A un día de la Nochebuena, el movimiento de pasajeros en paradas de transporte interurbano se mantiene moderado, sin registrar el dinamismo esperado que caracteriza la temporada navideña, según choferes y usuarios consultados.

Choferes de rutas hacia el Cibao en la parada de autobuses del kilómetro 9 de la autopista Juan Pablo Duarte indicaron que, aunque continúan los viajes hacia el interior del país, varias guaguas salen con pocos pasajeros, pese a la expectativa habitual de mayor demanda en estas fechas.

“Normalmente los pasajes están entre RD$ 250 y RD$ 350, pero no hay mucha gente; algunas guaguas no salen llenas”, comentó Luis Ramón, chofer de transporte interurbano, quien señaló que los precios no han sido aumentados por la temporada.

De acuerdo con los conductores, factores como los tapones en las principales vías y un movimiento irregular de pasajeros influyen en la dinámica actual, aunque reconocen la presencia de viajeros con maletas y equipaje, característico de las festividades.

El recorrido realizado por Acento en paradas de transporte interurbano permitió constatar un movimiento constante, pero no congestionado, con pasajeros formando filas, algunos cargando maletas, mochilas y fundas, y abordando unidades sin largas esperas; mientras que en los alrededores se observó la presencia habitual de vendedores informales y choferes a la espera de completar cupos, en un ambiente propio de la temporada.

Desde el lado de los usuarios, Adonis, pasajero con destino a San Francisco de Macorís, explicó que viajará para pasar los días 24 y 25 de diciembre con sus padres, y luego se trasladará a San Juan para recibir el Año Nuevo con amigos.

“El pasaje a San Francisco cuesta RD$ 300 y se mantiene igual”, afirmó.

En otras rutas, como hacia Nagua, el costo del pasaje ronda los RD$ 400, sin variaciones con respecto a semanas anteriores, según indicaron pasajeros consultados en las paradas.

Aunque la temporada alta del transporte suele concentrarse entre mediados y finales de diciembre, choferes coinciden en que cada año el flujo de pasajeros resulta más bajo, una percepción que se repite en esta Navidad de 2025.

Transporte urbano con horarios ajustados

En medio del movimiento moderado de pasajeros hacia el interior del país por las festividades navideñas, el transporte urbano también registra ajustes operativos en Santo Domingo.

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que, con motivo de las festividades navideñas, sus unidades operarán con horarios ajustados desde este martes 23 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026, con servicios de 6:00 a. m. a 10:00 p. m. en días laborables y de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. los fines de semana y días festivos; mientras que los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y los feriados del 25 de diciembre y 1 de enero de 7:00 a. m. a 9:00 p. m..