una señal temprana de que Trump, quien valora mucho la lealtad de sus asesores, podría mantenerse al margen de Vance si decide lanzar una campaña presidencial.

"Sé lo que piensa al respecto. Creo que estuvo bien", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron sobre la publicación de Vance en la que culpaba a la guerra. "Ya lo sabía cuando la empecé, y les impedimos tener un arma nuclear, y nunca la tendrán".

La declaración de Vance parecía "una forma de distanciarse de Trump", dijo Daniel Byman, experto en política exterior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Equilibrio delicado

Establecer contrastes con Trump será un delicado ejercicio de equilibrio si Vance aspira a la presidencia, añadió Byman.

Ese equilibrio quedó patente en la publicación de Vance. El vicepresidente no mencionó a Trump por su nombre y atribuyó gran parte de su análisis de los resultados electorales a encuestadores anónimos.

Reuters La declaración de Vance parecía "una forma de distanciarse de Trump", dijo Daniel Byman, experto en política exterior.

"Vance tanteó el terreno para ver qué podía hacer", le dijo a la BBC Ashley Davis, estratega republicano.

Más allá de las críticas a la guerra con Irán, Vance también ofreció una hoja de ruta política que podría anticipar una posible campaña presidencial. Resumió la estrategia del partido para recuperar votantes en un plan de cuatro puntos: "1: poner fin a la guerra; 2: centrarse en el costo de vida y la inflación; 3: poner a Estados Unidos primero; 4: cambiar nuestra relación con Israel".

La lista resumía gran parte de la visión del mundo de Vance desde que irrumpió en la escena política nacional, y parecía el argumento central de un futuro discurso de campaña.

La BBC se ha puesto en contacto con la oficina de Vance para obtener declaraciones al respecto.

Por supuesto, las próximas elecciones presidenciales aún están a dos años de distancia. Se espera que Vance se presente como candidato, pero él no ha tomado una decisión oficial y sus asesores insisten en que todavía lo está meditando.

También es objeto de debate hasta qué punto Vance se distanció de Trump. Según The New York Times, Vance le mostró el mensaje a Trump antes de publicarlo en internet.

Por su parte, Trump podría cambiar de opinión y dejar claro que no tolerará ninguna disidencia por parte de Vance ni de nadie más.

El presidente se ha mostrado reservado sobre a quién apoyaría para sucederlo como candidato republicano a la presidencia en 2028. Trump ha elogiado a Vance y al secretario de Estado Marco Rubio en varias ocasiones, pero no ha dicho cuándo, ni si daría su respaldo.

El mandatario parece disfrutar con el juego de adivinanzas sobre a quién respaldaría para continuar con su movimiento político, incluso cuando en el pasado barajó la idea de continuar para un tercer mandato (lo cual está prohibido por la Constitución de Estados Unidos).

Puede que la misiva de Vance en las elecciones de mitad de mandato no resulte tan significativa al final. O quizás haya sido el pistoletazo de salida para la contienda de 2028 y la batalla por el Partido Republicano tras la era Trump.

*Nardine Saad colaboró con información.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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