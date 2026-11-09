El calendario litúrgico católico celebra este 9 de noviembre la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, una de las fiestas más importantes de la Iglesia por su relación con la sede episcopal del papa en Roma. La jornada también recuerda a obispos, mártires, religiosos y beatos que dieron testimonio de su fe en distintos períodos de la historia. Entre las figuras destacadas se encuentran Nuestra Señora de la Almudena, San Teodoro de Amasea, Santa Isabel de la Trinidad y San Agripino de Nápoles.

Fiesta principal del 9 de noviembre

Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán

Cada 9 de noviembre, la Iglesia católica celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, situada en Roma, Italia, considerada la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo.

Su origen se remonta al siglo IV, cuando el emperador Constantino favoreció la construcción de templos cristianos. La basílica fue consagrada tradicionalmente hacia el año 324 por el papa Silvestre I, inicialmente bajo la advocación del Santísimo Salvador.

Posteriormente, el templo también fue dedicado a San Juan Bautista y San Juan Evangelista, de quienes tomó su nombre actual.

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A diferencia de lo que suele pensarse, la Basílica de San Juan de Letrán, y no la de San Pedro, es la catedral de Roma y la sede episcopal del papa como obispo de esa ciudad.

La celebración recuerda la importancia de los templos como lugares de encuentro, oración y unidad entre los cristianos, además de simbolizar la comunión de las comunidades católicas con el pontífice.

Santos y celebraciones principales del 9 de noviembre

Nuestra Señora de la Almudena

Nuestra Señora de la Almudena es una advocación de la Virgen María especialmente venerada en Madrid, España, donde es reconocida como patrona de la ciudad y de su archidiócesis.

Según la tradición, el 9 de noviembre de 1085, durante el reinado de Alfonso VI, fue encontrada una imagen de la Virgen que había permanecido escondida en una de las murallas de Madrid para protegerla durante la ocupación musulmana.

La narración tradicional sostiene que la imagen apareció acompañada de dos velas encendidas, después de una procesión y jornadas de oración.

Su festividad se celebra cada 9 de noviembre y constituye una de las principales manifestaciones religiosas de Madrid, acompañada de misas, procesiones y actividades culturales.

San Teodoro de Amasea

San Teodoro de Amasea fue un soldado romano y mártir cristiano que vivió entre los siglos III y IV, durante las persecuciones contra los seguidores del cristianismo en el Imperio romano.

Según la tradición, mientras servía en el ejército en Amasea, en la región de Anatolia, se negó a participar en ceremonias religiosas dedicadas a los dioses romanos.

Su rechazo a abandonar la fe cristiana provocó su detención y condena. La tradición relata que fue sometido a torturas y finalmente ejecutado mediante el fuego.

La Iglesia lo recuerda como ejemplo de valentía, fidelidad y perseverancia religiosa frente a las persecuciones.

Santa Isabel de la Trinidad

Santa Isabel de la Trinidad, cuyo nombre de nacimiento fue Élisabeth Catez, nació en Francia el 18 de julio de 1880.

Desde temprana edad manifestó una profunda inclinación hacia la oración y la vida espiritual. Posteriormente ingresó en el Carmelo de Dijon, donde desarrolló una espiritualidad centrada en la contemplación de la Santísima Trinidad.

Su vida religiosa estuvo marcada por el silencio, la oración y la entrega a Dios, incluso durante los sufrimientos físicos provocados por una enfermedad.

Murió el 9 de noviembre de 1906, a los 26 años. Fue beatificada por el papa Juan Pablo II en 1984 y canonizada por el papa Francisco en 2016.

Su memoria aparece en el Martirologio Romano del 9 de noviembre, aunque en algunos calendarios carmelitas se celebra el 8 de noviembre.

San Agripino de Nápoles

San Agripino de Nápoles fue uno de los primeros obispos de esa ciudad italiana y vivió durante el siglo III, en los primeros siglos de expansión del cristianismo.

Es recordado por su labor pastoral, su cercanía con los fieles y su dedicación al fortalecimiento de la comunidad cristiana.

Los antiguos testimonios religiosos lo presentan como un defensor espiritual de Nápoles, ciudad donde su veneración se mantuvo a lo largo de los siglos.

La Iglesia lo conmemora el 9 de noviembre como ejemplo de servicio episcopal y fidelidad cristiana.

Otros santos y beatos del 9 de noviembre

San Ursino de Bourges. Considerado el primer obispo de Bourges, en la actual Francia. Vivió durante el siglo III y es recordado por su labor evangelizadora y la organización de las primeras comunidades cristianas de esa región.

San Vitón de Verdún. Obispo francés del siglo VI, también conocido como San Vanne, venerado por su servicio pastoral y su dedicación a la vida religiosa. Murió hacia el año 525.

Santas Eustolia y Sopatra de Constantinopla. Vírgenes y religiosas del siglo VII, recordadas por su vida de oración, consagración y servicio dentro de la tradición monástica cristiana oriental.

San Jorge de Lodève. Obispo de la región francesa de Lodève, venerado por su labor pastoral durante el siglo IX. Falleció hacia el año 870.

Beata Juana de Signa. Religiosa y eremita italiana nacida hacia 1244, recordada por su vida de oración, penitencia y retiro espiritual. Murió en 1307.

Beato Gabriel Ferretti. Sacerdote franciscano italiano nacido hacia 1385, reconocido por su humildad, obediencia y dedicación a los niños y enfermos. Murió en 1456.

Beato Luis Morbioli. Penitente italiano del siglo XV, quien, después de una profunda conversión religiosa, abandonó una vida de excesos para dedicarse a la oración, la austeridad y la predicación. Murió en 1485.

Beato Gracias de Cátaro. Religioso agustino nacido en 1438, recordado por su vida de humildad y servicio. Trabajó como marinero antes de ingresar a la vida religiosa. Falleció en 1508.

Beato Jorge Napper. Sacerdote inglés y mártir del siglo XVII, perseguido por ejercer clandestinamente su ministerio católico durante el reinado de Jacobo I. Murió ejecutado en 1610.

Beata Carmen del Niño Jesús González Ramos. Religiosa española nacida en 1834, fundadora de la congregación de las Hermanas Franciscanas de los Sagrados Corazones, dedicada a la educación y la asistencia social. Murió en 1899.

Beato Enrique Hlebowicz. Sacerdote polaco nacido en 1904, asesinado durante la Segunda Guerra Mundial por su actividad religiosa y su fidelidad cristiana. Murió mártir en 1941.

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