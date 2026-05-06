La Cuarta Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó este miércoles al comunicador Rafael Antonio Guerrero Méndez a un año de prisión y al pago de RD$15 millones como indemnización, tras hallarlo culpable de difamación e injuria contra el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Rolando Rosado Mateo.

Sentencia

La sentencia fue emitida por el magistrado Franny González, quien además dispuso el retiro inmediato del contenido publicado en plataformas digitales que originó el proceso judicial, así como el pago de las costas penales.

El tribunal concluyó que Guerrero Méndez violó disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al realizar acusaciones a través de medios electrónicos que no pudieron ser probadas durante el juicio.

Datos sobre el caso

El caso surgió a raíz de declaraciones emitidas en el programa “Corrupción al Desnudo”, transmitido por YouTube, donde el comunicador atribuyó a Rosado Mateo presuntos vínculos con el narcotraficante Arturo del Tiempo y la supuesta posesión de un inmueble en la Torre Atiemar, ubicada en la avenida Pedro Henríquez Ureña, en el Distrito Nacional.

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Rosado Mateo estuvo representado en el proceso por los abogados José Valdez Fernández y Marino Feliz Rodríguez.

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