La noche del pasado lunes se dio a conocer la designación de Héctor Pastor Vásquez Frías como nuevo cónsul general de República Dominicana en Caracas, Venezuela, mediante el Decreto 351-26, emitido por el presidente Luis Abinader. El nombramiento coloca en esa posición a un diplomático de carrera, periodista e investigador con una trayectoria vinculada al servicio exterior, la academia y el estudio de la historia diplomática dominicana.

Vásquez Frías dijo a Acento que recibe la designación con “mucha alegría” y sentido de responsabilidad, al tiempo que expresó sentirse honrado por la confianza depositada en él por el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil. Sin embargo, aclaró que, por prudencia institucional, prefiere no referirse todavía a los detalles de su misión hasta ser instalado formalmente en el cargo.

“Recibo esta designación con mucha alegría y me siento honrado por el señor presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y por el señor ministro de Relaciones Exteriores, don Roberto Álvarez Gil”, expresó el nuevo funcionario consular.

Diplomático de carrera y servidor público

Vásquez Frías sostuvo que, como profesional de la diplomacia, asume el nombramiento con el compromiso de continuar trabajando por el país, dar lo mejor de sí y mantener una actitud de servicio. En sus palabras, la nueva responsabilidad representa una oportunidad para seguir aportando desde el servicio exterior dominicano, con humildad y disposición hacia los demás.

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“Como profesional de la diplomacia, me siento comprometido a seguir trabajando por mi país, a dar lo mejor de mí y seguir siendo la persona humilde, de buenos sentimientos, siempre dispuesta a servir a los demás”, manifestó.

De acuerdo con su hoja de vida, Héctor Pastor Vásquez Frías nació el 30 de marzo de 1967 en La Ceiba, sección del municipio de La Victoria, provincia Santo Domingo. Es hijo de Mateo Vásquez Bello, quien fue funcionario de la industria azucarera, y de Juana Frías.

Su trayectoria combina ejercicio periodístico, formación jurídica, estudios literarios, experiencia diplomática y una producción investigativa centrada especialmente en las relaciones dominicanas con Haití, Cuba y Estados Unidos.

De las redacciones al servicio exterior

Antes de ingresar formalmente al servicio exterior, Vásquez Frías desarrolló una carrera periodística en medios nacionales. Laboró como editor deportivo en el periódico El Caribe, reportero en El Nacional y periodista-investigador en el periódico HOY. También ha escrito artículos sobre relaciones dominico-haitianas y derecho internacional en medios como El Nacional, Listín Diario y El Nuevo Diario.

Su experiencia diplomática inició en 1996, cuando entró al servicio exterior como primer secretario en la Embajada de República Dominicana en Haití. Posteriormente fue consejero en esa misma misión y, más adelante, ministro consejero. También sirvió en la misión dominicana en La Habana, Cuba, donde llegó a desempeñarse como encargado de Negocios interino entre febrero y marzo de 2025.

Hasta antes de su designación como cónsul general en Caracas, se desempeñaba como ministro consejero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, con funciones vinculadas al área de política exterior, según la información suministrada en su perfil profesional.

Formación académica y dominio de idiomas

Vásquez Frías es doctor en Lingüística y Literatura por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), licenciado en Derecho por la Universidad Dominicana O&M y posee una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

Además, ha realizado cursos de formación diplomática y consular en áreas como actualización diplomática, análisis internacional y geopolítico, política exterior, diplomacia comercial, cooperación internacional, oportunidades de negocios en el Caribe y diplomacia cultural dominicana.

Su perfil profesional también destaca el dominio de varios idiomas: español, inglés, francés, italiano y creole haitiano, una capacidad relevante para el ejercicio de funciones diplomáticas y consulares en contextos internacionales diversos.

