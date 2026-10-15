El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó la audiencia de solicitud de medida de coerción contra Joan Manuel Jiménez Medina, señalado como titular de la cuenta bancaria a la que Emmanuel Contreras transfirió RD$ 15,000 por la compra de un teléfono celular.

El tribunal fijó la continuación de la audiencia para el lunes 19 de octubre, luego de que el imputado no pudiera precisar su domicilio, según explicó su abogado, José Javier Bidó.

Jiménez Medina se entregó este lunes a las autoridades en una dotación de la Policía Nacional, en medio de las investigaciones por la muerte de Contreras, quien falleció tras recibir una golpiza en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Al referirse al aplazamiento, Bidó sostuvo que su representado no pudo aportar una dirección fija y que, según indicó, reside en diferentes lugares.

“Uno de los presupuestos principales que un imputado debe llevar es su domicilio, y él ni siquiera su domicilio pudo aportar”, expresó el abogado.

Bidó consideró que esa situación dificulta que se le imponga una medida de coerción distinta de la prisión preventiva.

Sobre los hechos atribuidos a Jiménez Medina, el jurista indicó que el caso lo vincula con una presunta estafa relacionada con la transacción bancaria y afirmó que habría recibido el dinero transferido por Contreras.

El abogado también señaló que la fecha fijada para la continuación de la audiencia coincide con el conocimiento de un recurso de apelación presentado por Lenin ante la Corte Penal, por lo que anticipó dificultades para atender ambos procesos en el mismo horario.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más