Falleció en Santiago el veterano locutor Alejandro Sánchez, conocido como "El Feo Nuclear", quien desarrolló una destacada trayectoria en la animación radial durante las décadas de 1980 y 1990.

Durante muchos años produjo y condujo el programa de televisión "Alejandro en coche", realizado en Santiago y transmitido por Telemedios Dominicana y Teleunión.

Anteriormente alcanzó notoriedad con "Sábado lindo", un espacio producido en Santiago y transmitido por Telemicro, canal 5.

Sánchez también era miembro de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

Fallece en Santiago el veterano locutor Alejandro Sánchez, 'El Feo Nuclear'

EN ESTA NOTA

Acroarte Alejandro en coche Alejandro Sánchez El Feo Nuclear

Máximo Laureano

Periodista

Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do .

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