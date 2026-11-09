El presidente Luis Abinader inauguró este domingo el remozado edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte en Bonao, Monseñor Nouel, que albergará 33 oficinas públicas, con el propósito de centralizar los servicios del Estado y facilitar el acceso de la población a las instituciones gubernamentales.

También, agilizar los trámites administrativos y garantizar una atención más eficiente, ágil y cercana a los ciudadanos de esta provincia, dijo el Palacio Nacional.

El gobernante destacó que el Gobierno ha iniciado la construcción, reconstrucción y remodelación de más de 30 centros de oficinas gubernamentales en distintas provincias del país, con el objetivo de concentrar varias instituciones públicas en un mismo espacio, reducir costos, ahorrar tiempo y facilitar los trámites a la ciudadanía.

En cuanto a otras obras en la provincia de Monseñor Nouel, anunció la intervención de la entrada de Bonao desde la autopista Duarte, donde se desarrolla un proceso de expropiación de aproximadamente 14 viviendas y dos establecimientos comerciales, con el propósito de mejorar el acceso al municipio principal de esa demarcación.

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Explicó que había conversado con el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, para dar seguimiento a estos trabajos, vinculados a RD Vial y a la reconstrucción de la autopista Duarte.

Asimismo, informó que la reconstrucción de la Avenida de las Hortensias y los trabajos de drenaje de esa zona de Bonao, entrarán en proceso de licitación como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y atender las necesidades de la población.

Abinader también anunció la habilitación de una Unidad de Intervención Territorial, vinculada al Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), para ofrecer atención especializada a niños con condiciones especiales y apoyar a sus familias.

Aseguró que la instalación estaría lista en aproximadamente un mes o en unos 45 días y solicitó a los funcionarios dar seguimiento a los trabajos para garantizar su funcionamiento antes de finalizar el año.

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