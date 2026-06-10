Las autoridades trasladaron este miércoles a Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, hacia la provincia Monte Plata, donde será presentado ante un tribunal para el conocimiento de un proceso judicial en su contra.
García Peguero fue detenido en cumplimiento de una orden de arresto emitida por las autoridades, en el marco de una investigación que incluye acusaciones de tentativa de homicidio, asociación de malhechores, agresión física y estafa, según han informado organismos oficiales.
El imputado fue conducido desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva hasta Monte Plata bajo custodia de agentes policiales para ser puesto a disposición de la jurisdicción correspondiente.
“Mantequilla” alcanzó notoriedad pública en 2022 por las operaciones de la empresa 3.14 Inversiones World Wide, señalada por las autoridades como un esquema fraudulento que captó recursos de cientos de personas. En marzo de 2024 fue condenado por abuso de confianza en un proceso relacionado con ese caso.
Se espera que en las próximas horas el tribunal determine las medidas a imponer mientras avanzan las investigaciones del expediente..
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