La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) informó que desde este martes 23 diciembre al 7 de enero 2026 sus autobuses operarán en horarios diferentes por festividades navideñas.

En un comunicado de prensa, la entidad explicó que durante los días laborables los autobuses de la empresa pública circularán de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.; mientras que los sábados, domingos y festivos de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.

Para la celebración de Nochebuena, el miércoles 24 de diciembre, los autobuses trabajarán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Mientras que, para el feriado del jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, los autobuses laborarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Asimismo, el miércoles 31 de diciembre, los autobuses circularán de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche y durante el feriado de Año Nuevo, el jueves 1 de enero, los vehículos trabajarán en horario de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Para el Día de los Santos Reyes, cuyo feriado pasa para el 5 enero de 2026, el horario será de 7:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

A partir del miércoles 7 de enero del 2026 los autobuses de la OMSA circularán en las calles de manera habitual.

El vicepresidente ejecutivo de la institución, Onéximo González, instó a la población a ser prudentes, a celebrar estas fiestas sin excesos.

“Durante las fiestas navideñas se registran muchas víctimas de accidentes de tránsito que pudieron evitarse, por lo que debemos conducir y andar con responsabilidad”, indicó.

