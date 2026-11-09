La victoria de Joheirry Mola en Miss Mundo 2026 abrió la posibilidad de que República Dominicana alcance un nuevo hito en los concursos internacionales de belleza: conquistar también la corona de Miss Universo en el mismo año, esta vez con Melissa Núñez como representante.

De conseguirlo, el país se convertiría en el quinto en lograr ambas coronas durante un mismo año y entraría a un grupo exclusivo en el que figuran Francia, Australia, Venezuela e India. Hasta ahora, estas naciones han conseguido la doble victoria en cinco ocasiones, debido a que India repitió la hazaña en dos años diferentes.

Miss República Dominicana Melissa Núñez.

El primer antecedente corresponde a Francia, que en 1953 obtuvo Miss Universo con Christiane Martel y Miss Mundo con Denise Perrier. Casi dos décadas después, en 1972, Australia consiguió los dos títulos con Kerry Anne Wells, en Miss Universo, y Belinda Green, en Miss Mundo.

Venezuela se incorporó a ese registro en 1981, cuando Irene Sáez conquistó Miss Universo y Pilín León se coronó Miss Mundo. Posteriormente, India logró ambas distinciones en 1994, con Sushmita Sen y Aishwarya Rai, respectivamente, y volvió a conseguirlo en el año 2000, con Lara Dutta y Priyanka Chopra.

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La doble victoria india es la única repetición registrada entre los países que han alcanzado este resultado. Desde entonces, (26 años).

Ninguna otra nación ha conseguido las dos coronas en un mismo año, lo que convierte la posibilidad dominicana en una oportunidad de relevancia dentro de la historia de ambos certámenes.

Joheirry Mola abrió el camino

República Dominicana ya tiene asegurada una de esas dos coronas gracias a Joheirry Mola, quien el pasado 5 de septiembre se convirtió en Miss Mundo 2026 durante la final celebrada en Nha Trang, Vietnam. La docente y comunicadora, de 24 años, se impuso entre 111 candidatas y devolvió al país el título que había conquistado Mariasela Álvarez en 1982.

Joheirry Mola Domínguez Miss Mundo 2026

Su triunfo puso fin a una espera de 44 años para República Dominicana y convirtió a Mola en la segunda dominicana en obtener la corona de Miss Mundo. Su victoria fue reconocida por el presidente Luis Abinader, quien la recibió en el Palacio Nacional y le otorgó la Medalla Presidencial al Mérito Civil.

Ahora, la atención se concentra en Melissa Núñez, quien representa al país en la edición 75 de Miss Universo, cuya gala final está prevista para el 24 de noviembre en Puerto Rico. La candidata dominicana llegó a la isla este lunes 9 de noviembre, luego de recibir autorización médica para viajar tras el accidente de tránsito que sufrió junto a Magali Febles.

Melissa también figura entre las 20 candidatas que han recibido mayor respaldo en la votación popular del certamen. De ese grupo se seleccionarán participantes para integrar el Top 30, de acuerdo con la dinámica anunciada para esta edición.

Con la corona de Miss Mundo ya en manos dominicanas, la participación de Núñez adquiere una dimensión histórica adicional. Si logra imponerse en Miss Universo, República Dominicana no solo sumaría un segundo título internacional en 2026, sino que se convertiría en el quinto país en conquistar los dos principales certámenes de belleza femenina durante un mismo año.