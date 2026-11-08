Los familiares de la odontóloga Loida Díaz Lima, de 37 años, denunciaron presuntas negligencias en la construcción del apartamento donde una explosión dejó gravemente heridos a la profesional y a sus dos hijos menores de edad, quienes permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos.

El hecho ocurrió la mañana del pasado viernes 6 de noviembre, en un apartamento del quinto piso del residencial Andares del Mirador, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, menos de 24 horas después de que la familia se mudara a la vivienda.

La explosión, atribuida preliminarmente a una posible acumulación de gas, provocó quemaduras de gravedad a Díaz Lima y a sus hijos, un niño de 12 años y una niña de 7 años.

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La odontóloga permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, mientras que sus dos hijos reciben atención especializada en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral.

Este domingo, la directora del hospital infantil, Mabel Jones Luciano, informó que los menores presentan una leve mejoría, aunque continúan en estado delicado, intubados y bajo ventilación mecánica.

El niño presenta quemaduras en el 50 % de su superficie corporal, mientras que su hermana tiene afectado el 30 %. Ambos sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado, además de lesiones por inhalación de humo caliente que comprometieron sus vías respiratorias.

En cuanto a la madre, se informó que permanece estable dentro de su condición, con quemaduras en aproximadamente el 30 % de su cuerpo.

Familia denuncia presuntas irregularidades

Kenia Díaz Lima, hermana de la odontóloga, explicó que la familia había adquirido el apartamento mediante un financiamiento y se había mudado durante la tarde del jueves 5 de noviembre.

Según las informaciones preliminares recibidas por los familiares, la explosión pudo haberse originado por una acumulación de gas en el interior del apartamento, debido a que algunas tuberías destinadas a electrodomésticos aparentemente carecían de tapas de seguridad.

La familia presume que el contacto eléctrico producido al conectar un bebedero pudo haber desencadenado la explosión. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido oficialmente las causas del incidente.

Los parientes consideran que pudieron existir irregularidades en las condiciones de seguridad de la vivienda, por lo que reclaman una investigación que permita determinar las causas y establecer posibles responsabilidades.

Personal de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), especialistas en explosivos y miembros del Cuerpo de Bomberos realizaron levantamientos en el inmueble como parte de las investigaciones.

La explosión también ocasionó daños materiales considerables en el apartamento, incluyendo la puerta principal, ventanales, cristales y otras estructuras.

Los familiares han manifestado su intención de emprender acciones legales y solicitaron que el caso sea investigado para determinar si existieron fallas en las instalaciones o negligencias relacionadas con la construcción del residencial.

Mientras esperan los resultados de las investigaciones, los parientes mantienen su atención en la evolución médica de la odontóloga y sus dos hijos, al tiempo que agradecen las muestras de solidaridad y las oraciones por su recuperación.

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