El papa León XIV defendió este domingo a los sectores más vulnerables de Argentina y cuestionó, sin mencionar directamente al presidente Javier Milei, las consecuencias sociales de las políticas de austeridad aplicadas por su Gobierno, que él mismo llama "motosierra".

«La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía», afirmó el pontífice durante su primer discurso público en Buenos Aires, ante autoridades nacionales y provinciales, representantes de la Iglesia católica y miembros del cuerpo diplomático.

El mensaje fue pronunciado en el Palacio Libertad, con Milei presente, durante una ceremonia que marcó el inicio de la visita de León XIV al país sudamericano, la primera de un papa a Argentina desde 1987.

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El pontífice, que llegó procedente de Montevideo, Uruguay, planteó la necesidad de que el crecimiento económico también beneficie a quienes enfrentan mayores dificultades y llamó a las autoridades a ejercer el poder con responsabilidad.

Un mensaje sobre las consecuencias del ajuste

León XIV mencionó particularmente a las familias que viven en medio de la incertidumbre económica, las personas desempleadas, los adultos mayores y quienes, pese a tener trabajo, no consiguen cubrir las necesidades de sus hogares.

«Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aun trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar», expresó.

Sus palabras se producen en medio de los cuestionamientos a la política de reducción del gasto público impulsada por Milei, que ha afectado a distintos sectores, entre ellos los jubilados, los trabajadores estatales, las universidades públicas y las personas con discapacidad.

Aunque el programa de austeridad ha permitido al Gobierno argentino alcanzar superávit fiscal y reducir la inflación anual desde niveles cercanos al 200 % hasta aproximadamente el 32 %, los salarios reales continúan por debajo de los registrados cuando Milei asumió la Presidencia, a finales de 2023.

Alrededor de 300.000 empleos formales desaparecieron durante ese proceso.

Educación, discapacidad y oportunidades para los jóvenes

El papa también expresó preocupación por las dificultades que enfrentan los jóvenes argentinos y consideró que una nación debe preguntarse qué está fallando cuando sus nuevas generaciones se ven obligadas a emigrar para desarrollar sus proyectos de vida.

En ese sentido, reclamó fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación científica.

«Crear las condiciones para que puedan proyectar libremente su vida en Argentina exige robustecer de manera particular la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación», manifestó.

Otro de los aspectos centrales de su intervención fue la situación de las personas enfermas y con discapacidad, sectores que han protagonizado reclamos ante los recortes presupuestarios aplicados por la Administración de Milei.

León XIV sostuvo que la dignidad humana exige prestar especial atención a quienes atraviesan situaciones de enfermedad, dependencia o discapacidad.

«También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir», afirmó.

La defensa de estos sectores tendrá continuidad en la agenda del pontífice, que este lunes visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, una institución dedicada a la atención de personas con discapacidad.

León XIV reclama límites al poder y respeto a las diferencias

En su discurso, el papa también abordó la convivencia democrática y la responsabilidad de quienes ejercen funciones públicas.

Pidió fortalecer el respeto hacia quienes piensan diferente, evitar los ataques personales y promover el diálogo como instrumento para alcanzar acuerdos.

«Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad», sostuvo.

Aunque no mencionó expresamente a Milei, sus planteamientos contrastaron con el estilo confrontativo e insultante del mandatario argentino y con algunas de sus decisiones en materia de gasto público.

El pontífice también se refirió a los desafíos de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, y advirtió que los avances científicos deben estar acompañados de una conciencia ética y de responsabilidad sobre sus consecuencias.

Milei, por su parte, pronunció un discurso de tono conciliador, en el que destacó la unidad nacional y la relación histórica entre Argentina y la Iglesia católica. También recordó al fallecido papa Francisco, a quien calificó como «el argentino más importante de la historia».

Una visita de 72 horas

La visita de León XIV a Argentina forma parte de su gira latinoamericana, que comenzó en Uruguay y concluirá en Perú.

El pontífice permanecerá 72 horas en territorio argentino. Entre las actividades previstas para este lunes figuran su visita al Pequeño Cottolengo Don Orione y la celebración de una misa en el Monumento a los Españoles, en los parques de Palermo, en Buenos Aires.

La llegada del papa ha despertado expectativas por el significado de su mensaje social en un país donde las políticas económicas del Gobierno de Milei mantienen abierto el debate sobre el alcance de los recortes presupuestarios y sus consecuencias para los sectores más vulnerables.

La última visita de un pontífice a Argentina fue la de Juan Pablo II, en 1987.

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