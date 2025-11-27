La Dirección General de Contrataciones Publicas convocó este jueves a toda la ciudadanía interesada a participar en el proceso de consulta pública del borrador del Reglamento de Aplicación General de la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Esta acción busca asegurar la participación de los actores del sistema en el marco de la implementación de la nueva normativa que entra en vigor a finales de enero del próximo año.

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel destacó en una rueda de prensa que el reglamento es una herramienta clave para asegurar la correcta aplicación correcta de la Ley y así garantizar procesos de compras más transparentes, eficientes y sostenibles.

Resaltó que, desde la promulgación de la Ley, en julio pasado, la institución ha dado pasos importantes de cara a su implementación, tales como la adecuación y transformación del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas; la elaboración de las primeras fichas técnicas estandarizadas de bienes y servicios comunes y trabaja en los toques finales para la implementación de la plataforma Eficompras para la gestión y simplificación de los procesos de contratación de bienes y servicios comunes y estandarizados.

“Además de la elaboración del reglamento que hoy ponemos en consulta pública, hemos concentrado esfuerzos en la elaboración de otros reglamentos específicos, como el del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP); el del Registro de Proveedores del Estado; el de resolución de controversias, entre otros, y continuamos realizando los ajustes necesarios para establecer las nuevas reglas de contratación previstas en la ley, como es el caso de la herramienta Eficompras, cuyo piloto iniciará en las próximas semanas con el fin de que las compras debajo del umbral se realicen con más agilidad y transparencia”, destacó Pimentel.

Cumplimiento y transparencia

Pimentel invitó a las instituciones, órganos rectores vinculados, proveedores del Estado y ciudadanía en general a emitir sus observaciones, comentarios y sugerencias a través del formulario disponible en el portal institucional consultaspublicas@dgcp.gob.do o depositando la documentación física en la sede de la DGCP, en un plazo no mayor a diez días hábiles, contados a partir de este jueves. Posteriormente, el documento será remitido a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para los fines correspondientes.

La consulta pública se realiza en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, y de la Ley 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública.

En la rueda de prensa también participaron la directora de Políticas, Normas y Procedimientos, Mercedes Eusebio; la consultora Jurídica, Raquel Miranda; el director de Fomento y Desarrollo del Mercado Público, Juan Figueroa y la directora de Investigaciones y Reclamos, Katherine Gutiérrez.

