El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), destruyó 19,958,898 unidades de mercancías ilícitas, valoradas en RD$ 394 millones, como parte de la aplicación de la Ley 17-19 sobre la erradicación del comercio ilícito, el contrabando y la falsificación de productos regulados.

Entre las mercancías incautadas figuran cigarrillos, tabacos, bebidas alcohólicas, medicamentos vencidos, falsificados y adulterados, así como estimulantes sexuales, según indica un comunicado de prensa difundido por el CECCOM.

La acción, ejecutada bajo los lineamientos de la Mesa de Ilícitos y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Pro Consumidor, asesta un golpe económico a las organizaciones criminales dedicadas al comercio de productos ilícitos y refuerza el compromiso del Estado dominicano con la protección de la economía formal y la salud pública, indica la entidad.

“El tejido productivo y el comercio formal puede estar seguro, de que este ministerio, junto a las demás entidades que nos apoyan y que participan en la mesa de ilícitos, será una barrera permanente contra el comercio ilícito y un escudo de la salud de los dominicanos”, manifestó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón durante el acto de destrucción.

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Destacó que, gracias al control en los puntos de origen, los decomisos estratégicos y las campañas preventivas ejecutadas por el MICM y el CECCOM, desde el año 2022, el país se mantiene en cero la tasa de letalidad por ingesta de bebidas adulteradas.

El director del CECCOM, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, informó que desde el 9 de enero hasta hoy, ese cuerpo decomisó en todo el territorio nacional un total de 19,9 millones de unidades de mercancías vinculadas al comercio ilícito.

Asimismo, valoró el apoyo de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) y la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), cuya labor conjunta ha sido fundamental para la obtención de estos resultados.