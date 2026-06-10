Autoridades del Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), adscrito al Ministerio de Interior y Policía, dispusieron el cierre temporal de un centro de entretenimiento en el distrito municipal Santiago Oeste, donde recientemente se produjo una riña que dejó varias personas heridas.

De acuerdo con la Policía Nacional, se trata del centro recreativo África Park, un establecimiento de amplia concurrencia, especialmente durante los fines de semana.

Según el informe policial, la clausura fue ejecutada días después del incidente en el que varias personas resultaron con heridas leves.

"Miembros policiales acudieron al lugar tras recibir una alerta a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. Como resultado de las investigaciones realizadas, fueron entrevistados dos ciudadanos vinculados al incidente. Ambos recibieron atenciones médicas y posteriormente fueron dados de alta del centro de salud", indicó la institución en un comunicado.

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La Policía informó que las investigaciones continúan para establecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

Antecedentes

África Park ya había sido escenario de otro incidente de gravedad. El 29 de julio de 2025, la Defensa Civil reportó la muerte por ahogamiento de un niño de cinco años en una de las piscinas del centro recreativo ubicado en Santiago Oeste.

"Siendo las 13:25 horas del día de la fecha, fuimos informados por moradores de la comunidad de Santiago Oeste sobre el fallecimiento por asfixia por inmersión del niño Cristofer Ramírez, de cinco años de edad, en la piscina del establecimiento denominado África Park", informó entonces Francisco Arias, quien se desempeñaba como director provincial de la Defensa Civil.

Arias también señaló en esa ocasión que las autoridades habían advertido en múltiples oportunidades a los administradores del parque acuático sobre la necesidad de contar con personal capacitado, incluidos salvavidas, así como de cumplir otras medidas de seguridad para la operación de las piscinas.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más