Efemérides del 9 de noviembre: hechos y conmemoraciones de esta fecha

Cada 9 de noviembre, el calendario histórico reúne conmemoraciones y acontecimientos que han marcado la evolución política, social, científica y cultural de distintos países. Las efemérides de esta fecha incluyen hechos relacionados con la libertad, los derechos humanos, la reunificación alemana, la ciencia y varios episodios relevantes de la historia de la República Dominicana.

Este lunes 9 de noviembre de 2026 también es feriado nacional en República Dominicana, debido al traslado del descanso correspondiente al Día de la Constitución, cuya conmemoración histórica se celebra el 6 de noviembre.

¿Qué se celebra hoy en el mundo?

Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo

Cada 9 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Fascismo y el Antisemitismo, una jornada dedicada a recordar a las víctimas del odio, la discriminación y la persecución por motivos políticos, étnicos o religiosos.

La fecha recuerda los ataques ocurridos durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, conocidos como la Noche de los Cristales Rotos, cuando el régimen nazi organizó una serie de agresiones contra comunidades judías en Alemania y Austria.

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La conmemoración busca promover la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la prevención de ideologías que fomenten la violencia y la exclusión.

Día Mundial de la Adopción

El 9 de noviembre también se celebra el Día Mundial de la Adopción, una iniciativa internacional destinada a sensibilizar sobre la importancia de garantizar entornos familiares seguros y estables para niños, niñas y adolescentes.

La jornada reconoce las experiencias de las personas adoptadas, las familias adoptivas y las familias de origen, al tiempo que promueve el acompañamiento emocional y el respeto a los derechos de la niñez.

Esta celebración también busca derribar prejuicios relacionados con la adopción y fomentar una mayor comprensión sobre los procesos legales y sociales que intervienen en ella.

Día del Inventor

Cada 9 de noviembre se celebra en distintos países el Día del Inventor, una fecha dedicada a reconocer la creatividad y los aportes de quienes han desarrollado tecnologías, herramientas y descubrimientos que transformaron la vida cotidiana.

La celebración coincide con el nacimiento, en 1914, de Hedy Lamarr, actriz e inventora austriaca que, junto al compositor George Antheil, desarrolló un sistema de comunicación basado en el salto de frecuencias.

Su trabajo es considerado un antecedente importante de tecnologías de comunicación inalámbrica utilizadas en la actualidad.

Semana Internacional de la Ciencia y la Paz

El 9 de noviembre comienza la Semana Internacional de la Ciencia y la Paz, que se extiende hasta el 15 de noviembre y está reconocida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esta iniciativa fue proclamada por la Asamblea General en 1988, con el objetivo de promover el uso de los avances científicos para fortalecer la cooperación internacional, la convivencia pacífica y el desarrollo de las sociedades.

La conmemoración también busca acercar la ciencia a la ciudadanía y destacar su contribución a la solución de problemas globales.

Otras efemérides internacionales del 9 de noviembre

1799: Napoleón Bonaparte encabeza el golpe de Estado del 18 de Brumario en Francia, que pone fin al Directorio y abre paso al Consulado.

1914: Nace en Viena, Austria, Hedy Lamarr, actriz e inventora reconocida por sus contribuciones al desarrollo de sistemas de comunicación inalámbrica.

1918: Se proclama la república en Alemania, en medio de la derrota del Imperio alemán durante la Primera Guerra Mundial y la abdicación del emperador Guillermo II.

1938: Se produce la Noche de los Cristales Rotos, una ola de violencia organizada por los nazis contra comunidades judías de Alemania y Austria.

1953: Camboya obtiene su independencia de Francia, poniendo fin al dominio colonial francés sobre ese país asiático.

1965: Un apagón masivo afecta el noreste de Estados Unidos y parte de Canadá, dejando a unos 30 millones de personas sin suministro eléctrico.

1967: Aparece el primer número de la revista Rolling Stone, fundada en San Francisco, Estados Unidos, y posteriormente convertida en una publicación influyente sobre música y cultura popular.

1989: Cae el Muro de Berlín, después de 28 años de división entre Berlín Oriental y Occidental, en uno de los acontecimientos más representativos del final de la Guerra Fría.

2005: Una serie de atentados suicidas contra hoteles en Amán, Jordania, provoca decenas de muertos y cientos de heridos.

2020: El Congreso de Perú destituye al presidente Martín Vizcarra mediante una votación parlamentaria por la causal de incapacidad moral permanente.

Efemérides dominicanas del 9 de noviembre

1863: El comandante español Valeriano Weyler, al mando de 150 soldados, pierde la posición del río Haina después de varios días de enfrentamientos con las fuerzas restauradoras dominicanas.

1864: El general Federico García y el coronel Eugenio Valerio, integrantes de las tropas restauradoras, atacan columnas españolas en Montecristi y las obligan a retirarse.

1874: República Dominicana y Haití firman en Puerto Príncipe un Tratado de Paz, Amistad, Comercio, Navegación y Extradición, destinado a regular las relaciones entre ambos países.

1944: El Partido Revolucionario Dominicano (PRD) dispone el envío de Juan Bosch a México para intensificar las denuncias internacionales contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

1965: El senador estadounidense William Fulbright cuestiona ante el Congreso de su país la intervención militar de Estados Unidos en República Dominicana, al considerar que estuvo motivada por un temor exagerado a la influencia comunista.

2005: El Gobierno dominicano anuncia el inicio de la construcción del Metro de Santo Domingo, proyecto que contempla inicialmente conectar el Centro de los Héroes con Villa Mella.

2014: Fallece a los 87 años monseñor Juan Antonio Flores Santana, arzobispo emérito de Santiago de los Caballeros, reconocido por su trayectoria dentro de la Iglesia católica dominicana.

2026: La República Dominicana observa el feriado del Día de la Constitución, trasladado al lunes 9 de noviembre conforme a la Ley 139-97. La primera Constitución dominicana fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal.

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