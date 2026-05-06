La República Dominicana perdió este miércoles a uno de sus intelectuales más prolíficos y queridos. El padre José Luis Sáez, S.J., sacerdote jesuita, historiador de la Iglesia, profesor universitario y formador de generaciones de periodistas, falleció hoy dejando un vacío difícil de llenar en la academia, el periodismo y la vida religiosa del país.

Tenía 88 años. Había nacido el 21 de septiembre de 1937 en Valencia, España, pero fue la República Dominicana la que lo reclamó como suyo desde que pisó tierra caribeña en 1954, a los 16 años. En 1966 adoptó la nacionalidad dominicana, un gesto que para él no era trámite burocrático sino declaración de amor a un país que hizo suyo con cada página que escribió sobre él.

Un jesuita que llegó de adolescente y nunca se fue

Autorretrato del Padre José Luis Saez; lo realizó en su juventud.

Sáez llegó a Santo Domingo como un joven español que buscaba su vocación. La encontró en la Compañía de Jesús y, dentro de ella, en el archivo, la biblioteca y el aula. Se ordenó sacerdote en 1970 y desde entonces su vida fue un ejercicio continuo de rescate de la memoria: la de la Iglesia, la de la cultura, la del cine, la del periodismo dominicano.

Fue profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), donde formó a decenas de comunicadores que hoy ejercen en los principales medios del país; sus discípulos de siempre: Fausto Rosario Adames, director de Acento.com.do, y Juan Bolívar Díaz. Son referentes sus alumnas Ana Mitila Lora y Angela Peña, pues sus clases de historia del periodismo y crítica cinematográfica eran, según sus exalumnos, una experiencia que mezclaba rigor académico con pasión genuina.

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El historiador que la Iglesia necesitaba

Su obra más perdurable es, sin duda, la histórica. Sáez dedicó décadas a documentar la vida de la Iglesia Católica en la República Dominicana, produciendo más de 18 libros que hoy son referencia obligada para investigadores, teólogos e historiadores. Entre sus trabajos más citados se encuentran estudios sobre las diócesis dominicanas, la presencia jesuita en el Caribe y la relación entre fe y sociedad en el contexto dominicano.

Fue miembro de la Academia Dominicana de la Historia, distinción que reconocía no solo la cantidad sino la calidad y el rigor de su producción intelectual. El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) también le rindió homenaje en vida, reconociendo su contribución a la educación superior del país.

Maestro de periodistas, crítico de cine

El padre Saez en uno de sus más recientes cumpleaños, solía reunirse con sus discípulos y discípulas.

Pocos saben que detrás del historiador eclesiástico había un apasionado del séptimo arte. Sáez fue uno de los pioneros de la crítica cinematográfica en República Dominicana, introduciendo el análisis del cine como herramienta pedagógica en las aulas universitarias en una época en que eso era casi una rareza.

En 2022, la PUCMM y comunicadores católicos le rindieron un emotivo tributo por su legado en la enseñanza del cine en el país, un reconocimiento que lo conmovió profundamente. En 2017, la Asociación Dominicana de Periodistas le otorgó el Premio Caonabo de Oro, uno de los galardones más prestigiosos del periodismo nacional, junto al poeta José Mármol y el periodista Fausto Rosario Adames.

Una vida de premios y reconocimientos

A lo largo de su vida, el padre Sáez acumuló reconocimientos que reflejaban la amplitud de su obra:

Premio Caonabo de Oro (2017), otorgado por la Asociación Dominicana de Periodistas

(2017), otorgado por la Asociación Dominicana de Periodistas Reconocimiento del INTEC por su trayectoria como historiador eclesiástico y educador (2019)

por su trayectoria como historiador eclesiástico y educador (2019) Miembro de la Academia Dominicana de la Historia

Ciudadano dominicano desde 1966, por adopción y por convicción

"Dominicano de corazón"

La Feria del Libro fue dedicada al padre José Luis Sáez en el año 2011, esta fue la fotografía utilizada.

Quienes lo conocieron coinciden en que lo que distinguía al padre Sáez no era solo su erudición, sino su calidez. Era el tipo de intelectual que no escribía desde la distancia sino desde el afecto. Cada libro suyo era también una declaración de pertenencia a este país, a su gente, a su historia.

Llegó de España siendo un adolescente. Se quedó 72 años. Escribió la memoria de una Iglesia, formó a una generación de periodistas y demostró que la vocación, cuando es verdadera, no tiene fronteras.

La República Dominicana lo despide con la gratitud que se le debe a quienes dedican su vida a preservar lo que somos.

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Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más