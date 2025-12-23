Por disposición del presidente Luis Abinader, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) inició este martes 23 de diciembre, a las 2:00 de la tarde, la primera fase del Operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026, orientado a la prevención de emergencias durante el desplazamiento de ciudadanos por las festividades.

La primera fase del operativo se extenderá hasta el jueves 25 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, según informó el COE.

El organismo desplegó un dispositivo nacional de prevención y seguridad vial en carreteras, autopistas y tramos críticos del país para reducir accidentes de tránsito, intoxicaciones por alcohol y intoxicaciones alimentarias.

El operativo cuenta con la participación de 48,470 colaboradores, entre brigadistas, médicos, paramédicos, militares, policías, especialistas en rescate y voluntarios de los organismos de primera respuesta.

Como parte del despliegue, fueron habilitados 1,301 puestos de socorro, tanto fijos como móviles, ubicados en zonas con mayor historial de incidencias.

Asimismo, se distribuyeron 250 ambulancias, 14 equipos de extracción vehicular, 44 unidades de rescate, 21 talleres móviles, dos centros de atención prehospitalaria y tres helicópteros, dispuestos por el Ministerio de Defensa.

En apoyo a las medidas preventivas, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reguló la circulación de vehículos de carga en todo el territorio nacional, incluyendo las Zonas de Acceso Restringido (ZAR).

La restricción para vehículos pesados estará vigente desde el martes 23 de diciembre, a las 6:00 de la mañana, hasta el viernes 26, a las 5:00 de la mañana, y nuevamente del 30 de diciembre al 2 de enero de 2026, según informó el Intrant.

El organismo indicó que los vehículos de carga autorizados deberán circular exclusivamente por el carril derecho.

El director del COE, Juan Manuel Méndez, informó que la segunda fase del operativo se desarrollará del 30 de diciembre al 1 de enero de 2026, en los mismos horarios establecidos.

Méndez exhortó a la población a respetar las medidas de seguridad y las disposiciones oficiales durante las festividades.

