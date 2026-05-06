El contralor general de la República, Geraldo Espinosa, informó que la Unidad Antifraude de la Contraloría ha elaborado más de 350 reportes e informes de investigaciones especiales desde 2021 hasta la fecha, documentos que —dijo— se usan tanto para corregir como para prevenir riesgos dentro de las instituciones públicas.

Espinosa explicó que la cifra abarca “reportes e informes” elaborados por la Unidad Antifraude en el marco de investigaciones especiales, con alcances distintos según el caso.

Aunque no abundó, indicó que algunos documentos se emiten con "fines correctivos" y otros con fines preventivos dentro de las propias instituciones, como parte del fortalecimiento del control interno.

13 informes por investigaciones “muy profundas”

El contralor también señaló que en lo que va de 2026 la Unidad Antifraude ha elaborado 13 informes, debido a que el equipo se ha concentrado en algunas investigaciones especiales “muy profundas”.

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Precisó que la Contraloría puede producir reportes e informes y remitir hallazgos, pero que la determinación de judicializar o no es una atribución del Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una actividad en la que la Contraloría presentó su Plan de Transformación de los Procesos Misionales y dejó en funcionamiento la plataforma de denuncias ciudadanas “Alerta Segura CGR”.

“Alerta Segura CGR” y el plan de transformación de los procesos misionales

La Contraloría presentó su Plan de Transformación de los Procesos Misionales, que Espinosa definió como uno de los cambios institucionales más relevantes de la entidad, con el objetivo de consolidar una Contraloría “más activa, moderna y cercana a la ciudadanía”, con mayores capacidades de supervisión, auditoría y prevención de riesgos.

Entre los avances citó la conversión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) en “mini-contralorías” dentro de cada institución, el fortalecimiento de auditorías focalizadas basadas en riesgos, y procesos automatizados para optimizar la revisión y aprobación de pagos del Estado.

Libramientos de pago y expansión de las UAI

Espinosa informó que del 1 de enero al 23 de abril de 2026 fueron aprobados más de 48,000 libramientos de pago por un monto superior a RD$ 567,000 millones, asegurando que se redujo el tiempo de respuesta promedio de 9 a 3 días.

En cuanto a la ampliación del control interno, indicó que las UAI pasaron de 197 en 2021 a 284 en la actualidad, con proyección de seguir expandiéndose en otras entidades gubernamentales.

La Contraloría explicó que “Alerta Segura CGR” , con respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), busca fortalecer la participación ciudadana en la prevención y detección de posibles irregularidades en la administración pública.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más