Rosa Elena Contreras, hermana de Emmanuel Contreras Medina, manifestó su indignación por los constantes aplazamientos del proceso judicial relacionado con la muerte de su familiar y aseguró que no dejará de acudir a los tribunales hasta que se haga justicia.

Sus declaraciones se produjeron luego de que fuera aplazada nuevamente la audiencia en la que se conocería el recurso de apelación presentado por la defensa de Lenin Jhericop Núñez de León, cuya nueva fecha fue fijada para el próximo 12 de noviembre.

La audiencia no pudo celebrarse debido a que el imputado, quien cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres, no fue trasladado al tribunal. La situación provocó el rechazo de los familiares de la víctima, quienes esperan que el proceso avance y se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Estamos aquí y no me voy a cansar. Pueden aplazar las veces que quieran y no me voy a cansar. Pueden usar la estrategia que quieran, que no me voy a cansar. Que les quede muy claro. No importa quién se enferme, vamos a estar aquí".

El pasado 19 de octubre, por segunda ocasión, también fue aplazada la audiencia en la que se conocería la solicitud de variación de la medida de coerción a favor de Núñez de León, debido a la ausencia de sus abogados, quienes confrontaron inconvenientes para asistir, según informó Martín Rubiera, representante legal de la familia de la víctima.

Cómo ocurrió el hecho

Según la reconstrucción presentada por el Ministerio Público, Emmanuel Contreras realizó una transferencia de RD$ 15,000 a una tercera persona que presuntamente se hizo pasar por el vendedor de un equipo de béisbol.

Emmanuel Contreras Medina

Posteriormente, la víctima se trasladó al estadio de béisbol La Javilla, ubicado en el sector Los Praditos, para retirar el artículo. Sin embargo, al llegar, el propietario real, identificado como Núñez de León, le habría exigido el pago en efectivo.

De acuerdo con la acusación, al percatarse de que había sido víctima de una estafa, Emmanuel intentó abandonar el lugar, pero fue perseguido y agredido con un bate de béisbol. Los golpes recibidos le provocaron la muerte.

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