Investigador de la historia diplomática dominicana

Aunque ha sido reconocido nacionalmente por sus investigaciones históricas, Vásquez Frías prefiere definirse como un investigador en proceso de consolidación antes que como un historiador consagrado. En conversación con Acento, explicó que sus premios nacionales de historia no lo llevan a asumir esa categoría de manera definitiva, sino a continuar profundizando en el estudio del pasado dominicano.

“No me considero un historiador, aunque tengo dos premios nacionales de historia, pero sí soy un investigador que aspira a convertirse en un historiador consagrado”, expresó.

El nuevo cónsul afirmó que sus inquietudes investigativas lo acompañarán en cualquier destino, especialmente aquellas vinculadas a la historia diplomática dominicana. A su juicio, la diplomacia temprana desempeñó un papel importante en la consolidación del Estado dominicano.

“Donde vaya me perseguirán las inquietudes investigativas y el deseo de profundizar en el pasado, sobre todo en la historia diplomática de mi país, pues la diplomacia temprana aportó mucho para consolidar al Estado dominicano”, señaló.

Autor de varias obras históricas

La producción bibliográfica de Vásquez Frías incluye obras de investigación histórica, relatos y estudios sobre la diplomacia dominicana. Entre sus publicaciones figuran “Éxodo: un siglo de migración haitiana hacia la República Dominicana”, “Misiones Dominicanas en Haití”, en dos tomos, “El presidente Heureaux y los gobiernos haitianos”, “La Isla Montonera: República Dominicana y Haití en la ruta de la intervención norteamericana” y “Diplomacia Dominicana con Estados Unidos durante la Primera República”.

También ha publicado obras literarias como “Guanibey” y “Tierra Alta”, colecciones de relatos en las que recrea historias y leyendas del paisaje rural dominicano. En su hoja de vida figura, además, el proyecto “Misiones Dominicanas en Cuba”, en proceso de edición para 2025.

Su trabajo investigativo le ha valido dos importantes reconocimientos nacionales. En 2014 obtuvo el Premio Nacional de Historia José Gabriel García por su obra “Misiones Dominicanas en Haití”, y en 2018 ganó el Premio Nacional de Historia Vetilio Alfau Durán, otorgado por el Archivo General de la Nación, por “Diplomacia con Haití a Principios del Siglo XX”.

Prudencia antes de asumir funciones

Consultado sobre sus primeras prioridades al frente del consulado dominicano en Venezuela, Vásquez Frías optó por mantener una posición prudente hasta su instalación formal en el cargo. Explicó que, por respeto a la jerarquía institucional, no está autorizado en este momento a adelantar aspectos relacionados con su misión.

“Sobre mi misión no te puedo decir nada todavía, pues soy muy respetuoso de la jerarquía y no estoy autorizado a tocar aspectos institucionales en estos momentos”, indicó.

Su respuesta refleja la cautela habitual en los procesos de transición diplomática, especialmente cuando el nombramiento acaba de ser emitido y el funcionario todavía no ha asumido formalmente la dirección de la sede consular.

Una designación con peso diplomático e histórico

La llegada de Vásquez Frías al consulado dominicano en Caracas se produce en un contexto en el que la relación entre República Dominicana y Venezuela mantiene una dimensión histórica, migratoria, política y humana relevante. Su perfil, marcado por la diplomacia de carrera, la investigación histórica, el periodismo y el conocimiento de la política exterior, lo coloca ante una responsabilidad que combina representación institucional, atención consular y sensibilidad hacia una comunidad dominicana en el exterior.

Aunque todavía no ha presentado una agenda pública de gestión, el nuevo cónsul ha dejado claro que asume la designación como una responsabilidad de servicio. Su trayectoria sugiere una mirada diplomática atravesada por la investigación, la memoria histórica y el interés por comprender el papel de República Dominicana en el escenario regional.

Con su nombramiento, Vásquez Frías pasa a ocupar una posición consular en un país clave para la historia política y diplomática del Caribe y América Latina, mientras se prepara para una etapa en la que, según sus propias palabras, procurará seguir trabajando por el país con humildad, compromiso y vocación de servicio.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más