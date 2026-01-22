El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 2 de marzo la audiencia del juicio de fondo contra Emmanuel Rivera Ledesma, principal imputado en la denominada Operación Nido.

La decisión fue adoptada luego de que se integrara un nuevo abogado a la defensa del encartado, lo que motivó la reprogramación del proceso para garantizar el derecho a la defensa técnica.

En audiencias anteriores algunas de las personas afectadas han clamado por justicia y criticaron la lentitud del proceso.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, contenida en un expediente de 756 páginas, los imputados no contaban con los recursos financieros necesarios para desarrollar los proyectos inmobiliarios que ofrecían al público.

Según el órgano persecutor, entre 2019 y diciembre de 2023 los acusados promovieron al menos nueve proyectos residenciales y comerciales fraudulentos, presentándolos como supuestos apartamentos de lujo ubicados en sectores exclusivos, con el objetivo de captar dinero de cientos de familias, quienes hoy se consideran estafadas.

