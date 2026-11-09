Un mayor retirado de la Policía Nacional murió por heridas de arma de fuego y otras dos personas resultaron heridas durante un incidente ocurrido la noche del domingo 8 de noviembre en el barrio Los Suizos, municipio Monte Plata.

La víctima fue identificada como Franklin Antonio Encarnación (Thomas), de 60 años. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el oficial retirado se encontraba de visita junto a su esposa en la residencia de una pareja cuando sostuvo una discusión con su compañera sentimental.

De acuerdo con la versión preliminar, durante el altercado Encarnación habría tomado un fusil que tenía en su vehículo y realizado varios disparos.

El informe señala que Pedro Núñez Manzueta, de 45 años, esposo de la anfitriona, intervino en la situación y se produjo un forcejeo en el que logró despojar al oficial del arma. Durante el enfrentamiento, el mayor retirado recibió las heridas de bala que posteriormente le provocaron la muerte.

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En el incidente también resultaron heridos Núñez Manzueta y su esposa, Margarita Correa, de 40 años. Ambos fueron trasladados al Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras, en Monte Plata.

En la escena, las autoridades recolectaron 15 casquillos calibre 7.62×39, un fusil marca SHEX y tres teléfonos celulares.

Además, durante la inspección del vehículo del fallecido fue ocupada una pistola Glock calibre 9 milímetros, con su cargador y cinco cápsulas.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y establecer las responsabilidades correspondientes.

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