Más allá del ambiente festivo, la cena navideña vuelve a estar condicionada por la fluctuación de los precios de los alimentos básicos. En un contexto del costo de vida, cuya canasta básica es de RD$ 48,138 a noviembre del 2025, las familias enfrentan alzas y bajas en los productos esenciales, lo que redefine el presupuesto destinado a la celebración.

De acuerdo con precios de ProConsumidor, la libra de arroz se redujo un 7.4 % en los supermercados, al pasar de RD$ 35.43 en 2024 a RD$ 32.80 en 2025, una de las pocas bajas en la canasta asociada a la cena navideña. También el pollo registró una disminución de 3 %, al bajar de RD$ 80.99 a RD$ 78.50 por libra.

En contraste, varios alimentos esenciales experimentaron incrementos. El mayor aumento correspondió al ají morrón, cuyo precio subió 25 %, de RD$ 79 a RD$ 99 por libra.

La carne molida aumentó 16.9 %, al pasar de RD$ 148.81 a RD$ 174, lo que representa RD$ 25.19 adicionales por libra, mientras que la manzana roja se encareció 17.4 %, de RD$ 70.15 a RD$ 82.38.

El plátano, fruto usado para realizar los pasteles en hojas, se comercializaba en RD$ 18.57 en la primera semana de diciembre del 2024 en los mercados, monto que subió a RD$ 26.33 en igual período de este año; una variación de 41.7 %.

Otros productos también registraron alzas más moderadas. La pierna de cerdo pasó de RD$ 121.40 a RD$ 129.91, un incremento de 7 %, equivalente a RD$ 8.51 más entre 2024 y 2025.

La papa subió 11 %, de RD$ 40 a RD$ 44.43 por libra, y la zanahoria aumentó 4.5 %, al pasar de RD$ 41.14 a RD$ 43, mientras que en diciembre del 2024, una libra de remolacha se podría comprar en RD$ 38.57, hoy cuesta RD$ 49, para una diferencia de RD$ 10.43 o un 27 % más costosa.

En el caso de las frutas, el precio de la libra de uvas rojas se incrementó 4.6 %, de RD$ 171 a RD$ 178.92.

Ingredientes como el ajo, pasó de RD$ 215 la libra a RD$ 203, para una disminución de 5.5 %, en tanto, el precio de la libra cebolla importada bajó de RD$ 62.57 a RD$ 52.50, para una disminución del 16 %.

Un envase de sal de 500 gramos tuvo un alza de 36.3 %, de RD$ 33 a RD$ 45 en diciembre del 2024 y diciembre de este año.

Pese al alza de los precios, un sondeo de Proconsumidor señala que el 28 % de los encuestados indicó que gastará menos de RD$ 3,000 para realizar su cena de Navidad sin perjudicar sus finanzas personales, mientras, el 24 % destinará entre RD$ 3,000 y RD$ 5,000.

El 13 % usará desde RD$ 5,000 hasta RD$ 10,000. En menor cantidad, el 18 % que gastará más de RD$ 10,000.

Asimismo, este año, la cena navideña está marcada por un crecimiento de 2.9 % del producto interno bruto (PIB) dominicano, un salario cotizable de RD$ 37,960, según la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y unos US$ 10,780 millones de divisas por concepto de remesas hasta noviembre del 2025, de acuerdo con el Banco Central (BC).

Karla Alcántara Periodista. Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha escrito sobre economía, turismo y cine. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más