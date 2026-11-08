en San Juan de la Maguana

La Policía Nacional informó este domingo que arrestó a un hombre al que acusa de matar a tiros a su compañera sentimental en San Juan de la Maguana.

El detenido, identificado como Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, supuestamente disparó y dió muerte a Jocelyn Ceballos Matrillé, de 36.

Moya fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM), dijo la institución en su cuenta de Instagram.

Ceballos Matrillé falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por proyectil de arma de fuego, según el examen forense.

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En la escena, las autoridades colectaron una pistola calibre 9 milímetros, y otras evidencias que serán incorporadas a la investigación.

El detenido permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas

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