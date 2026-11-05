Getty Images Cristiano Ronaldo es el mayor anotador en la historia de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo, considerado una de las leyendas del fútbol mundial, anunció este jueves su retiro de la selección de Portugal.

El delantero de 41 años ha marcado 146 goles y ha disputado 234 partidos con la selección de su país, ambos récords mundiales, desde que debutó en 2003.

El mes pasado abandonó la concentración de Portugal después de que le informaran de que no sería titular en el partido de la Liga de Naciones contra Dinamarca.

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"Para el pueblo portugués, ha llegado el día de devolver el dorsal número siete de nuestra selección nacional", dijo Ronaldo en un video publicado en Instagram.

"Nunca sentí que me perteneciera solo a mí, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirlo, defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo", añadió.

El delantero disputó seis mundiales con Portugal. Su mejor desempeño fue en Alemania 2006 cuando alcanzó las semifinales.

En 2016 se coronó campeón de Europa con su selección y también ganó la Liga de las Naciones.

"Hoy ha llegado el momento de pasarlo al futuro. No ha sido una decisión fácil, porque algunas decisiones no se toman únicamente con la mente, sino también con el corazón", dijo.

"Un viaje que comenzó en agosto de 2003 y que cambió mi vida para siempre ha llegado a su fin", concluyó.

Más información en breve.

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