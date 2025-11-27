A las 11:00 de la mañana, el asfalto del AILA no era solo una pista de aterrizaje, era un radiador encendido. Durante las más de tres horas que la prensa aguardó al pie de la pista, el cielo apenas concedió tregua: cuatro nubes contadas y no más de 60 segundos de sombra acumulada en total. Pero bajo ese sol implacable, algo inusual se gestaba entre la rutina de los vuelos comerciales.

Mientras aviones de FedEx y American Airlines seguían su habitual rutina, en la pista de aterrizaje, cerca del Salón de los Embajadores, se dibujaba una coreografía de seguridad invisible para el pasajero común.

1 de 5 | Miembros del SAMSIC coordinando la logística del aterrizaje. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 2 de 5 | - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 3 de 5 | Miembros del SAMSIC esperando el vuelo. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 4 de 5 | Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC). - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 5 de 5 | Personal de seguridad - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025

Hombres de traje negro y gafas Ray-Ban se mezclaban con el personal del CESAC; perros de la unidad K-9 olfateaban los lentes de las cámaras de televisión buscando explosivos en los miembros de la prensa local, y agentes del Servicio Secreto norteamericano medían distancias con la mirada.

La llegada de los gigantes

El reloj marcó la 1:20 de la tarde cuando el horizonte cambió. Un avión de fuselaje impoluto, azul en el vientre y blanco en el dorso, con la inscripción "UNITED STATES OF AMERICA" y la bandera de las barras y las estrellas en la cola, tocó suelo dominicano. Para la 1:24 PM, la aeronave ya descansaba frente al bloque de prensa, conectada al puente del aeropuerto.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Pero la demostración de fuerza no vino sola. Justo detrás, como una sombra colosal, se posicionó un US Air Force 7188, una aeronave grisácea de tres o cuatro pisos de altura. Sus turbinas, aunque silenciosas para su tamaño, expelían un calor tan abrasador que distorsionaba la visión, haciendo el paisaje líquido y ondulante.

1 de 7 | Aterrizaje del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 2 de 7 | Aterrizaje del vuelo militar US Air Force 7188, luego del aterrizaje del UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 3 de 7 | Aterrizaje del vuelo militar US Air Force 7188, luego del aterrizaje del UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 4 de 7 | Miembros del SAMSIC posicionan la escalera para pasajeros de avión, habilitando el acceso. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 5 de 7 | Aterrizaje del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 6 de 7 | Desplazamiento de los vehículos cerca al avión, donde se desplazara el secretario de guerra de los EEUU, Pete Hegseth, y sus acompañantes. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 7 de 7 | Miembros del SAMSIC posicionan la escalera para pasajeros de avión, habilitando el acceso. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025

Coreografía de precisión

La maquinaria logística se activó con precisión militar:

1:27 PM: Se acoplan dos escalerillas, una en el cuerpo y otra en la cola del avión principal.

Se acoplan dos escalerillas, una en el cuerpo y otra en la cola del avión principal. 1:29 PM: Una hilera de siete vehículos negros, azules y plateados blindados se estaciona en paralelo exacto a la aeronave.

Una hilera de siete vehículos negros, azules y plateados blindados se estaciona en paralelo exacto a la aeronave. 1:36 PM: Dos marines ascienden por la escalinata. Impecables, con gafas oscuras y el corte de cabello reglamentario, contrastando con el personal civil del aeropuerto, para una reunión con el esperado secretario de Guerra.

1 de 5 | Miembros de la Marina de los EEUU. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 2 de 5 | Luego de entrar y recibir a los tripulantes, sale la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Lea Campos junto a otros miembros de seguridad. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 3 de 5 | Llegada del ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre; su esposa, Varinnia Durán de Fernández y el director de Cesac, Enmanuel Souffront Tamayo. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 4 de 5 | Parte de la seguridad que arribo en el avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 5 de 5 | Salida de los tripulantes. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025

Desde entonces, más de una veintena de personas bajaron con sus maletas acomodándolas en la hilera de vehículos, mientras el secretario de Guerra aún no estaba a la vista.

A la 1:47 PM, el ministro de Defensa de República Dominicana, el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, sosteniendo la mano de su esposa, hizo acto de presencia frente al avión, completando el cuadro de recepción.

60 segundos de historia

La espera de tres horas culminó en una escena que duró menos de dos minutos. A la 1:54 PM, la puerta del avión se volvió el foco de atención.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de los Estados Unidos, emergió bajo el sol caribeño. Vestía un traje oscuro y corbata azul con estampado de banderas estadounidenses. No bajó solo; su mano sostenía firmemente la de su esposa, quien lucía una blusa florida amarilla y una falda larga verde. Antes de descender, ambos se miraron y compartieron una sonrisa cómplice, un gesto de humanidad que rompió por un segundo la rigidez del protocolo de seguridad global.

1 de 4 | Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, desembarcando del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 2 de 4 | Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, desembarcando del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 3 de 4 | Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, desembarcando del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025 4 de 4 | Pete Hegseth y su esposa, Jennifer Rauchet, desembarcando del avión UNITED STATES OF AMERICA. - Foto: ©️ Osmil Crooke. ACENTO Fecha: 26/11/2025

Al pie de la escalerilla, el encuentro fue fugaz. Aunque un vehículo de seguridad bloqueó la visión directa del apretón de manos con el ministro dominicano, la dinámica fue breve. No hubo discursos en la pista, ni largas ceremonias.

Para la 1:55 PM, Hegseth y su esposa ya estaban dentro de uno de los blindados. El ministro de Defensa dominicano y su esposa abordaron otro vehículo que se encontraba a metros de la caravana.

A la 1:56 PM, todo había terminado. La hilera de vehículos negros arrancó, llevando al secretario rumbo al Palacio Nacional para reunirse con el presidente Luis Abinader. Atrás, en la pista, los periodistas comenzaban a ser trasladados de vuelta al interior del aeropuerto, dejando el asfalto vacío reverberando al efecto del calor, tras haber sido escenario de una visita sin precedentes.