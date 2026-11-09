En el transcurso de apenas unas semanas, una serie de incidentes de ciberseguridad ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro mundo interconectado. En uno de los mayores robos de la historia, piratas informáticos —a quienes el FBI atribuye vínculos con Corea del Norte— desviaron más de US$6 mil millones en criptomonedas y otros activos digitales de Binance, una plataforma de finanzas basada en la tecnología de cadena de bloques.

También se han producido extraños apoderamientos ilícitos de refrigeradores comerciales conectados a Internet. Recientemente, supermercados de varios países europeos informaron de intentos ilegales —algunos de ellos exitosos— de aumentar de forma remota la temperatura de refrigeradores y congeladores; asimismo, se vieron afectadas algunas instalaciones de almacenamiento en frío del servicio nacional de sangre de Francia.

También este mes, numerosos sitios web tuvieron que desconectarse para aplicar parches de software a dos vulnerabilidades que la inteligencia artificial (IA) había detectado en el código abierto omnipresente de programación conocido como PHP. La semana pasada, un ciberataque vació cerca de €100 millones de una cuenta interna de la entidad financiera francesa Crédit Mutuel Arkéa.

Aún no está claro quién es el responsable de muchos de estos incidentes. Sin embargo, más allá de las perturbaciones específicas en cada caso, estos incidentes ofrecen lecciones comunes para gobiernos, empresas y particulares.

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La digitalización y la interconexión de todo —en estos tres casos, dinero, información e infraestructuras— han avanzado a una velocidad asombrosa. Apenas han pasado tres décadas desde que Internet empezó a utilizarse de forma generalizada. Pero los grandes beneficios en términos de comodidad, optimización de infraestructuras en red y ahorro de costos han creado una mayor vulnerabilidad.

La descentralización, por sí sola, no resuelve este problema. En parte, esto se debe a que los sistemas quizás no estén tan descentralizados como se afirma, a pesar de lo que sugieran los promotores de los criptoactivos que se compran y venden a través de Binance. La propia Binance funcionaba como un nodo centralizado, muy similar a un banco convencional; aunque inicialmente la plataforma de finanzas atribuyó el ciberataque al equipo informático comprometido de un empleado, los investigadores descubrieron más tarde que los atacantes habían penetrado en sectores más amplios de su red interna. De hecho, fue precisamente el hecho de que partes del sistema de cadena de bloques permanecieron centralizadas lo que permitió bloquear y guardar rápidamente una parte de los activos digitales.

En los otros casos, también fue el atractivo de una cómoda conectividad en red lo que dejó a los sistemas expuestos a sufrir daños. Si bien el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) ha permitido a las cadenas de supermercados ahorrar energía mediante la optimización centralizada de sus sistemas de refrigeración, también ha facilitado que actores malintencionados puedan, desde la distancia, tomar el control de dichos equipos. En el caso de PHP, el problema —a menudo pasado por alto— de la centralización radicaba en que una gran cantidad de sitios web se construyeron sobre el mismo software, una situación que, con la llegada de la IA, ha vuelto a todos más vulnerables.

La segunda lección es que la IA está agravando rápidamente estos riesgos. Los grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) han demostrado ser sumamente eficaces a la hora de detectar fallos y vulnerabilidades que pasan inadvertidos para los programadores humanos. Además, se utilizan cada vez más para suplantar la identidad de personas o engañar a los usuarios, induciéndolos a bajar la guardia.

Parte de la solución consiste en minimizar el error humano. Muchos de nosotros no le damos suficiente importancia a la ciberseguridad o carecemos de los conocimientos necesarios para protegernos a nosotros mismos y a nuestros datos. Los gobiernos y las empresas pueden contribuir mediante campañas de educación y formación, normativas sobre responsabilidad y estándares técnicos. No obstante, en última instancia, cada usuario y cada empresa debe asumir la responsabilidad de adoptar las precauciones fundamentales.

Asimismo, la IA nos obligará inevitablemente a destinar más recursos a la seguridad. Se trata de un caso en el que una tecnología que mejora la productividad conlleva, al mismo tiempo, un mayor costo operativo. En los escenarios más críticos, la seguridad podría exigir el aislamiento físico de los sistemas, lo que se conoce en inglés como air-gapping, o la limitación de la conectividad, dado que los beneficios de estar conectados no compensan los riesgos. Un mundo totalmente interconectado era un sueño hermoso, pero quizá demasiado bueno para ser real.

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