Momentos de tensión se registraron este jueves en los pasillos del Palacio de Justicia de Santiago luego de que un tribunal impusiera tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Yordy Parra López y Luis Ramón Martínez, imputados por la muerte de la joven Jenifer Rodríguez de González.

Rodríguez de González falleció tras ser baleada en la plaza de entretenimiento Gómez Díaz & Bar, ubicada en la avenida Hispanoamericana.

Tras conocerse la decisión judicial, se produjo un conato de enfrentamiento entre los familiares de la víctima y los parientes de los imputados, lo que obligó a la intervención del personal de seguridad para evitar que la situación escalara.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más