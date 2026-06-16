La seguridad vial continúa siendo uno de los mayores desafíos para la República Dominicana. En lo que va de 2026, los accidentes de tránsito han dejado 945 fallecidos y 30,826 lesionados, de acuerdo con los registros del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi), cifras que mantienen el problema como una de las principales causas de muerte violenta y de presión sobre el sistema de salud.

El promedio es contundente: tres personas pierden la vida cada día en las carreteras y calles del país.

Asimismo, durante el año se han registrado 1,503,418 infracciones de tránsito. Sin embargo, el elevado número de víctimas evidencia que el reto continúa siendo reducir la ocurrencia de los siniestros, más allá de las sanciones.

Los accidentes de tránsito representan una crisis de seguridad vial con un elevado costo humano y económico para el país, debido al impacto sobre las familias, la productividad y el sistema sanitario. El 2.2 % del producto Interno Bruto (PIB) del país es lo que equivale al gasto que generan al sistema de salud los accidentes de tránsito.

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Las motocicletas siguen siendo el principal foco de riesgo

Los datos de 2026 confirman una tendencia que se ha mantenido durante los últimos años: las motocicletas continúan ocupando el centro de la siniestralidad vial.

El 52.4 % de los fallecimientos ocurrió en colisiones donde estuvo involucrada una motocicleta.

Además, cuando se analiza el tipo de vehículo utilizado por las víctimas, las motocicletas vuelven a ocupar el primer lugar con 304 fallecidos, equivalentes al 32.3 % del total.

Muy por detrás aparecen los automóviles, con 196 muertes (20.9 %), seguidos por los vehículos de carga (14.9 %) y las jeepetas (11.4 %).

Ante la permanencia de estos indicadores se han debatido varias soluciones desde el Estado, la última fue una propuesta para garantizar cobertura médica total a los motoconchistas, al considerarse uno de los grupos más expuestos a sufrir accidentes.

Jóvenes y hombres siguen encabezando las estadísticas

El perfil de las víctimas tampoco muestra cambios significativos. Los hombres representan el 87.4 % de los fallecidos (810 personas), mientras que las mujeres constituyen el 12.6 % (117).

Por edades, el grupo entre 20 y 24 años concentra el 11 % de todas las muertes registradas durante este año, confirmando que los jóvenes continúan siendo la población con mayor vulnerabilidad frente a los accidentes de tránsito.

Cinco provincias concentran el mayor número de fallecidos

Santo Domingo encabeza las estadísticas con 106 fallecidos. Le siguen San Cristóbal (89), La Altagracia (79), Santiago (75) y La Vega (56), provincias que concentran una parte importante de las muertes registradas durante 2026.

En cuanto a los indicadores generales, el Opsevi reporta una tasa de mortalidad de 8.75 fallecidos por cada 100,000 habitantes y una tasa de lesionados de 28.13 por cada 10,000 habitantes.

Asimismo, el país registra 56,528 vehículos por cada 100,000 habitantes. La mortalidad alcanza 1.55 fallecidos por cada 10,000 vehículos y la tasa de lesionados se sitúa en 49.77 por cada 10,000 unidades del parque vehicular.

Más que un problema de tránsito

Más allá de las cifras, los datos muestran que la seguridad vial continúa siendo un desafío estructural.

Las estadísticas de estos casi seis meses del 2026 indican que, pese a las acciones de fiscalización y al aumento de las infracciones registradas, las motocicletas, los hombres y los jóvenes siguen concentrando la mayor parte de las víctimas fatales, manteniendo vigente una problemática que continúa sin mostrar un cambio.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más