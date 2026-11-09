La representante dominicana en Miss Universo 2026, Melissa Núñez, llegó este lunes a Puerto Rico para incorporarse a las actividades del certamen internacional, donde compartirá habitación con Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026, según información obtenida de una fuente vinculada al concurso.

Su llegada se produjo después de que tuviera que aplazar el viaje previsto para el domingo debido al accidente de tránsito que sufrió el pasado viernes junto a Magali Febles, directora nacional de la franquicia dominicana. Ambas fueron trasladadas a un centro médico y permanecieron bajo observación. Núñez recibió autorización médica para viajar luego de permanecer 48 horas bajo supervisión.

La candidata puertorriqueña, de 27 años, asumió un papel de anfitriona en la recepción de las delegadas que llegan a la isla. En declaraciones al periódico El Nuevo Día, expresó su intención de hacer que las participantes se sientan bienvenidas y acompañadas durante su estadía. “Voy a estar recibiendo a todas las mujeres que llegan aquí a nuestra isla para darle una calurosa bienvenida”, manifestó.

Barreto, quien tiene formación en Psicología y Trabajo Social, también expresó públicamente su preocupación por el accidente de Melissa y dijo que había intentado comunicarse con ella. La puertorriqueña manifestó su disposición a recibirla cuando estuviera en condiciones de viajar.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La agenda de Miss Universo

La concentración de Miss Universo 2026 reúne a 121 candidatas y se extenderá hasta la gala final, prevista para el 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

El calendario incluye jornadas de registro, pruebas de vestuario, actividades culturales y entrevistas privadas. Entre las fechas principales figuran el desfile de trajes nacionales, previsto para el 21 de noviembre, y la competencia preliminar, programada para el día 22.

Melissa también figura entre las 20 candidatas que han recibido mayor respaldo en la votación popular del certamen, según reportes de prensa. De ese grupo se seleccionarán participantes que tendrán un espacio en el top 30, por lo que el apoyo del público representa una oportunidad adicional en su camino hacia la clasificación.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más