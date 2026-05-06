El Ministerio Público dio lectura a la acusación formal en el juicio de fondo del caso Operación Nido, proceso que se conoce en el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra varios imputados acusados de presunta estafa inmobiliaria y asociación de malhechores.

Durante la audiencia, el tribunal también realizó la verificación de la calidad de los querellantes presentes en el proceso judicial.

La próxima audiencia fue fijada para el 14 de mayo, fecha en la que se pretende iniciar la producción de pruebas por parte del órgano acusador.

El pasado 22 de enero del presente año, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional había aplazado para el 2 de marzo la audiencia del juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la denominada operación Nido.

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La decisión fue adoptada luego de que se integrara un nuevo abogado a la defensa del encartado, con el objetivo de garantizar su derecho a una defensa técnica adecuada.

Acusación del Ministerio Público

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, contenida en un expediente de 756 páginas, los imputados presuntamente no contaban con los recursos financieros necesarios para desarrollar los proyectos inmobiliarios que ofertaban al público.

Según el expediente acusatorio, entre los años 2019 y diciembre de 2023 los acusados promovieron al menos nueve proyectos residenciales y comerciales fraudulentos, presentados como supuestos apartamentos de lujo en sectores exclusivos, con la finalidad de captar dinero de cientos de familias que alegan haber sido estafadas.

Los imputados

Entre los acusados figuran Emmanuel Rivera Ledesma, Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, María Gabriela Rivera y las empresas Indisarq, SRL y CRD Equipos Pesados, SRL.

Asimismo, el proceso incluye a los imputados Wilton Manuel Peralta Brito, Moisés Benjamín Castro Balbi y Franklin Benjamín Martínez Jokson.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más