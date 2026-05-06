Realizarán este viernes las honras fúnebres del sacerdote e intelectual José Luis Sáez Ramos

La Compañía de Jesús del Caribe informó que este viernes serán realizadas las honras fúnebres del padre José Luis Sáez Ramos, quien falleció este miércoles 6 de mayo de 2026 a los 88 años de edad, tras 68 años en la Compañía de Jesús y 55 años de sacerdocio.

Sus restos serán expuestos este viernes 8 de mayo, a partir de las 10:00 de la mañana, en la capilla San Ignacio de Manresa Loyola, en Santo Domingo. La misa de cuerpo presente está pautada para las 11:00 a.m., y posteriormente se procederá al entierro.

Una vida dedicada a la fe, la investigación y la enseñanza

El padre Sáez nació en Valencia, España, el 21 de septiembre de 1937. Ingresó a la Compañía de Jesús el 6 de octubre de 1958 en el Noviciado de El Calvario, en Cuba, y fue ordenado sacerdote en Santo Domingo el 6 de junio de 1970. Sus últimos votos religiosos los pronunció en Manresa-Loyola, Santo Domingo, el 15 de agosto de 1987.

Se le considera uno de los más importantes historiadores de la Iglesia Católica y de la vida religiosa en la isla de Santo Domingo. Sus investigaciones trascendieron las fronteras de la República Dominicana y abarcaron países como Haití, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, España y Estados Unidos, en una extensa labor de búsqueda, recopilación y traducción de documentos históricos.

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Sus publicaciones sobre temas eclesiales superan los 50 títulos, consolidándolo como uno de los jesuitas más prolíficos en el ámbito editorial dominicano.

Referente del cine y la comunicación en República Dominicana

Además de su labor religiosa e histórica, José Luis Sáez dejó una profunda huella en el estudio del cine y la comunicación.

Su primer libro, "Teoría del Cine. Apuntes sobre el arte de nuestro tiempo", con prólogo de Erwin R. Cott, fue publicado en 1974 como parte de la Biblioteca Taller. Desde entonces, gran parte de sus investigaciones, conferencias y experiencias académicas terminaron convertidas en publicaciones de referencia.

Padre José Luis Sáez, S.J., sacerdote jesuita, historiador de la Iglesia, profesor universitario y formador de generaciones de periodistas.

Entre sus aportes más reconocidos figura “Historia de un sueño importado. Ensayos sobre el cine en Santo Domingo”, considerada una obra fundamental para comprender el desarrollo y evolución del cine dominicano.

También impartió docencia durante años en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde fue maestro de Periodismo Cinematográfico y Periodismo Iconográfico, formando generaciones de periodistas y comunicadores.

Quienes lo conocieron destacan no solo su sólida formación intelectual, sino también su humildad, disposición para orientar estudiantes y apertura para colaborar con investigadores y académicos.

En 2011, la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo fue dedicada al padre Sáez y al también jesuita Francisco José Arnaiz, en reconocimiento a su legado intelectual y espiritual.

La invitación difundida por los Jesuitas del Caribe incluyó el versículo del Evangelio de Juan elegido para despedirlo:

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto.”

— Jn 12, 23-24

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