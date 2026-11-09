El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) informó que las investigaciones técnicas realizadas hasta el momento no han identificado evidencias de extracción de información de sus sistemas, tras reportes recientes difundidos en redes sociales sobre una supuesta exfiltración de datos.
La institución explicó que las evaluaciones se llevaron a cabo en coordinación con el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) e incluyeron auditorías, análisis del tráfico de red e inspecciones de las bases de datos institucionales.
Según el ITLA, los sistemas de monitoreo no registran transferencias de información que se correspondan con lo señalado en las publicaciones que circularon en las plataformas digitales.
Asimismo, indicó que, desde que tuvo conocimiento de los reportes, activó sus protocolos de respuesta ante este tipo de incidentes y comenzó a trabajar junto al CNCS para verificar la situación.
El ITLA aseguró que mantiene activos sus mecanismos de monitoreo y protección, y reiteró que cualquier novedad relevante para su comunidad será comunicada oportunamente y con transparencia a través de sus canales oficiales.
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